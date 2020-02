San Valentín. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? 4 pasos para entenderlo

"El enamoramiento es buscar en el otro lo que nos hace sentir incompleto"

Lo vemos en la vida diaria, en las películas, canciones, libros y revistas, el amor sigue siendo un objeto de estudio para psicólogos y científicos.

Para entender mejor al amor desde la mirada del psicoanálisis, Raúl Menalled, Licenciado en Psicología, lo explica dividiéndolo en cuatro partes, pero antes recuerda que:

Para Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, aquellos que aman renuncian a una parte de su narcicismo, él sostenía que el que ama se hace humilde.

él sostenía que el que ama se hace humilde. Para Jacques Lacan, médico psiquiatra y psicoanalista francés, "Amar es dar lo que no se tiene a quien no lo es". El dar cuando se ama no es dar regalos, llenar al otro de cosas, sino ofrecerle al otro eso que nos falta, aún cuando sabemos que no podemos satisfacer todas sus necesidades y que el otro no puede completarnos.

1-¿Existe la media naranja?

La media naranja es una fantasía, no es posible, a todos nos falta al menos un pedazo para completar y hay que aprender a vivir con ese espacio que queda. La desilusión es inevitable para construir un amor genuino.

El amor es dar lo que no se tiene, y sólo puede amar el que no tiene, incluso aunque tenga. Se pretende encontrar a través del otro, buscamos completar eso que nos falta llenar, ese hueco. El enamoramiento es tratar de llenar eso que sentimos que nos falta, eso que nos hace sentir incompletos, es que amamos precisamente porque somos seres en falta. Cuando uno intenta satisfacer todas las necesidades del otro, se transforma en un objeto destinado a tapar esa falta, y si soy un objeto, soy una cosa, no una persona.

Sin embargo, a pesar de todo lo dicho anteriormente, no vamos a parar de procurarlo cada día, vamos a intentar todos los días de entendernos pese a ese malentendido que es, nuevamente según Lacan, la relación de amor entre un hombre y una mujer.

2-Dar "a quien no lo es"

La otra persona, la persona a quién amamos, no la percibimos de una forma real. A ese otro le adjudicamos propiedades que responden a nuestras propias necesidades inconscientes. No se ama realmente a ese otro, sino a la imagen que nos formamos de él, según nuestros deseos, faltas, temores, carencias, mandatos. Desde el Psicoanálisis podemos decir que el amor es una elección absolutamente Inconsciente, no somos dueños de nuestra elección. A ese otro lo podemos idealizar, o quizás lo podemos degradar, rebajar. Ese otro responde a nuestra propia construcción simbólica. Por eso Lacan concluye diciendo que se ama a quien "no lo es"

3-Algunos saben amar, otros no

El amor, al igual que cualquier otro sentimiento que nos habita, no es una elección propia. Estamos gobernados por marcas Inconscientes, repetimos aquello que nuestro inconsciente aprehendió en nuestros primeros años de vida. Muchos conocen el amor generoso, otros el amor posesivo, otros el amor sumiso, están aquellos que se relacionan al amor con violencia, etc. El amor humano se replica en variantes infinitas. El amor no se decide de manera racional, es una construcción Inconsciente.

4-Amar es sobre todo querer ser amado

El amor para el psicoanálisis es de naturaleza narcisista, ya que no se ama precisamente a la otra persona, sino que se ama la imagen de uno mismo en el otro. Cuando amamos nos remitimos a aquel momento primario, idílico, simbiótico, que se da entre el bebé y su madre.

El niño cuando es amamantado, además de recibir leche, recibe miradas, contacto visual con la madre. Cuando es bañado, cuando es arropado, cuando es acariciado, es tomado como objeto de amor, dando lugar a sus primeras zonas erógenas, es ahí cuando empieza a tener las primeras inscripciones de sexualidad en su psiquismo. La madre es la que le habla al niño, lo introduce en el mundo del lenguaje, de la cultura, de la palabra, del deseo, del amor.

Inconscientemente cuando amamos queremos retornar a ese momento donde fuimos tan intensamente amados como nunca jamás podrá ser igualado.

¡Feliz día de los enamorados!!

El autor es Licenciado en Psicología UBA - MN 18314