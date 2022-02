Samantha Trottier y Hernán Regiardo, la pareja que es viral en TikTok por sus videos sobre las costumbres argentinas

Son cientos los viajeros que al visitar un país quedan cautivados con su cultura y costumbres diferentes. Esto le pasó a Samantha Trottier (23), oriunda de Minnesota, Estados Unidos, cuando conoció al santafesino Hernán Regiardo (31) y se enamoró de él y de la Argentina desde el primer día. Hoy la pareja comparte su vida en TikTok a través de divertidos videos que cosechan miles de reacciones por parte de sus seguidores.

El flechazo que inició su historia de amor ocurrió en Indonesia. El joven se encontraba allí por trabajo y, por un golpe del destino, se encontró a Sam -quien estaba en compañía de otras personas- en un café donde ella trabajaba para aquel entonces. Ese encuentro generó una fuerte reacción en el argentino, y sin más misterios le pidió a un amigo que se la presente. “Tenía un contacto en común entre los conocidos con los que se encontraba ella”, contó Regiardo en un video que compartió en la cuenta @majesticbambi por medio de la red social Tik Tok.

El amor de la pareja comenzó en Indonesia Captura Instagram

Todo fue muy rápido. Ella le pidió el Instagram a Hernán y desde ese día comenzó su aventura: desayunos, viajes y charlas entre dos completos desconocidos. El momento clave que los hizo ver el amor que se tenían ambos fue cuando Sam debía volver a Estados Unidos para terminar sus estudios universitarios. Si bien la idea era encontrarse de regreso en la ciudad de Bali, justo en ese momento surgió la pandemia por el Coronavirus. “Cerró todo y estuvimos tres meses separados sin poder vernos, solo por contacto telefónico”, comentó el santafesino en el video donde aportaron más detalles de su historia.

Luego de un tiempo sin mantener contacto, el joven dejó el país asiático y se mudó a los Estados Unidos en junio del 2021 para vivir en compañía de su pareja. Allí tuvieron una innovadora idea y juntos fundaron Mate Society, una agencia que desarrolla contenidos para redes sociales como fotografía, videos y animaciones para compañías de todo el mundo.

En aquella época, la viralización de sus videos los tomó por sorpresa y, a partir de ahí, comenzaron a compartir un sinfín de contenidos que generaban complicidad con los argentinos. En diálogo con LA NACION, Samantha confesó que anteriormente sabía poco sobre el país, pero que ahora está “enamorada” de la Argentina. “Antes de conocer a Hernán no sabía mucho. Viví en Brasil por seis meses y allí solo aprendí sobre el fútbol, carne y vino. No sabía mucho en realidad, pero sí sobre la Patagonia, ya que tenemos una Agencia en San Diego, Estados Unidos”, explicó.

Respecto del momento en el que decidieron venir a Argentina, Hernán, por su parte, reveló: “Durante tres años viví en indonesia y Europa, por eso es que quise visitar a mi familia. Se postergó un montón, ya que teníamos un viaje en julio y se canceló. Finalmente, pudimos venir hace dos meses, lo estábamos esperando mucho y queríamos que Samantha conozca a mi familia”.

En el mientras tanto, la pareja incursionó por Tik Tok y nunca pensaron lo que iban a generar. La particularidad de la forma de hablar de Sam, ya que su vocabulario combina palabras en español e inglés, refiriéndose a tradiciones y costumbres del país, cautivó a los usuarios argentinos.

“Me encanta definitivamente la comida, es lo mejor del mundo. Las personas son simpáticas y me encanta como saludan. Buenos Aires es muy lindo, me gusta mucho. La música me fascina, pero no la entiendo mucho, es difícil de entender”, contó Sam sobre las cosas que más le llaman la atención del país natal de su pareja y las particularidades que nota en los nativos del país.

Como argentino, Hernán se siente orgulloso en relación al impacto que generó el país en Sam. “Me siento muy bien que a Samantha le guste tanto nuestro país. La primera vez que vino le hice probar el dulce de leche y el mate, le encantó. Está abierta a conocer nuevas culturas y me hace sentir muy bien, se siente tan argentina como yo y conecta con mis amigos y familia”, explicó.

En relación a las redes sociales, la pareja admitió que no se esperaba tal viralización de sus videos. “El primer video viral fue una reacción mía de un partido de la Copa América, específicamente de la semifinal de Argentina contra Colombia”, contó Hernán sobre la primera publicación que generó más impacto en los fanáticos que los siguen. “Al principio sentí vergüenza, pero después Samantha hizo otro video y se hizo viral. Ya habíamos hecho uno de Sam pronunciando palabras en español y también comenzó a viralizarse”, agregó.

Los videos que suben en la cuenta Majestic Bambi alcanzan habitualmente más de 100 mil visualizaciones. En la mayoría de las filmaciones, la pareja se muestra en diversas situaciones cotidianas: recorriendo las calles de Buenos Aires, probando nuevas comidas o, en el caso de Sam, reaccionando al conocer una nueva costumbre o tradición del país.

Respecto de sus planes y proyectos juntos, el momento más esperado es el próximo 9 de febrero ya que ambos están a las expectativas de su casamiento. El primero será en Argentina y luego en los Estados Unidos para tener cerca a sus seres queridos. “Luego, regresaremos a nuestra casa para trabajar en la agencia creando contenido. Vamos a volver a la Argentina en algún momento, quizás en septiembre”, adelantó la pareja con muchas ganas de volver al país para seguir recibiendo el cariño de sus fans argentinos.