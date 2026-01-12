Se hizo conocido por un famoso humorista pero un ataque de pánico al aire le cambió su camino: “Me creía mil y me fui a limpiar barcos”

Nació en Mar del Plata, esperaba a los artistas a la salida de los teatros, trabajó con actores pero estar al aire lo enfrentó con sus verdaderos deseos, se fue a Ibiza y volvió a sus raíces

Manuel González tiene 32 años y ya vivió dos vidas diferentes, o más. Como oriundo de Mar del plata, de chico esperaba en la puerta a los artistas que iban al programa de Mirtha Legrand durante el verano y les pedía el número de teléfono que anotaba cuidadosamente en un cuaderno al que años más tarde recurriría en varias oportunidades.

En otro momento, estuvo desde las 14 hasta las 16 horas esperando que dijeran los ganadores de un sorteo en la radio que habían instalado en Playa Grande. Él no ganó ninguna entrada, pero como ninguno de los afortunados se presentó en la radio a retirar su premio él se llevó las diez entradas que regalaban para ver a Diego Torres. Tesón y picardía.

“Mañana te espero en el teatro”

Su historia profesional comenzó con tan solo 11 años. Acostumbrado a ver a tantos famosos en la temporada marplatense, su ciudad, no era raro que se despertara su gusto por el medio artístico y más aún por sus vecinos de carpa: Juan Carlos Calabró, Marina, Iliana y Coca. “Un día fui con una foto de mi hermano y Juan Carlos Calabró personificado de Johnny Tolengo, le mostré la foto a él y me dijo “mañana te espero en el teatro”. Le aclaré que yo no tenía plata para ir al teatro y no dudó en decirme “te paso a buscar a las ocho de la noche y te llevo yo”. Y desde ese día hasta hoy nunca paré de trabajar”, asegura Manuel.

Fue peluquero y asistente. Resolvía todo lo que Juan Carlos Calabró necesitaba, eso hizo que el boca en boca jugara a su favor y todos los veranos los artistas lo llamaban para que les resolviera esos trámites cotidianos que siendo local era más fácil.

Con sus once años Manuel se relacionaba con los demás como si fuera un adulto. “Juan Carlos me abrió la puerta porque vio una luz en mí y una necesidad de ser, él me valoró. La gente en Mar del Plata pensó que yo quería ser famoso, pero yo solo quería pertenecer. Estoy escribiendo un libro que no viene al caso contar en esta historia porque vamos a contar todo lo lindo, pero siempre cuando un niño de once años quiere triunfar es porque antes hubo cosas traumáticas”, admite Manuel.

Cuando creció se fue a vivir a Capital Federal para progresar y se convirtió en el encargado de las relaciones públicas de varios boliches, luego vivió dos años en Ibiza y al volver Lino Patalano lo convocó para ser jefe de prensa del teatro Maipo. “Entre Juan Carlos y Lino engalanaron mi nombre e hicieron que me convirtiera en un jefe de prensa bastante conocido y eso fue muy lindo porque confiaron, yo no tenía experiencia”, cuenta Manuel. Recuerda que su primera gacetilla de prensa tenía faltas de ortografía y Laura Ubfal le respondió que así como estaba no se podía publicar en ningún lado. “Imaginate, yo era un niño con ganas de ser nada más. Experiencia y estudios no tenía. Lo único que estudié fue baile doce años, soy bailarín pero nunca lo hice más que por amor. Bailo muy bien pero nunca lo capitalicé”, admite Manuel.

“Venía de creerme mil y me fui a limpiar barcos”

En medio de un móvil tuvo un ataque de pánico

Manuel fue movilero y productor de un programa de verano de Ángel de Brito. Su experiencia no fue buena, “no sabía que me iba a dar un ataque de pánico estar expuesto a que la gente venga a pedirme una foto después del móvil flasheando que yo era famoso y yo solo sostenía un micrófono. No estaba preparado, para lo que sí estaba preparado era para acompañar a los artistas que sufrían constantemente eso”, explica Manuel que entendió cuál era el rol que lo hacía sentirse confiado y seguro. El ataque de pánico sucedió en medio del móvil. Entonces, a sus 21 años, tomó sus cosas y se fue a Ibiza, “yo venía de creerme mil, ser influencer, las marcas me pagaban para ser tipo embajador y me fui a limpiar barcos, casas y a ser mozo. ¿entendés? A cambiar mi vida rotundamente porque no me estaba gustando el camino que estaba tomando, asegura.

