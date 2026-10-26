Robert Emery, psicólogo experto en divorcios: “Todo se trata de mantener a los niños al margen”

Robert Emery, profesor de psicología de la Universidad de Virginia, mediador familiar y especialista en divorcios, sostiene que los padres deben proteger a sus hijos de las disputas después de una separación. Su enfoque se centra en evitar que los menores queden expuestos a las discusiones, las acusaciones y los intentos de enfrentar a un progenitor con el otro.

Por qué los hijos no deben quedar en medio del divorcio, según el psicólogo

En un artículo publicado por la Universidad de Virginia, Emery advierte que “todo se trata de mantener a los niños al margen”.

Una separación puede generar tensiones entre los adultos, pero el especialista recomienda evitar que los hijos queden en medio de las discusiones y los desacuerdos familiares Freepik

El especialista desarrolla esta idea en su libro Two Homes, One Childhood: A Parenting Plan to Last a Lifetime, publicado en 2016, donde plantea que los padres deben priorizar las necesidades de sus hijos por encima de sus diferencias personales.

En ese sentido, el psicólogo sostiene que la separación no pone fin a las responsabilidades compartidas cuando hay hijos. Los padres pueden coincidir en acontecimientos importantes, como eventos deportivos, graduaciones y reuniones familiares.

Por eso, Emery considera que la ruptura no debería transformarse en una confrontación permanente que involucre a los niños.

Las discusiones constantes y los intentos de enfrentar a los hijos con uno de sus progenitores pueden perjudicar su bienestar y sus relaciones. Según el psicólogo, vivir en casas diferentes no elimina los desacuerdos entre los adultos, sino que la clave está en cómo los manejan y en evitar que los menores queden expuestos a ellos.

Emery también recomienda buscar acuerdos incluso cuando la comunicación entre los padres es difícil. La mediación familiar puede ayudarlos a organizar la crianza y establecer pautas de convivencia sin recurrir continuamente a los enfrentamientos.

Cuando uno de los progenitores no coopera, el especialista sostiene que el otro puede contribuir a frenar la escalada si evita responder con nuevas agresiones. “Esto no significa que una sola persona pueda resolver todos los problemas, sino que reducir las respuestas hostiles puede impedir que la disputa se intensifique”, remarcó.

Cómo adaptar los acuerdos de crianza a medida que los hijos crecen, según Emery

En su libro, Emery propone que los acuerdos de crianza evolucionen según las necesidades físicas y emocionales de los hijos. En lugar de mantener un esquema rígido durante toda la infancia, los padres deberían revisar la organización familiar a medida que los chicos crecen y cambian sus circunstancias.

Durante los primeros meses de vida, el especialista destaca la importancia de atender las necesidades de apego y seguridad del bebé. Más adelante, los horarios y las noches que pasa en cada hogar pueden modificarse de manera progresiva, según las características de cada familia.

“El único plan para criar hijos en dos hogares que dure toda la vida es uno que crezca y cambie junto con las necesidades cambiantes de los niños y las familias”, expresó el especialista.

En la etapa preescolar y durante los años escolares, la organización puede cambiar para responder a las rutinas y necesidades de los chicos. En la adolescencia, adquieren mayor relevancia la madurez y las preferencias de los hijos, que pueden participar en las conversaciones sobre dónde vivir y cómo distribuir el tiempo.

Qué necesitan los hijos para crecer en dos hogares

El enfoque de Emery organiza las necesidades infantiles en distintos niveles. Entre las prioridades se encuentran la alimentación, la vivienda, la seguridad, el afecto y una disciplina clara y consistente.

Después de un divorcio, los padres deben reorganizar la vida familiar y adaptar los acuerdos de crianza a las necesidades de los hijos, sin hacerlos sentir obligados a elegir entre sus progenitores Freepik

El especialista considera beneficioso que los menores puedan mantener vínculos positivos con ambos progenitores cuando eso sea seguro y adecuado para ellos. También necesitan disfrutar de su infancia sin convertirse en intermediarios, mensajeros o árbitros de las discusiones familiares.