Sus amigos no los invitaron a la boda, pero ellos tomaron una decisión inesperada para participar

Hacer una lista de invitados puede parecer fácil, pero suele implicar tomar decisiones complicadas sobre quién irá o no al festejo. Además, cuando el espacio es limitado, algunos excluidos pueden ofenderse. Para una pareja de Indiana, en EE.UU., el proceso no fue sencillo. Habían decidido casarse en un barco en el lago de Tahoe, entre la frontera de California y Nevada, y tuvieron que adaptarse a la reducida capacidad de personas. Este no fue ningún impedimento para que cuatro de sus amigos alquilaran su propio bote y asistieran también.

Shelby y Justin Ernst se casaron en una ceremonia íntima el 9 de septiembre pasado. Sus invitados estaban convocados para subir al yate desde las 16.45 a las 19.30 h de ese día, según compartió la pareja en su invitación de The Knot, una herramienta que funciona para planificar bodas.

Los novios tuvieron que reducir su lista para la ceremonia y eso incluyó a algunos amigos cercanos. Lejos de molestarse, cuatro de ellos alquilaron su propio medio de transporte e hicieron su entrada triunfal.

“Habíamos invitado a más personas de lo que permitía la capacidad del barco”, explicaron Shelby y Justin al portal Newsweek. “Hicimos esto porque fue una celebración de un fin de semana; la ceremonia duró un par de horas”.

Un video del momento entre la pareja y sus amigos se volvió viral en TikTok gracias a la fotógrafa Elsa Boscarello, quien lo publicó en su perfil. El clip, titulado: “Cuando no estás en la lista final de invitados, pero aún así quieres apoyar a tus amigos en el día de su boda”, suma más de cuatro millones de reproducciones.

En la secuencia se ve cómo cuatro personas llegan al casamiento, en medio del lago, con otro bote. Cuando la pareja enunciaba sus votos matrimoniales, se escuchan los gritos de emoción. Finalmente, desde su embarcación, los no invitados abren botellas de champagne para brindar.

Los cuatro amigos llegaron a la ceremonia por sus propios medios @elsaboscarello/TikTok

Los ahora esposos aseguraron que nada fue planeado. “Estos amigos nos sorprendieron (…). Nos reímos y amamos cada segundo. Lo hicieron a la perfección y animaron la fiesta durante el brindis”. Por su parte, la fotógrafa del evento reveló a Newsweek que nunca había visto algo así en su larga carrera. Describió la escena como “memorable” y aplaudió a las amistades por su iniciativa de querer compartir este momento tan especial, sin limitaciones.

“Me encanta crear contenido que recuerde a las parejas que hay que adoptar la espontaneidad en el día de la boda. ¡Genera los mejores recuerdos!”, indicó Boscarello. “La reacción viral fue muy entretenida: la gente está realmente interesada en lo que sucedió”.

Los usuarios de TikTok también celebraron la unión. “Qué bueno que los amigos entendieron la situación y no se lo tomaron como algo personal. Eso es la amistad”; “Si alguien quiere alquilar un bote pequeño y venir a mi gran boda, puede hacerlo. Es superlindo”, escribieron.

Después de la ceremonia, los novios los invitaron a una recepción íntima, con donas y pizza para todos.