“Ibiza me subió el precio como relaciones públicas porque yo mostraba una vida en redes que no era la que estaba viviendo pero a mí me servía para que me vieran", admite Manuel que durante el día limpiaba barcos pero a la noche estaba en el VIP de los mejores lugares gracias a las personas que fue conociendo. Entonces los argentinos que iban a Ibiza lo llamaban a Manuel para alquilar un barco, para saber a donde ir a cenar o para que les consiguiera cómo entrar a determinado boliche. “Cuando vuelvo al país las marcas y agencias que no me llamaban me empezaron a contratar todas”, cuenta.

Manuel lograba convocar 500 personas en tres días para un evento, la gente empezó a preguntarse quién era el chico que lograba todo eso, se dieron cuenta de que ya no le tenían que pagar por persona que era mejor pagarle un sueldo. “Me convertí en un jefe de prensa y relaciones públicas, trabajé para las mejores marcas”, cuenta Manuel.

Todos los grandes artistas lo conocen

Un restaurante en un sitio histórico de Mar del Plata

Y así, después de muchas temporadas en Punta del Este, Mar del Plata, Buenos Aires e Ibiza volvió a Mar del Plata para dar comienzo a un nuevo capítulo en su vida.

Manuel nació en una casa en Los Troncos de Mar del Plata, al que describe como el barrio más top pero que ellos eran de los de clase más baja de la zona. Su mamá fue una mujer que crio cinco hijos sola, que a los 50 años se pudo comprar un auto y a los 45 su propia casa.

En el 2020 Manuel volvió de unas vacaciones en Río de Janeiro y pasó por Mar del Plata a visitarla. Pero no pudo regresar a Buenos Aires porque comenzó la cuarentena y su vida cambió por completo, se dio cuenta de que no podía volver a vivir en Capital Federal, su lugar era cerca del mar.

Su mamá, Virginia García Rabini, siempre iba a la playa Alfonsina en La Perla y soñaba con un cafecito chico, íntimo, como para cinco personas.

Esa zona tiene un encanto particular para los marplatenses, y mucha historia. El nombre de la playa se estableció por ser el lugar donde Alfonsina Storni se suicidó arrojándose al mar. Pero además, la zona alberga otro valor histórico.

Cuenta Manuel que el restaurante está en lo que hoy es el edificio Maral, que antes era el chalet Ventafridda (el propietario era José Ventafridda). Era una zona de tierra que no estaba tan desarrollada, estaba la iglesia Santa Cecilia y la Colina de Santa Cecilia que es donde se funda la ciudad, es la única colina con verde que hay en Mar del Plata. “Está un poco descuidado, pero yo estoy constantemente haciendo que el municipio valore la zona”, cuenta Manuel que como vecino hace campañas para que se corte el pasto, para impedir que demuelan las casas arquitectónicas de la ciudad. Además, hace diez años lleva adelante la campaña “Tu basura llega al mar” para lograr que la gente sea consciente de que la basura que tira a quince cuadras del mar va hacia allá por medio de las fluviales, para eso, una vez por semana en invierno y en tiempo más espaciado en el verano, van con bolsas a limpiar las playas.

