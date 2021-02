Ricardo Darín y Florencia Bas. Inseparables en Punta, cercanos a su aniversario

Esta temporada fue definitivamente distinta para Ricardo Darín (64) y Florencia Bas (52). El verano pasado habían inaugurado 2020 junto a sus hijos Clara (26), Chino (31) y su novia española, Úrsula Corberó (30). Unidos, cumplieron el ritual de pasar sus vacaciones en Punta del Este. Pero esta vez la pandemia alteró la tradición del plan familiar. Sin embargo, el matrimonio no esquivó el nido (vacío este 2021) que tienen en Pinar del Faro, en los altos de José Ignacio, donde recalaron a mediados de enero para pasar unas vacaciones de a dos. Después de casi treinta y tres años de relación, en los que sobrevivieron a más de una crisis y estuvieron separados, el próximo 18 de abril celebran su aniversario de bodas. “De alguna manera, Florencia me asombra todos los días, es increíble. Es una mujer que no te permite ningún tipo de rutina. Decir que ella ha dado sentido a mi vida es quedarse corto; sin duda, me la ha salvado”, confesó Darín hace un tiempo. Su hijo, Chino, asegura su entorno más cercano, suele tenerlos como referencia. “Ellos son mi pareja favorita”, escribió una vez en su cuenta de Instagram.

Tras su descanso, Ricardo papá planea definir los últimos detalles de 1985, un proyecto cinematográfico bajo el mando de la productora que gestó con Chino, KenyaFilms, y la dirección de Santiago Mitre –realizador de La cordillera y novio de Dolores Fonzi–.

Después de almorzar unas ensaladas, dejaron la playa Marcelo Rodríguez

Tomados de la mano, Ricardo Darín y Florencia Bas pasan días de playa “de a dos”. Marcelo Rodríguez

A diferencia de la temporada anterior que fue en plan familiar, este año la pandemia les rompió la tradición. Marcelo Rodríguez

Hacen vida muy tranquila, toman sol, conversan, se ríen y se sacan fotos Marcelo Rodríguez

Una postal del día en que nació su segunda hija, Clara. “Estoy muy orgulloso de mis hijos, los tendría de nuevo… Chino es un tipo que hizo su propio camino y que se lo está haciendo. Es un gran trabajador. Y también estoy muy orgulloso de Clara, y creo que en eso tiene que ver Florencia y no tanto yo”, confesó el actor en 2020 en un ciclo de la Televisión Española.

