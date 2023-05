Se enteró de que su novio la engañaba de una manera insólita: “Siempre sentí algo raro”

escuchar

Un descuido en un colectivo decantó en un posteo de Twitter sobre una infidelidad. Así de complejo y confuso puede resultar una historia que nació en un transporte público, como un secreto a voces entre amigas, y terminó con el fin de una relación a raíz de que una persona, ajena a ellas, escuchó todo lo que decían y lo volcó en su red social. Del resto se encargó la viralización, una pata muy importante para que un contenido trascienda por todas las plataformas digitales.

Bajo la cuenta de Twitter llamada @danareyna_, esta mujer, quien se encargó de escuchar al detalle lo que decían tres chicas en un colectivo, decidió publicar en su perfil que una persona llamada Nacho le era infiel a Agostina. “Si te llamas Agostina y tenés un novio llamado Nacho te engañó con Luana y tus amigas Camila, Antonella y Sofía saben todo y además saben que Antonella gusta de Nacho. Hablan muy fuertes tus amigas en el bondi para viajar con gente chusma como yo”, deslizó.

El tweet que derivó en una historia viral de una infidelidad

A partir de ese momento, el tweet generó el efecto deseado de encontrar a Agostina, quien, al día siguiente, le respondió a Dana en su publicación y contó cómo se dio el caso que la tuvo a ella como la principal damnificada: “Listo gente no busquen más, soy yo”, expresó.

En esa misma línea, siguió: “Camila es mi mejor amiga, últimamente nos empezamos a juntar con ellas porque Sofi es la novia de Facu (amigo de mi novio). Cami pego re buena onda con las chicas y yo siempre sentí algo raro, claro, me estaban cagando y todos lo sabían menos yo”. Junto a esta descripción de los hechos, Agostina adjuntó capturas de pantalla de una conversación por WhatsApp junto a Nacho, a quien le explicó, en primera instancia, que la similitud del posteo la llevó a desconfiar y luego, le envió el link de la publicación.

La conversación entre Agostina y Nacho tras conocerse la publicación de Twitter

A partir de ese momento, la creadora del posteo decidió consolar, por el mismo medio, a Agostina y le respondió acerca de todo lo que vivió en estos días tras enterarse de que su novio la engañó: “Reina: él te perdió, no merecían más de vos y aunque suene feo, me alegro que llegó el tweet para que no te tomen más el pelo. Cualquier cosa que necesites, háblame”, manifestó.

Sin caer en la cuenta de cómo se enteró sobre la infidelidad de su pareja, Agostina le respondió nuevamente para quedar en contacto y explicó en la soledad que se encuentra: “El poder del chisme, jaja. Dale, cualquier cosa te hablo. Ya no tengo novio, ni amigas, así que estoy así: tiesa, me quiero morir. No lo puedo creer”.

El intercambio de tweets entre Dana, la creadora del contenido viral y Agostina, la damnificada

Además de Twitter, en TikTok también la noticia recorrió el timeline de varios usuarios de esa red, quienes se mostraron conmovidos por lo visto en imágenes y se pusieron en favor de Agostina, quien mostró su tristeza por ser engañada por sus amigas y su novio. “Mira, para tener esas amigas, mejor no tener. Aunque esta red es fantástica para algunas cosas, acá varias queremos ser tu amiga. ¡Así que no estás sola!” y “Tranqui a partir de ahora te van a aparecer nuevas oportunidades y cosas buenas, muchas buenas energías para vos”, fueron las menciones más destacadas.

LA NACION