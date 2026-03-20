Como sucede al inicio de cada mes o en el cambio de estación, es preciso renovar las energías y es conveniente la realización de rituales para el comienzo del otoño, como una manera de empezar el ciclo con mejor predisposición.

Por eso, existen algunas sugerencias para hacer en el hogar; algunas enfocadas en la persona y otras en los ambientes de la casa, para limpiar las malas energías, renovar el aire y encarar lo que viene con un espíritu positivo.

Los rituales de otoño sirven para renovar energías Ines Clusellas/ Revista Jardin

Cuáles son los mejores rituales para el comienzo del otoño

Limpieza energética del espacio

Este ritual que se puede hacer con diferentes elementos permite alejar las malas energías que puede haber en el hogar, además de atraer lo que uno desea en su vida.

Para ello se pueden utilizar frecuencias sonoras, prender un palo santo, velas aromáticas o sahumerios.

Vinagre y sal

Colocar en un pequeño frasco de vidrio en un rincón de la casa que contenga agua y sal. Otra cosa que se puede hacer es pasar agua con vinagre por las distintas superficies de la casa para atraer la armonía.

Meditación

La meditación al comienzo de la nueva estación es clave porque ayudará desconectarse del mundo exterior, sanar, aceptar y cerrar ciclos. De esa forma, se puede comenzar el otoño sin cargas que son innecesarias.

Caminata con intención

Una caminata reflexiva para atraer la abundancia durante los próximos tres meses es elemental en el inicio del otoño. Poder visualizar los cambios que se producen en la naturaleza ayuda a procesar los cambios internos y del entorno más próximo, y sintonizarlos con la nueva estación.

Los cambios en la naturaleza dan pie para reflexionar sobre los cambios individuales Pavel Bednyakov - AP

Ritual de gratitud

Escribir en un papel todo lo bueno que ocurrió en los últimos meses y agradecerlo es un gesto de conexión con la abundancia. Luego, el papel puede quemarse en un cuenco, y se debe dejar que el humo lleve las intenciones.

Ofrendas

Colocar semillas o frutas en un jardín o parque como agradecimiento a la naturaleza por su abundancia simboliza el ciclo de dar y recibir. Es un acto que fortalece la conexión con el entorno. Esto potenciará todo lo que se dio en el último tiempo para multiplicarse en este nuevo comienzo.

Cuándo es el equinoccio de otoño

El equinoccio de otoño es este viernes 20 de marzo en la Argentina. Se trata de un evento astronómico que marca el cambio de estación del verano a otra que se caracteriza por temperaturas más frías y el cambio del color de las hojas de los árboles. Normalmente se asocia con el 21 de marzo, pero esta fecha varía año a año.

De acuerdo con el Servicio de Hidrografía Naval (SHN), el equinoccio de otoño en 2026 ocurre el día 20 a las 11.46 de la Hora Oficial Argentina (HOA). Este marca el final del verano en nuestro país y en el resto del hemisferio sur.