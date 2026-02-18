¿Romance en puerta? Pedro Pascal, muy cerca de un director de arte argentino

Pedro Pascal parece haber encontrado el amor en los brazos de un argentino: la estrella de The last of us se dejó ver muy cerca de Rafael Olarra, un director creativo y empresario que hace unos años mantuvo una relación con otra figura de Hollywood, Luke Evans. Los rumores de un flamante romance comenzaron a circular ayer cuando trascendieron las imágenes que un paparazzi tomó de los dos galanes durante una cita en Nueva York el Día de San Valentín.

Pascal y Olarra, en la previa de un almuerzo juntos, recorrieron el Lower East Side de Nueva York Backgrid/The Grosby Group

Según reveló el portal de noticias TMZ, Pascal y Olarra disfrutaron de una cita en la Gran Manzana. Primero recorrieron las calles del Lower East Side, por momentos abrazados, por momentos tomados del brazo. Luego se detuvieron en un restaurante y almorzaron juntos. Durante el tiempo que compartieron se mostraron cómplices y muy animados.

Para combatir el frío, Pascal optó por vestir informal, pero con varias capas de ropa: al jean lo acompañó con una campera azul con capucha, una campera de jean y un saco de lana en tonos tierra. Olarra, por su parte, optó por un pantalón gris, una remera a tono, un saco largo negro y zapatillas blancas deportivas. Además, llevaba una férula de rodilla en su pierna izquierda.

Muy abrigados y cariñosos, el actor de Hollywood y el director creativo compartieron el día de San Valentín Backgrid/The Grosby Group

Incluso, la flamante pareja tuvo tiempo para los mimos Backgrid/The Grosby Group

Pero la cita no terminó ahí. “Después de ser fotografiados haciendo turismo en Nueva York durante el fin de semana del Día de San Valentín, ahora tenemos una foto de ellos sentados viendo Cumbres Borrascosas”, informó TMZ. En la imagen se los ve sentados uno al lado del otro mientras miran concentrados la nueva adaptación de la novela de Emily Brontë protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi.

Si bien Pascal suele mantener su vida amorosa en privado y es muy poco lo que se sabe de sus exparejas, en esta oportunidad se mostró muy cómodo con Olarra. A lo largo de su extensa trayectoria, el actor de raíces chilenas fue relacionado con bellísimas actrices. En los 90, se lo vinculó con Maria Dizzia. También tuvo, según la revista ¡Hola!, breves romances con Lena Headey y con Robin Tunney, famosa por su papel en la serie The Mentalist, donde compartieron elenco. La relación más estable y duradera que se le conoce es con la actriz Sarah Paulson, con la que mantiene una gran amistad desde 1993 y quien fue un pilar fundamental en su carrera.

Quién es Rafael Olarra

Si bien en un primer momento el medio estadounidense confundió a Olarra con su homónimo chileno -un exjugador de fútbol-, lo cierto es que el nuevo objetivo amoroso de Pascal es un reconocido director creativo que nació en Buenos Aires, se crió en Gualeguaychú y luego de estudiar en la Universidad del Cine -según consta en su perfil de LinkedIn- comenzó a trabajar como asistente creativo. Luego de formarse en el desarrollo de imagen y ganar experiencia en la producción, realización y ambientación tanto de set de filmaciones como de locales, hoteles y eventos, en 2010 se convirtió en el Director de Arte del Faena Group.

Luego de vivir varios años en Madrid, Olarra se mudó a Miami, donde además de ser una figura central en el equipo del reconocido empresario y desarrollador inmobiliario argentino también trabajó para el célebre fotógrafo Mario Testino y dirigió varias campañas para revistas de la talla de Vogue, Vanity Fair y V MAG.

Luke Evans estuvo de novio con el argentino, con quien empezó a salir en 2019 Simon Ackerman - WireImage

En su página web, Rafismo.com, Olarra da cuenta de su paso por la industria del cine: allí cuenta que colaboró con “las mentes brillantes de Baz Luhrmann, Catherine Martins, Ximena Caminos, Juan Gatti, Rem Koolhas, Foster, Oma, Francis Mallman y Paul Qui”. En ese contexto conoció, hace algunos años, al actor Luke Evans, con quien comenzó una relación en 2019 que hicieron oficial en febrero de 2020. En enero de 2021 el protagonista de Drácula: La historia jamás contada reveló que el amor había llegado a su fin.