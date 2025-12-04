Rituales para canalizar la energía de la Luna llena de este jueves 4 de diciembre

Este jueves 4 de diciembre hay Luna llena, la fase en que el satélite natural se ve en su totalidad. Para los creyentes de lo esotérico, este evento de máxima expansión, culminación e intensidad. Simboliza la cosecha, la claridad, la liberación y el cierre de ciclos. En ese sentido, se recurre a rituales para canalizar su energía.

La Luna llena de diciembre es conocida como la “Luna Fría”. Este viene de los pueblos originarios de Norteamérica, quienes seguían el paso del tiempo por las fases del satélite natural. En este caso, se trata de una época del año en que el frío empieza con intensidad en el hemisferio norte, puesto que arranca el invierno. Es por ello que en la antigüedad se la relacionaba con las bajas temperaturas y la oscuridad.

A continuación, rituales para hacer con la Luna llena de este jueves 4 de diciembre.

Ritual de liberación y desapego

Este rito se centra en utilizar la máxima luz lunar para identificar y liberar emociones, hábitos o situaciones que representan una carga o un obstáculo en la vida. El plenilunio otorga la fuerza necesaria para cortar con aquello que ya cumplió su ciclo.

Para ello, se necesita una hoja de papel, algo para escribir, un recipiente seguro para quemar (de metal o cerámica) y un fósforo o encendedor.

Representación del ritual de liberación y desapego Gemini

Este es el paso a paso para hacer un ritual de liberación y desapego:

1 Reflexión y escritura

Sentarse en un lugar tranquilo, preferiblemente donde se pueda ver o sentir la energía de la Luna. Allí, escribir en el papel todo aquello que se desea liberar: miedos, resentimientos, nombres de personas con las que se desea cortar el lazo energético y hábitos nocivos.

2 Visualización de la entrega

Leer en voz alta lo escrito para declarar la intención de liberarlo. Visualizar cómo la luz lunar envuelve esa lista y absorbe su energía.

3 Quema del papel

Con mucha precaución, prender fuego al papel dentro del recipiente. Mientras el papel se consume, visualizar cómo esos obstáculos se convierten en humo y son llevados por el viento, desapareciendo de la vida.

4 Agradecimiento

Una vez que las cenizas se enfrían, se deben desechar en un inodoro o en la tierra, y dar las gracias al universo y a la Luna por la ayuda en el proceso de desapego.

Baño de purificación y magnetismo lunar

Se trata de una limpieza energética que permite atraer las vibraciones de abundancia que la Luna Llena facilita, puesto que actúa como un imán para atraer aquello que está alineado con la plenitud. Además, sirve para limpiar bloqueos energéticos, atraer prosperidad, equilibrar el campo áurico y aumentar el magnetismo personal.

Se requiere un puñado de sal marina o gruesa y agua tibia. También se puede recurrir a hojas de laurel o romero, y una vela blanca o plateada.

Estos son los elementos que se necesitan para el baño de purificación y magnetismo Lunar Gemini

Así se hace un baño de purificación y magnetismo lunar:

1 Preparación

Encender la vela blanca o plateada en el baño para crear un ambiente sagrado.

2 Ducha salina

Tomar una ducha normal. Al finalizar, frotar la sal marina (sola o mezclada con las hierbas) suavemente en el cuerpo, desde los hombros hacia los pies, mientras se visualiza cómo absorbe y arrastra toda la energía negativa, el cansancio y las preocupaciones.

3 Enjuague e intención

Enjuagar el cuerpo con abundante agua, imaginando que cada gota es la luz de la Luna que penetra en la piel y el aura, y que deja solo claridad y magnetismo.

4 Declaración

Al terminar, mirar al cielo (o al reflejo en el espejo), respirar profundamente y declarar: “Me libero de lo que fui y doy la bienvenida a mi plenitud y mi luz. Soy un imán para la abundancia”. Se apaga la vela sin soplar de forma segura.

Recarga de agua de Luna llena

El agua es un potente conductor de energía. Exponerla a la luz de la Luna Llena permite que se impregne con su vibración de plenitud y poder, y así potenciar el poder intuitivo y sanador de este elemento. De esa forma, el agua lunar sirve para fortalecer la intuición, purificar el aura y el hogar, y cargar objetos personales, como cristales y amuletos.

Se necesita un recipiente de cristal o vidrio transparente (puede ser una botella o un cuenco) y agua potable o mineral (no de grifo). Se pueden sumar cristales de cuarzo o amatista.

Representación del ritual de recarga de agua de Luna llena Gemini

Este es el proceso para hacer la recarga de agua de Luna llena:

1 Preparación

Llenar el recipiente de cristal con agua. Si se desea, sumergir los cristales limpios o colocar anillos y amuletos alrededor del recipiente.

2 Exposición

Colocar el recipiente a la intemperie (en un balcón, jardín o ventana) donde reciba directamente la luz de la Luna Llena durante la noche.

3 Intención

Antes de dejarlo, colocar ambas manos sobre el recipiente y pedir a la Luna que impregne el agua con su energía de claridad, sanación y fuerza.

4 Uso del agua lunar

Retirar el recipiente antes del amanecer para que no le dé la luz directa del sol. Esta agua puede ser utilizada para rociar los ambientes, limpiar el altar, regar plantas o beber pequeños sorbos (si es apta) para integrar la energía lunar.