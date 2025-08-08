Rituales para aprovechar la energía del portal 8/8

El portal energético 8/8 es un fenómeno poderoso para las personas creyentes en lo esotérico. Este ocurre cada año en el octavo día de agosto y se trata de una activación simbólica y energética en el plano espiritual. Muchos aprovechan este momento para hacer rituales y alinearse con sus altas vibraciones.

Para la numerología ―el estudio de los números y su relación mística con las personas y el universo―, el número ocho simboliza el infinito, el equilibrio, el poder y la abundancia. Su forma geométrica, un lazo que no tiene principio ni fin, representa el flujo constante de la energía y la conexión entre el mundo material y el espiritual. También se cree que está intrínsecamente ligado al karma y a la justicia universal. Se cree que este número rige la ley de causa y efecto, lo que significa que la energía que uno emite al universo regresa multiplicada.

El significado del número ocho en la numerología Freepik

Cuando esta cifra se duplica, como en el 8/8, se considera que las energías se intensifican y se forma un portal energético. Es un momento ideal para reflexionar sobre los ciclos de la vida, para liberar viejos patrones que ya no nos sirven y para abrirnos a recibir las bendiciones que el universo tiene para ofrecer.

A continuación, algunos rituales para aprovechar la energía de esta fecha.

Ritual de limpieza y preparación para la abundancia

Antes de atraer nuevas energías, es fundamental liberar lo que ya no sirve. Este rito se centra en la justicia kármica del número ocho, limpiando el pasado para abrir espacio a la prosperidad. Este rito requiere un incienso de sándalo o salvia blanca, un cuenco con agua y sal gruesa.

El incienso ayuda a eliminar las energías estancadas (Foto ilustrativa: PIXABAY)

Estos son los pasos a seguir para realizar un ritual de limpieza y preparación para la abundancia.

Encender el incienso y pasarlo por el cuerpo, de arriba abajo, visualizando que se lleva consigo cualquier energía estancada o negativa que impide el flujo de la abundancia. En este proceso, repetir una afirmación como: “Libero el pasado y me abro a recibir toda la prosperidad que el universo tiene para mí”.

Mojar las manos en el agua salada y lavarse la cara y el cuello. Sentir cómo el agua purifica y prepara el cuerpo para recibir nuevas vibraciones.

Finalmente, tirar el agua por el desagüe o en la tierra.

Meditación para conectar con el portal

La meditación puede ayudar a conectar con la energía del portal 8/8 shutterstock

Esta práctica ayudará a sintonizar con la vibración del 8/8 y a activar el poder personal, una cualidad clave de este número en la numerología. Solo hace falta un lugar tranquilo y cómodo. También se puede recurrir a música de meditación suave.

Así se hace una meditación para conectar con el portal:

Sentarse con la espalda recta y cerrar los ojos. Respirar profundamente.

Imaginar una brillante luz blanca que desciende desde el universo y entra por la cabeza. Sentir cómo esa luz llena cada parte del cuerpo, desde la cabeza hasta los pies.

Concentrarse en el número ocho y visualizarlo como un símbolo del infinito (∞). Sentir cómo su energía fluye en un ciclo constante de dar y recibir. Visualizar cómo la abundancia se dirige hacia uno y cómo uno, a su vez, la comparte con el mundo.

Meditar sobre un deseo o intención específica de abundancia. Luego, agradecer la manifestación de ese deseo como si ya hubiera sucedido.

Permanecer en ese estado de gratitud y conexión por unos minutos antes de abrir los ojos lentamente.

Ritual para la manifestación de la abundancia

Este ritual utiliza la energía del número ocho para potenciar las intenciones y manifestar la prosperidad en todas sus formas. Para ello, es necesario una hoja de papel y algo para escribir, una vela amarilla o dorada (simboliza la riqueza y el sol), un recipiente resistente al fuego, como un plato de cerámica y un puñado de arroz o algunas monedas.

El portal 8/8 es un buen momento para manifestar abundancia Maksym Mazur - Unsplash

Así se hace un ritual para la manifestación de la abundancia: