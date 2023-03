Se casó en un yate, se arrojó al mar para festejar y se llevó el peor susto de su vida: “Voy a morir”

escuchar

Las bodas son celebraciones para unir el amor entre dos personas, mediante determinados ritos o formalidades legales. Algunos siguen ciertas tradiciones como romper platos, untarse la cara de torta y, en los casos más extraños, guardar monedas en los zapatos. Todo con el fin de garantizar un matrimonio estable y duradero.

Pero, ahora se volvió viral un video en el que una mujer decidió saltar desde un barco como parte de un rito de matrimonio, sin pensar que su vestido la llevaría a estar al límite de un trágico final.

Se salvó de milagro

La pareja que aparece en el video decidió celebrar su boda en el mar y, por ello, alquilaron un yate para invitar a sus familiares y amigos a la fiesta. Fue a bordo del barco que surgió la idea de lanzarse del bote a las impredecibles aguas.

A pesar de ser una alegre celebración, ni al hombre ni a la mujer les importó arruinar su traje. El novio decidió saltar primero a las aguas del mar con el objetivo de concretar su unión.

Luego fue el turno de la mujer, identificada como Amy Zuno. En las imágenes se la ve en el gran día con un voluminoso vestido de satén que contiene una blusa estilo corsé sin tirantes. Si bien se la vio dudar antes de saltar del bote -tanto que se quedó pensativa varios segundos- finalmente se animó.

Lo inesperado ocurrió cuando el vestido no flotó y, por el contrario, se hundió. Su esposo, quien estaba a su lado, trató de rescatarla pero no tuvo éxito.

Entre los momentos angustiantes, un colaborador de la fiesta decidió saltar. El pánico comenzó a apoderarse de los invitados y no fue suficiente la ayuda de una sola persona, sino que tuvieron que intervenir varias para poder rescatarla y salvarle la vida.

En una entrevista que realizó la mujer para la revista Inside Edition, contó: “Sentí el peso del vestido sobre mí. Escuché gritos y personas saltando al agua, así que pensé, está bien, tal vez me acabo de casar y me voy a morir hoy”. Aunque fue consciente que su vida estuvo en riesgo, aclaró que no se arrepiente de haber saltado.

El Tiempo (Colombia)