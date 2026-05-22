Casa FOA Córdoba 2026: tradición e innovación en una muestra que lo tiene todo

“Mucho para ver”. Es una de las frases que más se escuchan entre los asistentes de las muestras de arquitectura en general y de Casa FOA Córdoba en particular, que este 2026 despliega en estos días su cuarta edición federal: 4.400 metros totales de exposición que, divididos en dos plantas, incluyen 37 espacios intervenidos por profesionales del diseño y la arquitectura de todo el país, además de instalaciones artísticas, shop, cafetería y auditorio.

Vidriera indiscutida para las tendencias en arquitectura, diseño, paisajismo e industria, el recorrido de Casa FOA permite conocer de primera mano lo último en equipamiento, materiales, mobiliario, tecnología para la construcción, piezas de arte y muchísimo más. La propuesta –que podrá visitarse hasta el 7 de junio– atrae desde profesionales del sector hasta un público en general que, se espera, superará este año las casi 50.000 personas que visitaron la muestra en 2025.

El espacio 22, "Biblioteca", por Pamela Macagno: un ambiente concebido como atelier de lectura en el que la obra construye el espacio y la lectura activa el proceso creativo.

La "Cocina gourmet" by Etéreo Arquitectos, en el Espacio 5. La cocina funciona como el ritual central que organiza toda la arquitectura.

“Diseñar desde lo auténtico, rediseñar lo esencial y habitar la transformación, integrando tradición y contemporaneidad en un presente en constante movimiento” es el claim que los organizadores decidieron llevar a lo alto para 2026. Un paraguas conceptual que se ve magníficamente traducido en materiales que se transforman, ambientes que se adaptan y unos usos que todo el tiempo mutan. “Una espiral donde el diseño evoluciona”, explican desde Casa FOA. En definitiva: espacios que, al tiempo que exhiben tendencias del interiorismo contemporáneo, plantean también una reflexión sobre la forma en la que hoy vivimos.

El "Home Office" de Abigail Antún, Rocío Vázquez y Agustín Zorrilla, en el Espacio 7. En la propuesta interior y exterior se funden en una única experiencia organizada alrededor de la mesa central.

Oscar Gil, Rocío Pérez y Bárbara Figueroa, del Estudio Fontenla, recrearon en el Espacio 30 una "Master Suite": refugio dinámico y multifuncional que responde a las formas de habitar de hoy.

El Distrito Joven de Córdoba, entre los más dinámicos de la ciudad

El lugar elegido para la muestra es una vez más (ya lo fue en 2024) el megaemprendimiento Pocito Social Life, de la desarrolladora Proaco y ubicado entre el barrio Güemes y Nueva Córdoba. En un enclave estratégico dentro del vibrante y muy dinámico Distrito Joven, el desarrollo englobará un conjunto de tres torres residenciales de 36 pisos, centro comercial y parking, terraza con piscina semi olímpica y oficinas corporativas.

“A medida que se fue completando la obra, que ya está finalizando en su primera torre, la zona empezó a cambiar su fisonomía con más actividad comercial y económica a través de los locales que ya están funcionando”, explican desde Proaco. Y añaden: “La meta de Pocito es atraer a todo tipo de usuarios, pero sobre todo al segmento joven, que es el que demanda nuevas propuestas en áreas de la ciudad menos densificadas, con buena accesibilidad y a un valor de metro cuadrado acomodado”.

El auditorio saca partido a la arquitectura existente y realizar un planteo que convierte al espacio en un lugar de interacción. By Design Gurú, Pía Magri, Valentín Maciá, Diego Massio y Leonardo Manavella.

"Espacio para un musico", de Darío Castellino y Mariano Gómez Luque. Una grilla blanca transforma el interior en un fondo abstracto sobre el que se recorta un conjunto de muebles en doble condición: uso y exhibición.

Los premios

Durante la edición de la muestra se escucharon las voces de sus hacedores: Marcos Malbrán, director de Casa FOA, Juan Manuel Ibarguren y Diego Maldonado, de Casa FOA Córdoba, Juan Blas Fernández, gerente general de Casa FOA y Luciano Lorenzoni e Ignacio Albarracín, de Grupo Proaco.

También se otorgaron los esperados premios a los espacios más destacados. La Medalla de Oro fue este año para Marta Moraschi y Mariana Caruncho (Estudio Moraschi) por su espacio 17 “Departamento Flexible”, un sitio pensado para una empresaria que visita la ciudad por períodos breves de trabajo y como tal propone un refugio en el que conviven productividad y disfrute. El sorprendente resultado es un interior contemporáneo y sofisticado que con mucha sensibilidad equilibra luz y bienestar a partir de materiales como el roble de Eslavonia o la cuarcita Taj Mahal.

María José Verón, Ana Pérez Giménez, Florencia Liberati, Soledad Milajer y José Milajer (de Trama + Hause Möbel) se quedaron con la Medalla de Plata por su “Workplace” despegado en el Espacio 3. Cortinados curvos, un cantero interior iluminado, la presencia de agua en movimiento y la combinación de madera y porcelanatos convierten a la propuesta en una infraestructura ajustada a una cultura laboral en constante evolución.

El Espacio 17, del Estudio Moraschi: un "refugio flexible" en el que prima la fluidez y la transformación que se llevó la Medalla de Oro.

Trama + Hause Möbel se llevaron la Medalla de Plata con su "Workplace", un espacio en constante evolución.

Referencia cultural desde hace más de cuatro décadas

Casa FOA Espacio de Diseño se organiza desde 1985 y desde entonces se ha convertido en una de las referencias más importantes de la agenda cultural argentina, con gran prestigio incluso en toda la región. Algo característico de la propuesta es que la sede cambia cada año de ubicación como una forma de dar a conocer al público edificios patrimoniales, áreas de la ciudad en proceso de transformación y también iniciativas inmobiliarias con propuestas de alto valor arquitectónico.

Hace cuatro años los organizadores eligieron a Córdoba como el primer paso para su expansión federal, que este año ya va por su cuarta edición. La muestra cuenta con el apoyo de marcas como Alba Pinturas, Atrim, Canteras del Mundo, Cosentino, Faplac, Placo Argentina, Longvie, Macroled, Mike Outdoor, Johnson Acero, Patagonia Flooring, Riel Americano, Roca, RUS Seguros y Vite Porcellanato.

Un departamento de alquiler, recreado en el Espacio 27 por Momento Estudio de Arquitectura y Sierra Muebles. La propuesta es que la arquitectura baje la voz para que mente y cuerpo hagan lo mismo.

Barsante Design y Patagonia Flooring crearon el "Espacio Patagonia", en el que piezas de diseño acompañan a cada sector para crear una atmósfera sofisticada y acogedora.

Casa FOA Córdoba 2026, lo que hay que saber

Cuándo: hasta el 7 de junio, todos los días (de lunes a lunes) de 12 a 20 horas.

Dónde: Pocito Social Life, Av. Vélez Sársfield 1100, Córdoba.

Estacionamiento: en las inmediaciones con cargo.

Entradas: se pueden comprar en on line https://www.passline.com/eventos/casa-foa-cordoba-2026-edicion-pocito-social-life o en boletería. La entrada general cuesta 20.000 pesos.

Descuentos y promos: los menores de 15 años entran gratis. Hay descuentos para jubilados y estudiantes y diferentes promociones.

Conocé más en https://www.casafoa.com/casa-foa-cordoba-2026-edicion-pocito-social-life/

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.