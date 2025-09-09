LA NACION

Rituales para aprovechar la energía del portal 9/9

Este evento de altas vibraciones es propenso para soltar lo que ya pasó y empezar un camino nuevo de la mano de la compasión; ¿qué significa?

En septiembre se pueden realizar los rituales del portal energético 9/9

El 9 de septiembre se abre un momento considerado especial en el plano espiritual: el portal energético 9/9. Quienes creen en lo esotérico sostienen que esta fecha concentra vibraciones únicas para cerrar ciclos y dar paso a nuevas etapas de transformación personal. Se trata de una oportunidad para dejar atrás lo que ya no tiene lugar en la vida y prepararse para comenzar de nuevo con claridad y fortaleza interior. Estas personas utilizan los rituales para fluir con las energías de este momento.

En numerología, el número nueve simboliza el final de un ciclo y la sabiduría que se adquiere a través de la experiencia. También está asociado con la compasión, la entrega desinteresada y la capacidad de sanar heridas emocionales. Por eso, cuando esta cifra se duplica en la fecha 9/9, se cree que la energía se potencia y se convierte en un portal para liberar, perdonar y abrirse a nuevos comienzos con mayor conciencia.

Estos rituales del portal 9/9 son ideales para los nuevos comienzos(Foto: FreeP¡CK)

El portal 9/9 es visto como una invitación a reflexionar sobre lo vivido, soltar con gratitud y dar espacio a lo que está por venir. Realizar estos rituales puede convertirse en una manera simbólica y espiritual de acompañar los cambios que la vida plantea, con la confianza en que cada cierre abre la puerta a un nuevo comienzo.

A continuación, tres rituales recomendados para aprovechar la energía de este portal.

Ritual de cierre de ciclos

Este rito está pensado para despedirse de aquello que ya no aporta bienestar: viejas costumbres, vínculos tóxicos o pensamientos que limitan. Para realizarlo se necesita una vela blanca, una hoja de papel y una birome o un lápiz.

Pasos del ritual de cierre de ciclos:

  • En un espacio tranquilo, encender la vela como símbolo de purificación.
  • En la hoja, escribir todo aquello que se desea dejar atrás. Puede ser una situación, una emoción o un hábito.
  • Leer en voz alta lo escrito, agradeciendo lo aprendido de cada experiencia.
  • Quemar el papel con cuidado y dejar que las cenizas se consuman en un recipiente resistente al fuego.
  • Apagar la vela, visualizando que el ciclo se cierra con paz y gratitud.

Meditación del perdón y la sanación

Los rituales para el portal 9/9Gemini

El número nueve también representa el perdón y la empatía. Esta meditación busca liberar cargas emocionales y fortalecer la paz interior.

Pasos para la meditación del perdón y la sanación:

  • Sentarse en un lugar cómodo, cerrar los ojos y respirar profundamente.
  • Imaginar una luz violeta que envuelve el cuerpo, conocida como energía transmutadora.
  • Visualizar a las personas o situaciones que aún generan dolor y, mentalmente, repetir: “Te libero, me libero, elijo la paz”.
  • Permanecer unos minutos en ese estado de visualización, sintiendo cómo el corazón se aligera.
  • Finalizar agradeciendo por la posibilidad de sanar.

Ritual de apertura a lo nuevo

Este rito acompaña el cierre de etapas con la disposición de abrir espacio a nuevas oportunidades. Para llevarlo a cabo se necesitan nueve semillas (pueden ser de cualquier planta), un vaso de agua y una vela verde.

Este 9/9 es importante realizar el ritual de la apertura a lo nuevoFoto: Pexels

Pasos para el ritual de apertura a lo nuevo:

  • Encender la vela y colocar las semillas al lado.
  • Tomar el vaso de agua y, con las manos sobre él, declarar en voz alta una intención de renacimiento o de nuevos comienzos.
  • Regar con esa agua una maceta o la tierra donde se sembrarán las nueve semillas, simbolizando el crecimiento de proyectos y deseos.
  • Agradecer al universo por el ciclo que se inicia y dejar que la vela se consuma por completo.
