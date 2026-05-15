Una experta en decoración, sobre la lengua de suegra: “Es una planta mucho más poderosa de lo que parece”

La Sansevieria trifasciata, popularmente conocida como lengua de suegra, se consolidó como una de las especies predilectas en el diseño de interiores actual. Su versatilidad y alta resistencia ante diversas condiciones ambientales la convirtieron en un elemento recurrente en hogares modernos, aunque sus virtudes exceden el plano estético. Según explicó la arquitecta y especialista en decoración Laura Cardona, esta planta es valorada en diversas culturas por su carga simbólica.

En un análisis difundido a través de sus redes sociales, la profesional detalló que, más allá de su funcionalidad decorativa, la especie es considerada por muchos como un escudo protector. “Esta planta es mucho más poderosa de lo que parece. Bloquea las malas vibras, protege el espacio y ayuda a mantener la energía del hogar clara y equilibrada”, afirmó Cardona en un video. La experta sostiene que la planta actuaría como una suerte de receptáculo ante ambientes cargados: “Hay algo muy poderoso, cuando el ambiente está muy cargado, esta planta lo absorbe todo. Puede empezar a secarse, enfermarse o morir, como si tomara ese peso energético para que vos no lo hagas”.

Esta planta tiene importantes beneficios para purificar el ambiente, según una experta (Fuente: Pexels)

No obstante, los atributos de la lengua de suegra cuentan también con respaldo técnico. Cardona recordó que la NASA incluyó esta especie en un estudio sobre plantas purificadoras, destacando su capacidad para eliminar toxinas del aire, tales como el benceno y el formaldehído, además de liberar oxígeno durante la noche. Debido a estas propiedades, la arquitecta recomendó integrar la especie en dormitorios o en el acceso principal de las viviendas. De esta manera, el ejemplar no solo funcionaría como un elemento de diseño, sino también como un aliado para optimizar la calidad ambiental del hogar. Con una morfología que permite su adaptación en diversos rincones, la lengua de suegra se posiciona como una elección práctica para quienes buscan equilibrar funcionalidad, estética y bienestar en sus espacios habitacionales cotidianos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA