Amazon se suma a la tendencia de los televisores artísticos y lanza su versión por menos de 900 dólares

Amazon decidió desafiar el dominio de las grandes marcas de televisión en el mercado de la tecnología estética con el lanzamiento de su nueva serie de televisores artísticos, que ofrecen una alternativa que transforma la pantalla en una obra de arte cuando no está en uso, pero con un atractivo diferencial: un precio inicial que se sitúa por debajo de los 900 dólares.

Así es el televisor artístico de Amazon

Amazon entra oficialmente en el mercado de los televisores artísticos con su nuevo Ember Artline, una apuesta directa para competir con The Frame de Samsung.

Se presentó este mismo año, y se trata de un modelo 4K, compatible con formatos de alto rango dinámico (HDR), de 55 y 65 pulgadas, consignó Bloomberg.

Se trata de una pieza que cuenta con marcos personalizables (Amazon)

El televisor destaca por sus marcos magnéticos intercambiables en 10 colores, y presenta un precio inicial de US$899, por debajo de sus competidores.

De esta manera, Amazon busca facilitar una tendencia estética a la que también se sumaron gigantes como LG.

Las características del Amazon Ember Artline

Muestra contenido incluso cuando no se está viendo

El Amazon Ember Artline se transforma de un hub de entretenimiento a una galería de arte. Refleja más de dos mil obras de arte, muestra streaming y administra el hogar desde una pantalla luminosa. Cuenta con infinitas opciones para personalizar la pantalla, desde fotos personales hasta creaciones hechas con IA, indicó Amazon.

Visión única

La pantalla 4K QLED con Dolby Vision y la calidad HDR10+ hacen que las películas y series cobren vida. Además, disfrutarás de un streaming rápido y estable con wifi 6, indicó The Verge.

Marcos personalizables

Cambiar de marco es fácil gracias a los 10 colores disponibles y su instalación sencilla. Se puede elegir entre los tonos nogal, fresno, teca, roble negro, blanco mate, azul medianoche, higo, oro pálido, grafito y plata.

El Amazon Ember Artline cuenta con tecnología Omnisense para optimizar el consumo energético (Amazon)

Nueva experiencia de Alexa en Fire TV

Con la nueva experiencia de Alexa+ en Fire TV, encontrar contenido es tan sencillo como mantener una conversación natural. El sistema te permite buscar series, gestionar un hogar inteligente o resolver dudas al instante. Además, el control remoto ofrece acceso directo a las aplicaciones favoritas, señalan desde el sitio web de la compañía.

Tecnología Omnisense

El Ember Artline integra tecnología Omnisense, el televisor es capaz de detectar la presencia de personas, y activa el modo ambiente automáticamente al entrar en la sala y se apaga al salir para optimizar el consumo energético. Todo esto se complementa con una interfaz de Fire TV rediseñada, más intuitiva y con mejor integración inteligente, según Bloomberg.

Diseño que protege la privacidad

Se creó con varias capas de protección y controles de privacidad, que incluye un botón que desconecta los micrófonos de manera electrónica.

Este televisor presenta una nueva experiencia de Alexa en Fire TV (Amazon)

La competencia en el sector de los televisores artísticos

El mercado de los televisores artísticos está en plena ebullición. Mientras Samsung y LG lanzan nuevas propuestas estéticas, Amazon entra en escena con Artline.

Su estrategia es clara: captar al segmento premium con un diseño elegante que se integra perfectamente con todo el ecosistema inteligente de la marca, señaló El Ecosistema Startup.

El lanzamiento de Amazon coincide con el CES 2026 en Las Vegas, donde la industria define el futuro del hogar. En este marco, Samsung acaba de presentar una versión gigante de su The Frame de 98 pulgadas, mientras que LG también hace su debut oficial en la categoría de televisores artísticos tras su reciente anuncio en diciembre, reveló The Seattle Times.

Ventajas de los televisores artísticos