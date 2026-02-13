Renault Summer Experience: la activación del verano en fotos

Por cuarto año consecutivo, Renault Summer Experience 2026 dice presente en Cariló y Pinamar con una plataforma de entretenimiento e interacción y espacios donde brinda servicio de post venta, asesoramiento y experiencias de manejo.

En Cariló, el espacio exclusivo ofrece una variedad de actividades pensadas para todos los públicos, con exhibiciones de los últimos lanzamientos de la marca y en avant premiere de Renault Boreal. Los asistentes podrán explorar una plataforma Car Walk que muestra la gama renovada de vehículos, inspirada en el diseño de Le Défile. Además, incluye el espacio The Originals, con merchandising exclusivo y un Vynil Bar, el espacio de Plan Rombo, donde los usuarios pueden conocer más sobre los planes de ahorro de la marca. Todo esto, complementado con materiales sustentables y un punto de carga pública para vehículos E-Tech, hacen de esta activación una experiencia interactiva y orientada a la sostenibilidad.

En Pinamar Renault Care Service ofrece una experiencia completa para el mantenimiento y cuidado de tu vehículo. Allí se pueden realizar chequeos rápidos, como el cambio de aceite y filtro, además de un chequeo express de 25 puntos y calibración de neumáticos. El espacio cuenta con una oficina de recepción climatizada y una zona de espera cómoda para los clientes. Además, se exhiben los últimos lanzamientos de la marca, junto con accesorios originales. También se puede disfrutar del exclusivo merchandising The Originals y Alpine, así como de los espacios para conocer la app Renault Le Club con variados beneficios para los clientes de la marca. Renault Care Service es también el punto de salida para test drives urbanos los cuales se pueden realizar hasta el 17 de febrero, mediante previa reserva de turno.

ÁEn línea con el compromiso con la sostenibilidad, el lugar está equipado con materiales sustentables y un punto de carga público para vehículos E-Tech, ofreciendo comodidad y tecnología al servicio de los clientes.

Gonzalo Heredia y Brenda Gandini.

Renault Summer Experience desembarcó por cuarta vez en Cariló con una plataforma de entretenimiento e interacción, test-drives y beneficios para clientes. También en Pinamar la marca estuvo presente con Renault Care Service.

Renault Boreal debutó en el Renault Summer Experience de Cariló, mostrando su diseño imponente y tecnología avanzada, consolidando la expansión de Renault en el segmento C-SUV internacional.

Agustín Kovarsky, director de Marketing de Renault Argentina.

Lucia Ploper, gerente de Publicidad y Marketing Digital de Renault Argentina.

Juan Minujín en Renault Summer Experience.

Renault Kardian es un SUV compacto sobre la nueva plataforma modular de Renault, con diseño moderno, interior cómodo y conectividad avanzada, equipado con múltiples asistencias de conducción, combinando seguridad, eficiencia y versatilidad.

Franco Masini frente a Renault Arkana.

Yoyi Francella.

Renault Summer Experience es un espacio interactivo pensado para que el público explore la gama completa de vehículos de Renault, descubriendo sus últimos avances en tecnología, confort y seguridad, y viviendo de manera directa la experiencia de la marca.

Renault Boreal incorpora hasta 24 sistemas avanzados de ayuda a la conducción, incluyendo frenado autónomo de emergencia, centrado de carril, reconocimiento de señales de tránsito y estacionamiento semiautónomo con visión 360°, garantizando máxima seguridad y confort en todo tipo de trayectos.

Renault Kardian se destaca por su diseño dinámico, un sistema multimedia openR link de 10” y un cluster digital de 10,2.

Gonzalo Heredia, Juan Minujín, Yoyi Francella, Franco Masini y Brenda Gandini.

Renault Arkana Hybrid E-Tech ofrece una completa gama de tecnologías de seguridad, destacando 20 asistencias a la conducción (ADAS), un diseño crossover SUV coupé, interior premium con inspiración deportiva y un motor E-tech mild hybrid.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.