Llega la Fiesta de la Torta Argentina: dónde es el evento ideal para disfrutar en familia el fin de semana largo

Esta celebración tradicional tendrá lugar el fin de semana largo de mayo para recordar también una fecha patria
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La Fiesta de la Torta Argentina se lleva adelante en Dolores el 23, 24 y 25 de mayo. Se trata de la 12° edición de una celebración que buscar recordar a este postre típico del país en el denominado Primer Pueblo de la Patria y durante el fin de semana donde se celebra la Revolución de Mayo. El evento principal será en la Plaza Castelli.
El evento también contará con shows musicales, tal como destacan en el Instagram oficial de la fiesta: “Vamos a disfrutar de grandes artistas: Tambó Tambó, Campedrinos y Gran Cierre con Lucas Sugo”.
“Tres días para disfrutar del sabor más tradicional, música en vivo, emprendedores, paseo gastronómico, artistas y el gran pericón nacional”, describen en la página oficial.
Dónde y cuándo será la Fiesta de la Torta Argentina
La Fiesta de la Torta Argentina será en la Plaza Castelli, en Dolores. El evento se desarrollará el 23, 24 y 25 de mayo.
Cómo es la Torta Argentina
La Torta Argentina, tal como destacan en la página oficial de la fiesta en su nombre, marca que la receta original llevaba una cobertura de merengue, pero que, ahora, hay muchas versiones distintas. “Pueden tener cobertura de chocolate, pasta ballina, azúcar impalpable y dulce de leche, entre otros.
“Son 25 capas de masa, por eso se hace el 25 de mayo”, explicó Damian Betular, el embajador de este dulce, a través de un canal de streaming. “Es como un rogel, pero húmedo”, describió.
Dónde queda Dolores y cómo llegar
La ciudad de Dolores se encuentra en el partido homónimo. En auto, se puede llegar a través de la Ruta 2, al viajar desde la ciudad de Buenos Aires.
¿Cómo es la receta de la Torta Argentina?
Este postre se caracteriza por sus múltiples capas de masa delicada, de apenas 2 mm de espesor, intercaladas con dulce de leche y terminadas con una cobertura de glasé o merengue. Para su elaboración, se emplean moldes de zinc con formatos específicos: ya sean rectángulos de 60 x 30 cm o moldes redondos de 25 cm de diámetro. A continuación, el detalle de los insumos y el procedimiento:
Ingredientes
- ½ kilo de manteca a temperatura ambiente
- ½ kilo de azúcar molida
- 9 huevos
- 3 yemas
- Una ralladura mínima de nuez moscada
- 1 kilo y medio de dulce de leche
- Moldes especiales de torta argentina de aluminio
Preparación
Primer paso
Batir la manteca con el azúcar hasta formar una crema, incorporar y continuar batiendo uno a uno los huevos y yemas.
Segundo paso
Enmantecar los moldes y cubrir con la preparación, llevar al horno 180° por cinco minutos aproximadamente hasta apenas dorarse. Desmoldar inmediatamente con la ayuda de una espátula en la fuente que se va a servir.
Tercer paso
Untar con dulce de leche a medida que se van sacando del horno.
Cuarto paso
Para volver a enmantecar y volver a hornear, se deben mojar los moldes en su parte de atrás, debajo de la canilla, para enfriarlos. Cuando se enfría, cubrir con el baño elegido.
Quinto paso
El baño históricamente se realiza con 3 claras reservadas de la preparación a manera de batido para merengue italiano o glaseado con azúcar impalpable y limón.
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