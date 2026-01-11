Chau a la cama: furor por la nueva forma de dormir

En los últimos años, una nueva forma de descanso comenzó a ganar popularidad y en 2026 se consolida como tendencia: dormir cerca del piso, ya sea sobre colchones bajos, futones o directamente sobre superficies apoyadas en el suelo.

Esta práctica, inspirada en tradiciones japonesas y en estilos de vida minimalistas, propone reducir la altura de la cama como una decisión estética, funcional y cultural, más que como una solución médica.

Las tradiciones japonesas inspiraron a este furor Anna Bizon

¿Por qué algunas personas eligen dormir cerca del piso?

Quienes adoptan esta forma de descanso suelen hacerlo por una combinación de motivos prácticos y personales:

Mayor sensación de firmeza al dormir.

al dormir. Dormitorios visualmente más amplios y ordenados .

. Menos muebles y menor acumulación de objetos.

de objetos. Aprovechamiento del espacio en viviendas pequeñas.

Para muchos, dormir más cerca del suelo transmite una sensación de estabilidad y simplicidad que no encuentran en camas altas o tradicionales.

Cuáles son los posibles beneficios de dormir cerca del piso

Aunque no existen beneficios universales comprobados, quienes practican esta modalidad destacan algunos puntos positivos:

Superficie más firme para el descanso.

para el descanso. Ambientes más frescos durante el verano.

durante el verano. Mayor facilidad para ventilar y limpiar el dormitorio.

el dormitorio. Menor dependencia de estructuras voluminosas.

Especialistas coinciden en que la calidad del descanso depende más del colchón que de la altura, por lo que un colchón adecuado es clave, incluso cuando se duerme cerca del piso.

Esta forma de dormir no es aplicable para todas las personas

Qué dice la ciencia y por qué no es una opción para todos

Los estudios disponibles advierten que las superficies excesivamente duras no siempre son beneficiosas. Investigaciones publicadas en The Lancet señalan que dormir durante largos períodos sobre colchones muy firmes puede generar molestias lumbares, especialmente en personas con problemas de espalda.

Además, dormir cerca del piso puede presentar algunas desventajas:

Mayor exposición al polvo y a los ácaros .

y a los . Dificultad para incorporarse , sobre todo en adultos mayores.

, sobre todo en adultos mayores. Posible incomodidad en personas con problemas articulares, movilidad reducida o durante el embarazo.

Por este motivo, no se trata de una tendencia recomendable para todos los casos.

Aspectos a tener en cuenta antes de adoptar esta tendencia

Antes de cambiar la cama tradicional por un colchón bajo o un futón, conviene considerar:

La firmeza adecuada del colchón.

del colchón. La limpieza frecuente del suelo.

del suelo. La temperatura del ambiente.

del ambiente. Las condiciones físicas personales.

El descanso está influido también por otros factores del hogar, como la iluminación, los colores, el nivel de ruido y la ventilación. Dormir cerca del piso se posiciona en 2026 como una tendencia de estilo de vida, asociada al minimalismo y a una búsqueda de simplicidad.

La cercanía de la cama al piso es fundamental para cumplir con esta creencia Ricardo Pristupluk

Sin embargo, no es una solución mágica ni universal. Antes de adoptarla, es fundamental evaluar las necesidades personales y priorizar siempre la comodidad, la salud y la calidad del descanso.

Por Natalia Cárdenas Chaux