“No existo”: el terrible mensaje con el que le dijo a su expareja que no quería hacerse cargo de su hija

“Mirá, yo no estoy preparado, no sale nada de mí, no tengo iniciativa de ir a buscarla”, se lee en el WatsApp que recibió una mujer por parte del padre de su hija. En un extenso texto, su ex le expresó que no sentía que podía ejercer la paternidad y por eso tomó una decisión: no ver a la niña. La joven madre de 24 años compartió en Twitter el mensaje y de inmediato la historia se viralizó, llenándose de respuestas de todo tipo. “Lo publiqué porque estoy cansada”, expresó Daniela Ramos en diálogo con LA NACION.

“Mamá siempre tiene que poder”, afirmó Daniela en el tuit al referirse a la responsabilidad de tener un hijo que siempre recae sobre las madres. Acto seguido, mostró la captura del tajante mensaje que recibió por parte del papá de la pequeña. “Te mando esto para no hacerte esperar más, ni para que haya más problemas y que quede todo en claro”, comienza el texto.

(Foto Twitter @danielaramxs)

Luego, justificó que no estaba preparado para cumplir con su rol de padre: “No me sale, no sale nada de mí, no tengo iniciativa de ir a buscarla. Es muy loco, sí, pero prefiero decirlo y no boludear más”. Además, mencionó como un acto de bondad su decisión de comunicárselo a ella y no desaparecer de un momento al otro.

Para dejar en claro que pone como prioridad sus sentimientos, reiteró que no esta dispuesto a hacer algo que no quiere, como es el hecho de estar con su hija. “Sufre Gala, sufro yo, no está cómoda, yo tampoco, es así, me pasa esto. Dirás ‘qué hijo de p.... qué mal padre’, sí, soy eso, pero prefiero ir con la verdad de lo que me pasa”, le dijo y también admitió que no sabe si en el futuro se arrepentirá de este paso al costado que dará.

Luego de expresar el rechazo de ser parte de la crianza de la pequeña, también le pidió una “tregua” a Daniela: “Si algún día nos cruzamos por alguna casualidad, no existo, no existimos, no quisiera llegar a que se arme un lío grande y terminar todo mal o con denuncias”. Para finalizar, le aseguró que la plata de la manutención seguirá vigente.

A raíz de la repercusión que tuvo el tuit, Daniela no dejó de recibir mensajes. En diálogo con LA NACION contó que esta no es la primera vez que su ex decide distanciarse de su hija y de hecho relató un duro episodio que vivió en enero de 2021, cuando la niña recién nació. “Él tenía que cuidarla cuando yo me iba a trabajar y, enojado por eso hubo un día que se presentó a mi trabajo y rompió todo”.

Daniela es mamá de Gala. (Foto Instagram @danielaramxs_)

Desde ese momento hasta hasta noviembre “desapareció” de la vida de Gala. Mientras, Daniela tiene dos trabajos y, con la ayuda de sus padres, logra solventar los gastos de la pequeña.

Las repercusiones del chat que se viralizó

A comienzos de 2022, el hombre puso en palabras que no quiere saber nada con la menor. “Yo estoy cansada, cuando te desprecian un hijo no hay vuelta atrás. El mensaje me dolió mucho y lo compartí no para escracharlo él porque no di ni nombre ni apellido, lo publiqué porque estoy cansada de que siempre las madres estemos condenadas por la sociedad. Estoy cansada porque mamá siempre tiene que poder y papá no”, expresó. Pese a la ausencia de su ex, Daniela remarcó que cuenta con el apoyo incondicional de sus padres, tanto en lo sentimental como en lo económico.

Con respecto a la viralización, fue la abuela paterna de Gala quien cuestionó a Daniela: “Ella siempre lo apoyó hasta en situaciones de violencia y me preguntó por qué lo hice público. Hasta me acusó de odiarla”. Él, por su parte, se llamó a silencio.

La imagen tuvo más de 65 mil ‘Me gusta’, que se traduce a la indignación que causó entre los twitteros el mensaje. Las repuestas superaron las 1500, en las que se habló de maternidad, el rol de la mujer y lo frecuentes que son este tipo de historias.

Uno de los mensajes que recibió la mujer fue crucial. Una abogada se solidarizó con la joven, la asesoró y la acompañará a comenzar los trámites judiciales correspondientes -que hasta el momento no se hicieron por un tema económico- para establecer una cuota alimentaria acorde a las necesidades de Gala.

(Foto Twitter @danielaramxs)

Muchos usuarias aprovecharon el mensaje y contaron sus malas experiencias con aquellos hombres que no se hacen cargo de sus hijos. “68 años, 34 años de divorciada, 3 hijas de 44, 45 y 36 años. Después que las maltrató afectivamente todo lo que pudo y jamás pasó plata, hace dos años quiso verlas después de 25 años porque ya estaba viejo. Ellas, mujeres grandes decidieron no verlo. Yo no opiné”, manifestó una mujer. Otra, precisó: “Como hija de padre intermitente creo que es preferible eso a quedarte con la ilusión, mirando la puerta, esperando que llegue y nunca lo hace, o te cancela a último minuto con excusas”.

A cuatro días de la viralización de su historia, Daniela cumplió 24 años. Por Twitter, que le sirvió como fuente de desahogo ante la impotencia de la situación con su ex, aprovechó y compartió uno de sus anhelos al apagar la vela de su torta: ”Deseo que la sociedad deje de condenar a la mujer”.