Ruta del asado: cinco pueblitos bonaerenses para comer rico, pasar el día y desconectar

Si hay algo que une a los argentinos es el amor por un buen asado. Y la provincia de Buenos Aires tiene joyas escondidas donde se come como en la casa de la abuela. Estos cinco pueblitos, todos a menos de dos horas y media de la Capital, no tienen lujos ni pretensiones: solo fuego, carne de verdad, mesas compartidas y la tranquilidad del campo. Son esos lugares donde el tiempo corre más lento, la gente saluda en la calle y te vas con la panza llena y el corazón contento.

Nada mejor que un buen corte de asado de campo para un fin de semana de tranquilidad Instagram El Palenque

Cortines (Luján)

Con menos de mil habitantes, Cortines es pura tranquilidad. Tiene calles de árboles enormes, casas antiguas de ladrillo y una estación de tren que quedó como postal del pasado ferroviario.

La estación de tren remite al pasado ferroviario del pueblo Facebook La Vieja Pulpería de Tessone

Este pintoresco pueblo ubicado en el partido de Luján se especializa en la cocina tradicional de campo. Don Obayca (@donobayca) es un restaurante de campo que funciona en un antiguo almacén de ramos generales de 1880. Su especialidad es el menú libre que incluye parrilla con vacío, tira de asado y pechito de cerdo, además de pastas artesanales hechas a mano. El ambiente rústico con muros de ladrillos y barro transporta a otra época. Cuesta 39 mil pesos más las bebidas.

Además de un gran asado, en Don Obayca se pueden comer unas ricas pastas caseras Instagram Don Obayca

El boulevard principal está lleno de construcciones del siglo XIX que hoy funcionan como restaurantes con patios y galerías para comer tranquilo.

Para llegar tomás el Acceso Oeste hasta Luján y después seguís por la Ruta 7 hasta el kilómetro 76. Son unos 100 kilómetros nomás desde Buenos Aires.

Ramón Biaus (Chivilcoy)

Apenas 180 personas viven acá, rodeadas de campo y aire puro. La capilla colonial es una belleza y cerca está el Río Salado para los que quieren pescar o meterse en kayak después de comer.

Las callecitas de Ramón Baius revelan un paisaje rural Instagram Voy de viaje OK

La Pituca (@lapituca_ramonbiaus) es el alma de Ramón Biaus. Paula y Ariel abrieron este bodegón en un viejo almacén que estuvo cerrado 50 años y ahora es parada obligada. Las fuentes llegan rebosantes: matambre casero, quesos, bondiola, lengua a la vinagreta y costillares que parecen no terminar nunca.

El costillar a la estaca es la estrella de La Pituca Instagram La Pituca Ramon Biaus

El plato estrella es el costillar a la estaca, que arranca a cocinarse a las siete de la mañana y después de seis horitas sale tan tierno que el hueso se cae solo.

Para llegar vas por la Ruta 5 hasta el kilómetro 162,5, doblás a la izquierda y te metés por 18 kilómetros de ripio. Desde Buenos Aires son dos horas y media.

Azcuénaga (San Andrés de Giles)

Trescientas personas, casas con más de 100 años y una feria artesanal todos los fines de semana al lado de la vieja estación. Un lugar chiquito que respira historia por todos lados.

Al lado de la vieja estación, todos los fines de semana se instala una feria artesanal Instagram Azcuénaga Pueblo Rural

El Almacén CT&Cía (@elalmacenct) es de esos lugares que te hacen viajar en el tiempo. Los Coarasa atienden ellos mismos y cocinan como aprendieron de sus abuelos: asado jugoso, pastas frescas, picadas con fiambres de campo y postres que prepara Marta, la mamá, que sabe un montón de repostería. Trabajan a la carta con precios accesibles.

El Almacén trabaja con platos de parrilla a la carta Instagram Viajero Argento

Lo lindo del lugar es que los clientes dejan firmados platos de loza en las paredes, con frases y dedicatorias que cuentan lo bien que la pasaron.

Para llegar tomás la Ruta 7 hasta San Andrés de Giles y después la Provincial 193 por once kilómetros. Son 108 desde la ciudad, bastante cerca.

Uribelarrea (Cañuelas)

Uribelarrea es puro encanto clásico y rural. Tiene calles de tierra, casonas centenarias y una estación de tren de 1892 que quedó como postal de la época dorada lechera del pueblo.

Uribelarrea es un destino clásico para quienes buscan turismo y gastronomía rural Instagram Uribelarrea Oficial

Este pintoresco rincón ubicado en el partido de Cañuelas se especializa en gastronomía artesanal heredada de los inmigrantes vascos e italianos que llegaron en la década de 1930. El Palenque (@elpalenqueuribe) es un restaurante que funciona en una construcción de 1890 declarada Patrimonio Histórico. Su especialidad son los cortes de carne en porciones individuales que incluyen vacío, bondiola y chorizo, además de empanadas cortadas a cuchillo y pastas caseras. Trabajan a la carta y el promedio por persona es de 35 mil pesos.

El Palenque es un restaurante que funciona en una construcción de 1890 declarada Patrimonio Histórico Instagram El Palenque

El centro tiene construcciones de principios del siglo XX que funcionan como restaurantes y tiendas de antigüedades. Cerca de la estación se encuentra el Túnel Vegetal, un arco natural de 200 metros formado por árboles que envuelven las vías del tren, perfecto para recorrer a pie o en bicicleta.

Para llegar tomás la Autopista Ezeiza-Cañuelas y después seguís por la Ruta Provincial 6 hasta el kilómetro 61. Son unos 80 kilómetros desde Buenos Aires.

Gouin (Carmen de Areco)

Ciento cincuenta almas viven en este pueblito famoso por su Fiesta del Pastel en diciembre. La estación de tren de 1908 y la capillita son un encanto total para los que aman las fotos.

Todos los diciembre se celebra la fiesta del pastelito Instagram Pueblos y lugares de BUE

Parrilla Don Carlos (@parrilladoncarlos_gouin) es el lugar de Carlos y Paola, donde preparan todo ellos. Las empanadas fritas son con receta de familia, la picada tiene fiambres que hacen ahí mismo y el asado sale de la parrilla a leña después de horas de fuego lento hasta quedar súper tierno. Tienen un precio fijo de 30 mil pesos más las bebidas.

La Parrilla Don Carlos ocupa un gran predio con mesas al aire libre Instagram Pueblos y lugares de BUE

Podés comer adentro en el salón grande o afuera bajo los árboles, que es lo más lindo cuando hace buen tiempo.