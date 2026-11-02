Ron Letheren, de 103 años: “El cerebro necesita usarse para sobrevivir”

En Ellingham, un pueblo ubicado en el límite entre Norfolk y Suffolk, cerca de Bungay, en el este de Inglaterra, Ron Letheren vive solo en la casa a la que se mudó hace unos 40 años. El exdocente y exinspector escolar cumplió 103 años en 2026 y contó a la BBC que mantiene una rutina diaria de ejercicios físicos y mentales.

Los 20 minutos de ejercicio desde que se despierta

Letheren explicó que comienza la mañana con unos 20 minutos de estiramientos y fortalecimiento. Usa una banda elástica para trabajar las piernas y realiza movimientos acostado, como flexionar los dedos y levantar los pies de la cama.

El hombre de 103 años atribuye su longevidad e independencia a una estricta rutina diaria de ejercicios físicos y mentales Captura de pantalla Instagram @eadt24

Su objetivo es completar 60 repeticiones de cada ejercicio. “No me lo salto, sin importar cómo me sienta”, afirmó. El compromiso no significa que la rutina sea fácil. El hombre reconoció que algunos movimientos resultan dolorosos y que necesita determinación para sostenerlos.

Las escaleras de su casa también forman parte de la actividad cotidiana. Letheren bromeó con que subir es más difícil que bajar, pero considera ese desplazamiento importante para conservar su independencia. Su experiencia es individual y no constituye una recomendación para que otras personas de su edad imiten el mismo volumen de ejercicios.

Los acertijos que usa para mantener la mente activa

La rutina de Letheren no termina con el movimiento. Dedica tiempo a resolver rompecabezas complejos por internet y dijo que se siente orgulloso cuando logra completarlos. “La agilidad mental es tan importante como la física”, contó a la BBC.

Su explicación personal quedó condensada en otra frase: “El cerebro necesita usarse para sobrevivir”. La idea expresa cómo interpreta su propia experiencia. No demuestra que los acertijos prolonguen la vida ni permite separar el efecto de esa actividad de su salud, genética, entorno, atención médica y vínculos.

“La agilidad mental es tan importante como la física”, afirma Letheren BBC

El hombre nació en el Reino Unido y trabajó en escuelas de Essex. Fue maestro en Pilgrims Hatch, Stifford Clays y Tilbury, y llegó a dirigir dos establecimientos. Más tarde se desempeñó como inspector de educación primaria en Hackney y como inspector de distrito en Islington, Londres.

De la Segunda Guerra Mundial a la educación

Antes de dedicarse a la enseñanza, Letheren sirvió como oficial durante la Segunda Guerra Mundial. Después desarrolló una larga carrera educativa y terminó como inspector superior de la Inner London Education Authority, con sede en County Hall.

Hace aproximadamente cuatro décadas se instaló en Ellingham junto con su esposa, quien murió. En Norfolk presidió el consejo de gobierno de una escuela primaria, cantó en el coro de la iglesia y hasta hace poco leía durante los servicios. Esa cronología distingue su lugar de origen, sus destinos profesionales y su residencia actual.

Ron Letheren quedó viudo tras el fallecimiento de su esposa BBC

Qué se puede aprender sin convertirlo en una receta

La independencia de Letheren es un resultado personal. La actividad física regular puede aportar fuerza, equilibrio y movilidad, pero la intensidad adecuada cambia según el estado de salud. Un adulto mayor que quiere empezar o modificar una rutina debe consultar a un profesional y adaptar los movimientos a sus capacidades.

El mismo cuidado vale para los ejercicios cognitivos. Resolver acertijos puede resultar estimulante y placentero, pero no reemplaza controles de salud ni garantiza prevenir deterioro. En el caso de Letheren, forma parte de un día que incluye movimiento, escaleras y una historia prolongada de participación social.

Su testimonio conserva valor cuando se presenta con esos límites. A los 103 años, insiste en continuar con hábitos que le importan y explica la disciplina que requieren. La decisión del protagonista es verificable; atribuirle una fórmula universal de longevidad no lo sería.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA