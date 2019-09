Todas las fotos de la boda de Camila Salazar, con Luciana, Palito y Evangelina

Tras dos años juntos, la actriz y el productor de radio, Juan Ignacio Melitón, celebraron su casamiento con una divertida fiesta que reunió a su familia e íntimos. Fuente: HOLA

Se conocieron en 2017 en los pasillos de Radio Delta y el flechazo fue inmediato. A pesar de la diferencia de edad -él le lleva doce años-, Camila Salazar (28) y Juan Ignacio "Mela" Melitón (40) enseguida comenzaron a soñar una vida juntos. De hecho, al año siguiente el productor de radio le propuso casamiento en una salida al Jardín Japonés. " Desde la primera vez que lo vi me gustó, pero por mi forma de ser, no quería mezclar mi vida personal con el trabajo. Al principio trataba de escapar a ese sentimiento, hasta que me saqué todos los prejuicios que tenía y conocí a una persona increíble que me hace muy feliz", reveló la coconductora del magazine "Animadas". Dos años después de aquel primer encuentro, Camila y Mela dijeron "sí, quiero" acompañados por sus más íntimos. Fue el jueves 12 en el Registro Civil de la Comuna N°12, Villa Urquiza.

La coconductora del ciclo "Animadas" conoció a su futuro marido en los pasillos de radio Delta en 2017. Al año siguiente, "Mela" le pidió matrimonio en el Jardín Japonés. Fuente: HOLA

Su perra Tita fue una de las grandes protagonistas del casamiento. La pareja lookeó a su mascota con un vestido de estampado con flores y alitas de mariposa. Fuente: HOLA

En la libreta de matrimonio, la pareja dejó sentado que su familia llevará el apellido Salazar Melitón. Fuente: HOLA

La pareja dio el "sí, quiero" el pasado 12 de septiembre en el Registro Civil de la Comuna N°12 de Villa Urquiza. Fuente: HOLA

Tras la firma de la libreta, los recién casados posaron con sus padres y la pequeña Matilda, la hija de Luciana Salazar. Fuente: HOLA

Distendidos y felices, los novios celebraron su civil con un look informal que incluyó zapatillas. Ella combinó su conjunto con una romántica corona de flores. Fuente: HOLA

Distendidos, felices y con originales guiños, los novios firmaron su libreta vestidos de manera informal y con su fiel perra Tita -a la que lookearon especialmente con un vestido y alas de mariposa- en brazos. Los testigos también se sumaron al divertido dress code y llevaron vinchas con mariposas. Tras la firma de la libreta de matrimonio -en la que los novios establecieron que su familia llevará el nombre de Salazar Melitón-, los recién casados disfrutaron de un brindis muy íntimo en Koi, un restó de comida asiática en Palermo. Y minutos después de las 18 arrancó el wedding cocktail, que tuvo lugar en el Hotel Clásico y al que asistieron, entre otros, los tíos de Camila, Palito y Evangelina Salazar, y su hermana Luciana. "Fue una recepción muy simbólica en la que los invitados terminaron siendo nuestros jueces de paz: cada uno nos dedicó unas palabras de amor", contó Camila después de la boda.

Después del civil, la pareja continuó los festejos con un cóctail en Palermo. Fuente: HOLA

Minutos después de las 18 hs, se celebró un cócktail en el Hotel Clásico al que sólo asistieron sus familiares y amigos más cercanos. Los tíos de Camila, Evangelina y Palito Ortega dijeron presente. Fuente: HOLA - Crédito: Movilpress

Luciana Salazar llegó al cócktail con un catsuit de BCBG, saco de Gucci y botas de Sophia Webster. Fuente: HOLA - Crédito: Movilpress

La más consentida de la familia, Matilda, la hija de Luciana Salazar, bailó con su tío abuelo, Palito Ortega. Fuente: HOLA - Crédito: Movilpress

Evangelina también aprovechó la tarde para mimar a la "princesa" de la familia Salazar. Fuente: HOLA - Crédito: Movilpress

Siempre atenta a su hija, Luciana acomoda el peinado de Matu. Para la ocasión, la niña lució un vestido azul marino de Ralph Lauren que combinó con zapatos de mini Azurra. Fuente: HOLA

"¡Ella se llevó el ramo!", escribió Luciana Salazar en su cuenta de Instagram tras compartir orgullosa la última aventura de su hija. Fuente: HOLA

Tía y sobrina protagonizaron una de las selfies más tiernas de la tarde. Fuente: HOLA

Durante el wedding cóctail, algunos de los invitados aprovecharon para hablar con cariño de la historia de amor de los novios. La hermana de Camila también tomó el micrófono y les dedicó unas palabras. Fuente: HOLA

Los recién casados aplaudieron cada uno de los discursos de sus más íntimos. Fuente: HOLA

El viernes a las once de la noche, la actriz y su flamante marido celebraron con una espectacular fiesta en Espacio Inside. Y, una vez más, la consigna del look fue descontracturado y con zapatillas. Con Ale Lacroix como DJ, la fiesta tuvo la impronta de los novios: mucho hip hop, electrónica y música de los 80 y 90. Fabián Cubero y su novia, Micaela Viciconte, y las primas de Camila, Rosario y Julieta Ortega, inauguraron la pista de baile. Y recién a las cinco de la mañana la fiesta llegó a su fin. Felices y emocionados, los protagonistas empezaron a escribir un nuevo capítulo en su historia de amor.

Gentileza: Glas fotografia

El viernes 13 a la medianoche llegó la gran fiesta organizada en Belgrano. Acompañada por sus amigas, entre ellas Micaela Viciconte, Camila posó con vincha y alitas de mariposas. Fuente: HOLA

Con vincha de mariposas, alas en su espalda y anteojos rosa, Camila completó su divertido look de fiesta incorporando glitter en su rostro. Fuente: HOLA

En plena fiesta, el productor de radio posó con su cuñada, Maite Salazar. Fuente: HOLA

Ale Lacroix ofició de DJ. La fiesta llevó la impronta de "Mela" y Camila: mucho hip hop, electrónica y música de los 80 y 90. Fuente: HOLA

Ana Paula Dutil se unió a la pista de baile junto a Rosario y Julieta Ortega y Maite Salazar. Fuente: HOLA

Final de fiesta. Minutos después de las cinco de la mañana, los invitaron protagonizaron el último posado de la noche. Fuente: HOLA