San Valentín: 5 propuestas románticas para disfrutar en el día de los enamorados

Ya sea porque son de las parejas que les gusta celebrar esta fecha con todo o más de los que lo aprovechan como una buena excusa para vivir una experiencia diferente, si este 14 de febrero tenés ganas de hacer un plan romántico, estos son 5 buenas opciones.

Como muchísimas cosas en esta vida, la celebración de San Valentín trae sentimientos encontrados. Es que mientras están aquellos que se involucran en el debate contra estas “fechas comerciales” y hasta proponen iniciativas como el Sin Valentín, también están quienes deciden sacar lo mejor de esta fecha y utilizarla como una excusa para celebrar y vivir experiencias diferentes. Así que si sos de este último grupo y buscas algún plan de último momento para este 14 de febrero, armamos una lista de 5 propuestas ideales para disfrutar durante el Día de los Enamorados.

1. Turista en tu propia ciudad

NH Collection Buenos Aires Jousten se encuentra en Av. Corrientes 280. Gentileza de prensa

Los hoteles aprovechan esta fecha al máximo para ofrecer desde cenas hasta noches románticas. Entre las propuestas más tentadoras están:

NH Collection Jousten . El chef Pablo Giménez diseñó un menú especial de varios pasos: appetizer (macaron, cremoso de remolacha y queso brie), una entrada (papines al vapor, salsa huancaina, huevo soft, polvo de olivas y crocante de alga nori; copa de Sauvignon Blanc), plato principal (salmón rosado, manteca de cítr(ico y salvia , espárragos, hinojos braseados, emulsión de zanahoria) y postre (merengue seco, chocolate blanco, crema infusionada en te de frutos rojos). Tiene un precio de $33.000.

Novotel Buenos Aires. Con una experiencia que llamaron Romantic Night, en la que vas a poder disfrutar de un alojamiento de lujo con desayuno buffet, una cena exquisita en el Restaurante Patio regenteado por el Chef Facundo Díaz (el menú incluye lomo argentino con milhojas de papas, fondo de res; salmón rosado, lechuga criolla asada, maní tostado, salsa gremolata; pasta rellena, queso de cabra, limas, frutos secos y crema de espumante. El prepostre incluye granita de aperol spritz) y el show en vivo de Hernán Cuevas.

Palladio Hotel Mgalle. Este hotel tiene dos propuestas muy interesantes. La primera es un menú inmersivo de cuatro pasos en Negresco Bistró (snacks, degustación de entradas, plato principal y postre a elección, bebida sin alcohol y vinos y espumante de Bodega Salentein), además de música en vivo. La segunda son cócteles temáticos en Negresco Bar que se preparan especialmente durante San Valentín: metejón, franela y chamuyo.

2. Armar una escapada espontánea y sorprender

El frente del almacén que Romina y Fabián compraron en 1998. Mariana Eliano

Para los más aventureros y quienes siempre están listos para armarse un viajecito espontáneo, Tandil se postula como un destino increíble y súper atractivo. Con un enorme crecimiento en su propuesta turística de los últimos años, es la combinación ideal para quienes buscan algo de tranquilidad, comer rico y disfrutar de la naturaleza. Hay diferentes opciones para aprovechar en el mes del amor, por ejemplo, en la sección de escapadas de Despegar encontrás un paquete de 3 días en febrero con alojamiento 3 estrellas con desayuno incluido, piscina y gimnasio por $348.811.

3. Regalar una experiencia para elegir de a dos

Un regalo que tiene varias opciones ideales para el Día de los Enamorados. Gentileza de prensa

Si el plan es regalar una experiencia, en esto Bigbox tiene también muchas opciones interesantes que podés analizar. Bajo el eslogan de Hay un plan para cada historia de amor, tenés desde el té de las 5 en Park Tower (de la mano del chef Sebastián Persec con mix de opciones dulces y saladas, infusiones y espumante para brindar), la cena especial en Piedra Pasillo (el restaurante con mención en guía Michelin 2024); la experiencia relajante de lujo en el Palacio Duhau (con tratamientos especiales en Ahín Welness & Spa y un servicio especial de delicias de Duhau Pâtisserie en uno de los restaurantes del hotel); la cena de 4 pasos con baile y estadía en Double Tree by Hilton ( uno de los rincones más exclusivos de la ciudad) y la experiencia de sabores únicos en Presidente bar ( posicionado en el puesto 21° del último ranking de The World’s 50 Best Bars, con una propuesta que combina elegancia con coctelería de autor).

4. Vino y una noche mágica

Bodega Familia Schroeder tiene varias propuestas para San Valentín. Gentileza de prensa

Con varias actividades durante el mes de febrero, el 14 de febrero en la Bodega Familia Schroeder tiene una cena increíble de cuatro pasos diseñados por el chef Ezequiel González en Saurus. Reservando con anticipación al 9 2994 091 754 y por un valor de $98.000, el rimer paso está compuesto por trucha curada, torta frita, cremoso de ciboulette, sopa de sandía y romanesco; el segundo por riñoncitos de Saurus Chardonnay, papín relleno y croquetas de hongos; el tercero por cordero braseado prensado, ñoquis de sémola, tomate confitado, queso cedre del valle, fondue de puerro y fondo con toque de crema; y el cuarto por flan de dulce de leche, duraznos almibarados, helado de café y mousse de almendras.

5. Aprovechar el verano y piletear el fin de semana

Sheraton Pilar se renovó y trae nuevas propuestas para San Valentín. Gentileza de prensa

A solo 40 minutos de Buenos Aires e ideal para, además de celebrar el Día de los Enamorados, darle pelea al Calor, se encuentra el Sheraton Pilar. Con toda una sección increíble de piletas que te van a hacer sentir de vacaciones, además de hospedarte por el fin de semana, podés disfrutar de la cena en el Salón Los Girasoles. El menú es variado y tiene opciones para diferentes gustos, quienes reserven también van a poder quedarse a bailar hasta las 3 de la mañana y así disfrutar de la música en vivo del DJ Amarante.

