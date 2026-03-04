Renovación permanente: 4 beneficios se suman a Club LA NACION

Todos los meses, Club LA NACION amplía su universo de beneficios. Y este mes, las novedades traen propuestas que van desde el placer de una buena mesa hasta el cuidado de las mascotas, pasando por la música en vivo y el café de especialidad. A continuación, te proponemos un restaurante que convirtió a la palta en protagonista absoluta, una pet boutique que combina peluquería y tienda en un mismo espacio, conciertos íntimos a la luz de las velas y un café con alma de disquería.

The Avocado Company

Elige tu propia aventura de la mano de The Avocado Company (siempre con palta involucrada, claro)

Red social: www.instagram.com/theavocadocompany.arg

Beneficio: 15% todos los días

El dato: el Avocado Toast Costa Brava, con palta cremosa y langostinos salteados, es uno de los más pedidos y la mejor entrada para entender la propuesta del lugar

The Avocado Company se instaló en Palermo Hollywood con una identidad muy definida: el culto a la palta. Lejos de ser un ingrediente de acompañamiento, aquí es la estrella indiscutida de una carta que apuesta por la creatividad y la frescura en cada preparación. El local funciona como un híbrido entre restaurante, cafetería de especialidad y punto de encuentro para los amantes del brunch, atrayendo a un público que valora tanto la estética de los platos como la calidad de los insumos. Además, gran parte de la carta es apta para veganos y celíacos.

Hocicos Pet Boutique

Hocicos es el lugar ideal para mimar a tu mejor amigo de cuatro patas

Sitio web: www.gurugo.com.ar

web: www.gurugo.com.ar Beneficio: 10% en peluquería canina, accesorios y piedritas sanitarias y 5% en alimento balanceado de lunes a sábado

El dato: ideal para resolver en una sola visita el baño y corte del perro y el reabastecimiento de todo lo que necesita en casa

Con una propuesta integral que combina peluquería canina profesional con una tienda completa de productos para animales, Hocicos Pet Boutique es una tienda especializada en el cuidado y bienestar de las mascotas ubicada en Vicente López. Se destaca por la atención personalizada y la variedad de su oferta. Su catálogo abarca accesorios, piedritas sanitarias, alimentos balanceados de primeras marcas y todo lo necesario para el día a día de nuestros mejores compañeros.

Conciertos “Un Clásico”

Rica comida, buena música y un clima perfecto hacen a la propuesta de Conciertos "Un Clásico"

Red social: www.instagram.com/conciertosunclasico

Beneficio: 20% en conciertos exclusivos y 10% en entradas todos los días

El dato: piano y vino a la luz de las velas, una experiencia inmersiva que también funciona como un regalo único y difícil de olvidar

“Un Clásico” es una propuesta de conciertos privados que combina música en vivo, vino y la atmósfera íntima de las velas para crear experiencias culturales de alto impacto emocional. Con el piano Steinway como protagonista y espacios cuidadosamente seleccionados, cada función invita a conectarse con la música clásica desde una cercanía que los grandes teatros no pueden ofrecer. Los conciertos están diseñados tanto para el melómano habitual como para quienes quieren descubrir el género en un ambiente despojado de formalismos, donde el arte y la sensorialidad se fusionan.

*Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.

Electric Café

En los Arcos del Rosedal, Electric Café abre de la mañana a la noche

Red social: www.instagram.com/avgelectriccafe

Beneficio: 20% todos los días

El dato: los fines de semana se puede elegir un vinilo de la tienda y escucharlo en las estaciones de escucha del local mientras se degusta el café

Electric Café es un bistró y cafetería de especialidad ubicado en el Arco 9 del ex Paseo de la Infanta, en los Arcos del Rosedal. Con un diseño minimalista de estilo mid century y rodeado de vegetación, el local combina una carta de café de calidad con una disquería de culto que reúne cerca de 1500 vinilos de jazz, funk, soul, rock y electrónica. La propuesta gastronómica abarca desde el desayuno y el brunch hasta opciones de almuerzo, pastelería artesanal, platitos nocturnos, coctelería y vinos. Proyecto hermano de Avant Garten (el primer biergarten del país), el café también organiza ciclos musicales al aire libre con artistas en vivo.

