El calendario lunar de diciembre 2025 ya está disponible, el cual permite conocer el momento en que el satélite natural pasa por sus distintas fases en el último mes del año. Muchos lo tienen en cuenta para realizar diversas actividades, como puede ser hacerse un corte de pelo. Es así que puede surgir la duda sobre cuáles son los mejores días para cortarse el cabello en diciembre.

Muchos toman en cuenta el calendario lunar para definir el mejor día para cortarse el pelo (Foto: Freepik)

Muchos creyentes de lo esotérico consideran que las fases lunares pueden afectar el resultado de una visita al peluquero y en el cuidado capilar. Se cree que los ciclos lunares influyen sobre el cuerpo humano, al igual que lo hace con las mareas o la fuerza gravitacional. No solo puede influenciar en el crecimiento del pelo, sino también en el cambio de color y el peinado. Observar la posición de la Luna puede ayudar en su cuidado para asegurar su brillo y fortalecimiento, siempre teniendo en cuenta cuál es el resultado que se busca. A veces se trata de mantener el largo del pelo, mientras que otros quieren que perdure el corte el mayor tiempo posible.

Los mejores días para cortarse el pelo en diciembre en la Argentina, según el calendario lunar 2025

Para fortalecer el cabello (cortes que mejoran la salud capilar y el volumen)

Jueves 4 de diciembre.

Viernes 5 de diciembre.

Viernes 12 de diciembre.

Sábado 13 de diciembre.

Domingo 14 de diciembre.

Lunes 15 de diciembre.

Martes 23 de diciembre.

Para que el cabello crezca más rápido (cortes que estimulan el crecimiento)

Lunes 1° de diciembre.

Martes 2 de diciembre.

Sábado 27 de diciembre.

Domingo 28 de diciembre.

Lunes 29 de diciembre.

Para mantener el largo del pelo por más tiempo

Sábado 6 de diciembre.

Domingo 7 de diciembre.

Lunes 8 de diciembre.

Martes 9 de diciembre.

Miércoles 10 de diciembre.

Jueves 11 de diciembre.

Martes 16 de diciembre.

Miércoles 17 de diciembre.

Jueves 18 de diciembre.

Viernes 19 de diciembre.

Sábado 20 de diciembre.

¿En qué fase lunar hay que cortarse el pelo?

Los efectos de las fases lunares en el pelo (Unsplash)

A la hora de cortarse el pelo, es útil observar por qué fase pasa la Luna. De esa forma, se puede planificar el cambio de look según los objetivos personales, ya que algunos esperan que la cabellera crezca rápido, mientras que otros preferirán que el corte dure más tiempo.

Si la Luna está en su cuarto creciente, esta favorecerá el crecimiento del pelo, lo que es ideal para aquellos que buscan tener una melena más larga. En tanto, se recomienda que se haga un corte durante la fase menguante del satélite natural si lo que desea es mantener el largo, como puede ocurrirle a las personas que quieren tener una cabellera corta. Eso es porque esta etapa ralentiza el crecimiento. En el caso de la Luna llena, esta se cree que puede potenciar el volumen de su melena, puesto que se relaciona con la regeneración y la potenciación del brillo.

El momento menos recomendable para realizar un cambio en el cabello es durante la Luna nueva. Según las creencias populares, cortarse el pelo en esta fase podría debilitar las fibras capilares, lo que puede dar a su caída.

La Luna y astrología: ¿qué hay que tener en cuenta?

De acuerdo a la astrología, la posición de la Luna en determinados signos del Zodíaco también pueden influir en el resultado del corte. El satélite natural pasará primero por su fase llena en Géminis durante el jueves 4 de diciembre. En tanto, el cuarto menguante ocurrirá el jueves 11 y se ubicará en Virgo. Por su parte, la Luna nueva en Sagitario se da el viernes 19 de diciembre. Por último, el último mes del año cierra con un cuarto creciente en el signo de Aries, que ocurrirá el sábado 27.

También se puede tomar en cuenta la astrología para el corte del pelo

A continuación, lo que hay que tener en cuenta al cortarse el pelo según el signo por el que transita la Luna:

Luna llena en Géminis : esta fase se asocia con la máxima energía y se cree que aporta un crecimiento fuerte, abundante y con volumen. La energía de Géminis, un signo de Aire, puede añadir ligereza y movimiento al cabello. Por lo tanto, es ideal para cortar las puntas si se busca que el pelo crezca con mucha fuerza desde la raíz. También se puede aprovechar para aplicar tratamientos de hidratación y nutrición profunda que permitan revitalizar la melena.

: esta fase se asocia con la máxima energía y se cree que aporta un crecimiento fuerte, abundante y con volumen. La energía de Géminis, un signo de Aire, puede añadir ligereza y movimiento al cabello. Por lo tanto, es ideal para cortar las puntas si se busca que el pelo crezca con mucha fuerza desde la raíz. También se puede aprovechar para aplicar tratamientos de hidratación y nutrición profunda que permitan revitalizar la melena. Cuarto menguante en Virgo : La energía lunar decrece, por lo que favorece un crecimiento más lento, pero duradero y fuerte de raíz. En tanto, Virgo aporta precisión y estabilidad. En ese sentido, es el momento perfecto para cortar si se quiere mantener la forma del corte por más tiempo, ya que el crecimiento se ralentiza. Es ideal para flequillos o cortes que requieren mucha definición. Además, se puede recurrir a tratamientos para la limpieza profunda, el detox capilar y la eliminación de residuos.

: La energía lunar decrece, por lo que favorece un crecimiento más lento, pero duradero y fuerte de raíz. En tanto, Virgo aporta precisión y estabilidad. En ese sentido, es el momento perfecto para cortar si se quiere mantener la forma del corte por más tiempo, ya que el crecimiento se ralentiza. Es ideal para flequillos o cortes que requieren mucha definición. Además, se puede recurrir a tratamientos para la limpieza profunda, el detox capilar y la eliminación de residuos. Luna nueva en Sagitario : se considera el punto de menor energía, así que el crecimiento es nulo o muy débil, y el cabello está en una fase de descanso. Es un período excelente para aplicar masajes en el cuero cabelludo y realizar tratamientos de nutrición y reparación muy suaves.

: se considera el punto de menor energía, así que el crecimiento es nulo o muy débil, y el cabello está en una fase de descanso. Es un período excelente para aplicar masajes en el cuero cabelludo y realizar tratamientos de nutrición y reparación muy suaves. Cuarto creciente en Aries : La energía lunar aumenta, lo que se traduce en un crecimiento rápido y con mucha vitalidad. Al sumarse la energía de este signo de Fuego, se da un impulso enérgico. Por lo tanto, es la mejor fase para cortar el pelo para que crezca rápidamente. Asimismo, se puede aprovechar para iniciar tratamientos que busquen estimular el crecimiento y el fortalecimiento del folículo piloso.