Rituales para aprovechar la energía del portal 1/1

Este jueves 1° de enero se abre el portal energético 1/1, una de las fechas más significativas para el esoterismo. Su alta intensidad vibratoria representa una oportunidad excepcional para atraer prosperidad e impulsar proyectos, lo que suele aprovecharse a través de diversos rituales.

En la numerología, el número uno representa el inicio, la creación, la voluntad y la acción. De esa forma, hace referencia al poder de la mente para generar una idea o proyecto, con energía de liderazgo y de impulso pionero.

El portal 1/1 se da con el comienzo del año Marcelo Aguilar López - La Nación

Es por ello que se recomienda enfocar la jornada en actividades de alta vibración para aprovechar al máximo el influjo energético del portal:

Meditar : buscar un momento de silencio para escuchar la intuición y recibir mensajes de claridad.

: buscar un momento de silencio para escuchar la intuición y recibir mensajes de claridad. Agradecer : dedicar tiempo a la gratitud por lo que ya se tiene, ya que la gratitud es un imán de abundancia.

: dedicar tiempo a la gratitud por lo que ya se tiene, ya que la gratitud es un imán de abundancia. Soltar: realizar una limpieza de objetos que ya no se usan o escribir una lista de miedos y quemarla para liberar espacio energético.

A continuación, algunos rituales para canalizar la energía del portal 1/1.

Ritual de la Carta de la Abundancia

Este rito se centra en la visualización creativa y la intención escrita para anclar los deseos de prosperidad y realización. Se utiliza la poderosa energía de manifestación del portal para programar el futuro deseado y hacer que la intención crezca más rápido en el plano material.

Se necesita una hoja de papel o libreta nueva, una birome de tinta verde (asociado a la sanación y la abundancia) o dorada (asociada al éxito), una vela blanca (símbolo de purificación e intención) y una pizca de canela en polvo.

Representación del ritual de la Carta de la Abundancia Gemini

Este es el paso a paso para el ritual de la Carta de la Abundancia:

1 Preparación

Encender la vela blanca en un lugar tranquilo y despejado. Realizar tres respiraciones profundas para centrarse.

2 Redacción

Escribir una carta dirigida al universo, a los guías espirituales, o simplemente a uno mismo, donde se describe la vida en el futuro (dentro de seis meses, por ejemplo) como si los deseos de abundancia, salud y éxito ya se hubieran cumplido. Se debe usar un lenguaje de agradecimiento y afirmación. Por ejemplo: “Gracias porque ahora mi proyecto es un éxito y me genera la abundancia que merezco”.

3 Sello energético

Doblar la carta con cuidado. Se esparce sobre ella una pizca de canela mientras se repite la frase: “Hecho está, mi abundancia se multiplica”.

4 Activación y resguardo

Dejar que la vela se consuma por completo, siempre bajo supervisión. Guardar la carta en un lugar seguro y secreto, y no volver a leerla hasta que haya pasado el tiempo intencionado.

Baño de descarga y activación para la claridad mental

El agua es un potente conductor energético. El 1/1 se asocia a la activación; para alcanzarla, es vital desprenderse de las dudas y las cargas emocionales. Este baño simboliza el cierre de ciclos y prepara el aura para recibir la claridad y el impulso creativo.

Para ello, hace falta un puñado de sal gruesa o sal marina, pétalos de una flor blanca, hierbas como ruda o romero, e incienso de sándalo o mirra.

Cómo hacer un baño de descarga y activación para la claridad mental en el portal 1/1 Gemini

Así es cómo se hace un baño de descarga y activación para la claridad mental:

1 Limpieza del entorno

Encender el incienso en el baño para purificar el espacio.

2 Preparación del agua

Mientras se llena la bañera (o en un recipiente si se utiliza la ducha), disolver la sal gruesa y los pétalos de flores. Se debe intencionar que esa agua limpie toda carga y miedo.

3 Baño consciente

Sumergirse en el agua mientras se visualiza cómo la sal arrastra las preocupaciones y las tristezas. Si se utiliza la ducha, verter el agua preparada del cuello hacia abajo.

4 Afirmación de maestría

Al finalizar, mirarse al espejo y repetir: “Soy un canal de luz y mi propósito se manifiesta con facilidad y gracia. Hecho está”.

Programación de velas para nuevos comienzos

Se trata de una práctica simple que concentra la intención en el fuego, el elemento de la transformación que acelera la manifestación. Es ideal para enfocar deseos muy específicos con la alta vibración del 1/1.

Se requiere tres velas de colores específicos: amarilla (para la claridad, la comunicación y la inteligencia), verde (para la salud, el crecimiento y la abundancia material) y azul (para la paz, la protección y la conexión espiritual). También es necesario cualquier aceite vegetal, semillas de sésamo o azúcar y un plato de cerámica.

Ritual de programación de velas para nuevos comienzos para aprovechar la energía del portal 1/1 Gemini

Este es el proceso para una programación de velas para nuevos comienzos:

1 Consagración de las velas

Impregnar las manos con el aceite y frotarlo en cada vela desde la base hasta la mecha mientras se visualiza con intensidad el deseo asociado a ese color. Por ejemplo, para la verde puede ser estabilidad económica.

2 Potenciación

Colocar las semillas o el azúcar en un plato. Pasar suavemente cada vela con aceite por el plato para que el material se adhiera, lo que simboliza que el deseo se pega a la vida.

3 Encendido y meditación

Colocar las tres velas en el plato. Encenderlas con un fósforo de madera y meditar frente a ellas por al menos 12 minutos, mientras se concentra en la sensación de tener el deseo ya cumplido.

4 Cierre

Dejar que las velas se consuman por completo. Los restos deben ser devueltos a la tierra (en una maceta o jardín) como señal de que el universo ha recibido la ofrenda.