Con los ahorros de su madre y la experiencia gastronómica de su hermano mellizo, Agustín González, compraron el fondo de comercio de un lugar que fue emblemático de Mar del Plata que se llamaba Ballenato, duró 20 años en La Perla. “No tenían una visión de negocio como nosotros. Era un lugar sucio, caminaban cucarachas y la gente había dejado de venir”, explica Manuel que además alquilar aquel sitio les salía lo mismo que alquilar un espacio para cinco personas. Él mismo se encargó de pintar el sitio luego de que un pintor les robara la plata destinada para hacerlo, de colocar madera por madera, limpiar cada uno de los azulejos. “Estuve cuatro meses haciendo todo, durante el día y noche. Los vecinos vieron el esfuerzo, porque caminan todo el tiempo por acá, y así me gané el corazón de los clientes que habían dejado de venir”, relata Manuel, y agrega con orgullo: “Esa sinergia que hicimos entre los tres dio inicio hace un año a Nacido Criado“.

“Yo hago que vengan, vos hacés que vuelvan”

Primero abrieron una ventana para vender café y el primer día vendieron quince. El segundo ciento cincuenta. Empezaron a crecer más rápido de lo que soñaron y gracias a la facturación pudieron contratar empleados y tener el restaurante que es hoy. Es que empezaron a notar que el cliente quería ir a almorzar y cenar. Entonces su mamá empezó a cocinar la misma carne que le hacía siempre a sus hijos, el primer día se vendió todo y lo transformaron en un restaurante.

El lema con su hermano mellizo fue desde un principio: “Yo hago que vengan, vos hacés que vuelvan”, y en esa sinergia fluyen hace un año con un gran éxito.

Decidió contar a poca gente acerca del restaurante porque fue un éxito rápido y tenía miedo de que la envidia brotara, entonces ahora se ríe cuando alguien que lo conoce entra y lo encuentra limpiando el piso. “Yo soy así, mi local está como me gustaría que cuando vos entres a mi casa estuviera para recibirte, impecable. Al principio me daba medio bronca que venga gente careta de Mar del Plata a verme y yo estoy todo vestido de lino con un perfume de 600 dólares limpiando acá para ellos, y bueno, eso habla de quién soy”, se ríe Manuel.

Manuel no tenía más experiencia que sus años limpiando barcos en Ibiza y trabajando de mozo, hasta ahí llegaba su acercamiento al mundo gastronómico, pero como desde chico es una persona que tiene mucho empuje para lo que se propone lo logró. “Yo tenía mucha experiencia en relaciones públicas y prensa, hicimos un branding muy copado que, además del nombre, hizo que la gente lo reconozca muy fácil por los colores y por el estilo. La decoración evoca a la decoración de la casa de mi mamá que es muy playera, logramos tener un lugar con identidad marplatense, un lugar que creó comunidad, que recibe al turista y que el que viene una semana a Mar del Plata, venga todos los días a merendar, cenar o almorzar. Eso es como un premio, estamos haciéndolo bien”, cuenta emocionado Manuel.

Manuel fue compañero desde jardín de la Joaqui, recuerda sus aventuras recorriendo las carpas vecinas durante los veranos. “Ella es nacida y criada en Mar del Plata, entonces con ella se me ocurrió pedirle a muchos artistas nacidos y criados en Mar del Plata que hagan un video diciendo que lo son. Fue otra manera de darnos a conocer”, cuenta Manuel de una de sus estrategias de marketing. No tenían presupuesto pero todos los ayudaron: “Estoy más que contento con el resultado porque después de tantos años de trabajar estoy capitalizando todos esos contactos o toda la ayuda que yo brindé. Al principio yo no cobraba, lo hacía solo para pertenecer. Hoy voy al teatro y está Mirtha Legrand sentada al lado y me dice hola Manuel, ¿cómo estás?. Y mi mamá no lo puede creer, yo tampoco lo puedo creer. En el ambiente artístico fui tan llamativo de chico que me abrieron las puertas, aparte de ser una buena persona, claro, sino no hubiese logrado nada”, aclara Manuel.

Hoy su vida es otra y confluyen sus dos profesiones. Sigue trabajando en relaciones públicas pero está abocado al éxito del emprendimiento familiar. “No solamente me da dinero este lugar, me está dando satisfacciones y emociones y eso creo que es lo que más me más me satisface. Hay gente a la que esto le cuesta años o mucho dinero. El universo está conspirando a nuestro favor, está viendo el esfuerzo de mamá y el nuestro”, se emociona Manuel.