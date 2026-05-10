Las efemérides de este 10 de mayo reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, domingo en que se celebra el Día Mundial del Lupus.

La fecha busca concientizar sobre esta enfermedad crónica que afecta directamente al sistema inmunológico. Por esto es denominada autoinmune, y puede producir graves daños de manera progresiva a las personas que la padecen. La Organización de Lupus de América señala que en una primera instancia es difícil diagnosticar esta patología debido a sus síntomas intermitentes: no todos los pacientes con lupus presentan la misma sintomatología y muchas veces se confunde el diagnóstico.

Síntomas del Lupus

Esta enfermedad afecta a las articulaciones, el cerebro, la piel, los riñones, los pulmones y los vasos sanguíneos. A su vez, genera una inflamación generalizada y daño del tejido en los órganos del cuerpo humano. Debido a la variedad de padecimientos que puede generar, los tratamientos son de amplio espectro y pueden incluir antiinflamatorios, corticosteroides, antipalúdicos e inmunosupresores.

Efemérides del 10 de mayo: ¿qué pasó un día como hoy?

1508 – Miguel Angel Buonarotti, pintor renacentista, comienza a pintar los frescos de la Capilla Sixtina en el Vaticano.

1924 – J. Edgar Hoover es designado director del FBI.

1933 – Se funda la Liga Naval Argentina.

1933 – Paraguay le declara la guerra a Bolivia.

1940 – Winston Churchill es nombrado primer ministro del Reino Unido.

1955 - Nace Mark David Chapman, asesino del músico John Lennon. Una de sus declaraciones fue: “No hay muchos lugares a los que ir una vez que asesinaste a alguien como John Lennon”.

1957 – Nace el músico inglés John Simon Beverly, más conocido como “Sid Vicious”, bajista de la banda Sex Pistols.

1977 – Muere Joan Crawford, actriz estadounidense que trabajó en películas como ¿Qué fue de Baby Jane? y Gran hotel.

1960 – Nace Paul David Hewson, más conocido como “Bono”, líder del grupo U2.

1994 – Se hace efectiva la jura de Nelson Mandela como primer presidente negro de Sudáfrica.

2006 – Muere Soraya, cantante estadounidense de origen colombiano.

2014 – Muere Carmen Argibay, ministra de la Corte Suprema Argentina

2018 – Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, asume la culpa del abuso de Cambridge Analytica ante el Senado de Estados Unidos. La empresa utilizó los datos de los usuarios a favor de la campaña electoral de Donald Trump.

2018 – Muere Yvonne Staples, cantante estadounidense del grupo The Staple Singers.