Reto visual: ¿podés encontrar las libélulas escondidas entre las mariposas?

Con sus alas coloridas, con las texturas de sus diseños, las mariposas embellecen los jardines donde se posan. Junto con tres libélulas son la protagonistas de un nuevo desafío visual.

Desarrollado por el equipo de diseño de Noticieros Televisa con motivo de un nuevo aniversario del Día de la Naturaleza, este reto visual pone a prueba tu agudeza y tu capacidad de observación.

¿Qué tenés que hacer? Encontrar las tres libélulas escondidas entre las mariposas. A continuación la imagen que los pondrá a prueba…

Para poder encontrar las tres libélulas deberás concentrarte en los más mínimos detalles. Noticieros Televisa

La resolución del reto visual de la mariposas y las libélulas

Sobre el fondo azul oscuro, un sinfín de mariposas revolotean con sus alas anaranjadas y dejos amarillentos. Pero estas no son los únicos insectos: en la imagen se esconden tres libélulas.

De cuerpo más diminuto y de un color grisáceo, las libélulas están “camufladas” entre el colorido de las mariposas. Como se suele aconsejar en este tipo de desafíos visuales, es una buena idea segmentar la búsqueda.

Podés organizarte por partes, por cuadrantes o hacerlo de manera azarosa. Lo que sea más efectivo te servirá para logar el objetivo.

¿Ya las encontraste? ¿Aún no? No hay problema: este desafío no tiene previsto un límite de tiempo, el único objetivo es mantener entretenida a la persona que lo realice.

Si querés podés tomarte unos instantes más. O, en caso de que no seas una personas muy paciente, podés deslizar hacia abajo y encontrar las tres libélulas destacadas.

¿Habías logrado encontrarlas? Noticieros Televisa

LA NACION