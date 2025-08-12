Rituales para aprovechar la energía de la lluvia de meteoritos Perseidas de este 12 y 13 de agosto

Cada año, el firmamento se ilumina con uno de los espectáculos astronómicos más esperados: la lluvia de meteoros Perseidas, también conocida como “Lágrimas de San Lorenzo”. Este evento, que tiene lugar entre mediados de julio y fines de agosto, alcanza su punto máximo en las noches del 12 y 13 de agosto. Se pueden recurrir a rituales para canalizar su energía. Se trata de un momento de profunda conexión con el cosmos, donde se cree que la energía del universo se amplifica y ofrece una oportunidad única para la introspección, la manifestación y la renovación.

Entre el 12 y 13 de agosto se podrá ver con claridad la lluvia de meteoros Perseidas NASA

Desde una perspectiva esotérica, las estrellas fugaces son consideradas portadoras de una energía de cambio y transformación. En tanto, la energía de las Perseidas se asocia con la purificación, la liberación de lo viejo y la apertura a nuevas oportunidades. Es un momento propicio para soltar cargas emocionales, dejar atrás lo que ya no sirve y sembrar las semillas de lo que se desea manifestar en la vida.

Ritual del deseo con estrella fugaz

Este es un rito clásico que se potencia con la energía de las Perseidas es conocido por su capacidad para cargar las intenciones de manera simbólica y efectiva. También es poderoso para manifestar de manera clara. La estrella fugaz, al ser un fenómeno que viaja a través del universo, se convierte en un vehículo para que la intención llegue a su destino. Se recomienda para deseos específicos y sinceros. Hace falta una hoja de papel en blanco, algo para escribir y un sobre pequeño.

Es clave escribir el deseo en una hoja y guardarla en un sobre Freepik

Estos son los pasos a seguir para hacer un ritual del deseo con estrella fugaz:

Antes de salir a observar el cielo, tomarse un momento para reflexionar sobre un deseo profundo. La clave es que sea un anhelo que nazca del corazón.

En la hoja de papel, dibujar una estrella fugaz. En la “cola” del cometa, escribir el deseo de forma clara y en presente, como si ya se hubiera cumplido (ej.: “Estoy en el trabajo de mis sueños”, “Mi salud es plena y radiante”).

Una vez escrito, doblar el papel con cuidado y guardarlo dentro del sobre.

Durante la noche de la lluvia de estrellas, sostener el sobre entre las manos mientras se observa el firmamento. Sentir la conexión entre el deseo y la energía del universo.

Mantener el sobre en un lugar seguro, como debajo de la almohada o en un cajón especial, hasta que el deseo se cumpla. Se puede renovar el ritual en la próxima lluvia de meteoros.

Ritual de limpieza energética con agua de estrellas

Se trata de una variación del “agua de Luna” y se utiliza para purificar y recargar objetos y espacios con la energía cósmica de las Perseidas. Es ideal para limpiar amuletos, cristales y espacios personales de energías estancadas o negativas. Los meteoros se asocian con la purificación y la renovación. Para ello, es necesario un cuenco o recipiente de vidrio transparente, agua pura (filtrada o de manantial) y una pizca de sal marina o sal gruesa. También se pueden incluir hierbas como romero, ruda o lavanda.

El agua de estrellas se puede usar para limpiar la energía de los cristales Shutterstock

Este es el procedimiento para hacer un ritual de limpieza energética con agua de estrellas:

Al atardecer, llenar el cuenco con agua y añadir la pizca de sal. Si se desea, puede agregar las hierbas para potenciar el efecto purificador.

Colocar el recipiente en un lugar al aire libre donde la luz de las estrellas puedan caer directamente sobre él (un balcón, una ventana o un patio).

Dejar el cuenco allí toda la noche, y así permitir que el agua se cargue con la energía de las Lágrimas de San Lorenzo.

A la mañana siguiente, utilizar esta agua para enjuagarse las manos y el rostro, visualizando cómo se desprenden todas las preocupaciones y energías negativas. Lo mismo se puede hacer con amuletos o cristales.

También se puede rociar un poco de esta agua en los rincones de su hogar para limpiar y armonizar el ambiente.

Ritual de manifestación con velas y cristales

Este ritual utiliza la fuerza del fuego y la energía de los cristales para potenciar las intenciones durante la noche de la lluvia de estrellas. Sirve para atraer y manifestar propósitos específicos, enfocando la energía de manera simbólica y tangible. Se requiere una vela (se recomienda blanca para la pureza, o del color que represente el deseo), un plato pequeño o recipiente resistente al calor, cristales que resuenen con la intención, un papel y una lapicera.

La vela y los cristales permiten amplificar la intención al universo Frrepik

Así se hace un ritual de manifestación con velas y cristales: