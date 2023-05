Emigró a Australia y desmiente una creencia que todos los argentinos repiten: “No es fácil”

escuchar

Todos aquellos que tienen la idea de emigrar con el fin de buscar nuevas experiencias o alcanzar nuevas oportunidades se ven rodeados de dudas: si será agradable el lugar escogido, cómo será el impacto cultural y hasta si será rentable en lo económico instalarse en otro país. Por esta razón, muchos de los que siguen este camino se organizan con anterioridad para que el desembarco sea lo más ameno posible. El caso de Martina -conocida en Instagram y TikTok como @martu.leh- es uno de ellos. Desde hace tiempo que supo que iba a cumplir uno de sus sueños: vivir en un lugar en el que se sintiera completamente cómoda. No obstante, una vez que armó las valijas y se mudó a Australia, se percató de algunas cuestiones que no estaban en los planes. A la distancia, y en diálogo con LA NACION, la joven bonaerense aseguró: “Es más fácil irse cuando las cosas están mal, pero mi vida estaba en orden”.

Una vez que supo cuál era su anhelo a cumplir, emprendió un trayecto envuelto en un sinfín de emociones. Tenía claro que ese era el estilo de vida que quería llevar. “El motivo principal por el cual emigré fue meramente económico. En la Argentina trabajaba en relación de dependencia, tuve un emprendimiento de ropa que me duró cinco años y al mismo tiempo estudiaba. Siempre me moví un montón pero nunca me fue suficiente para vivir tranquila y de la manera en la que quería”, destacó.

Martina tomó la decisión de emigrar a sus 26 años Gentileza

Si bien en la actualidad consiguió una gran estabilidad en todos los sentidos, admitió que al principio no fue fácil. “Para mi fue muy difícil tomar la decisión. Soy muy allegada a mi familia y amo a mi país, pero todos los esfuerzos por querer la vida que quería no eran redituables. Vine a Australia porque mi novio había vivido ahí, me dijo que era fácil para conseguir trabajo. Además, está posicionado bien y hay capacidad de ahorro en dólares. Desde lo racional era muy conveniente, por más que emocionalmente me costaba”, sostuvo.

Consiente de que no era sencillo el giro radical que le daría a su rutina, antes de llegar a destino se preparó con suma dedicación: “Dejar lo que mejor te hace, que es tu familia y amigos, nunca es fácil. Por supuesto hay gente no tan apegada a los vínculos, pero para mi fue lo más complicado. Cuando tomé la decisión me saqué pasaje como para nueve meses más tarde, como para hacerme la idea en la cabeza, con una despedida prolongada y para priorizar la prolijidad”.

En cuanto a lo económico, se encontraba en un contexto favorable. Estaba recibida como Licenciada en Relaciones Internacionales, realizaba cursos para profesionalizarse en otros rubros y, en simultáneo, tenía un emprendimiento exitoso. Sin embargo, de un día para el otro, surgieron miles de preguntas en su cabeza.

Martina ya disfrutaba de una estabilidad económica, pero tenía un sueño que cumplir Gentileza

“En la Argentina mi vida era activa. Trabajo desde los 16 años, hice un poco de todo… De chica modelé, también estuve en un banco, en una agencia calificadora de riesgos, entre otros. Todas esas cosas me las gané gracias a mis estudios. Asimismo, además del español, hablo alemán, inglés y francés. Mi vida en Buenos Aires era la de cualquier persona laburante promedio, con muchas ganas de crecer y mejorar, pero en último tiempo ya no era redituable lo que estaba haciendo”, explicó.

A pesar de que en un principio estaba llena de expectativas y se preparó para que todo sea acorde a lo esperado, hay ciertas cuestiones de las que no se percató cuando pisó por primera vez al país ubicado en Oceanía. “Llegar fue complicado porque justamente lo que veía en las redes sociales y lo que me contó mi novio era que llegabas y encontrabas trabajo en dos minutos. No digo que haya casos que sí, o gente que fue con trabajo, pero para mi fue inesperado”.

Martina emigró a Australia y en la actualidad trabaja como empleada en un viñedo de lujo Gentileza

Los primeros pasos en Melbourne

Apenas se trasladó desde Buenos Aires a la capital costera del estado de Victoria, a principios de 2023, quedó impactada. La idea de estar en una ciudad super poblada no estaba en sus planes y, tras pasar por distintos empleos, se mudó a un destino alejado del ruido.

“Trabajé como lavaplatos, en limpieza, como mesera. La realidad es que el trabajo es trabajo y yo quería trabajar de lo que sea y que me paguen, pero no fue fácil e instantáneo. Tuve que hacer un montón de esfuerzos para conseguirlo. Básicamente desde el día que llegué envié CV. Para lograr este sueño vendí mi auto en la Argentina y otras cosas más… Entre el pasaje, la VISA y el seguro médico es mucho dinero que se va. El primer mes fue angustiante porque era comer de tus ahorros, no lo disfruté tanto”, rememoró.

Tras reunir los ahorros necesarios para solventarse, tomó una nueva decisión: trasladarse en búsqueda de la tranquilidad. “La opción principal fue alejarme a un pueblo en el medio de la nada. Compré un auto -por el cual hice una inversión muy fuerte- y ahora trabajo en un viñedo de lujo como hostess y como mesera, pero hago de todo”, expresó.

En la actualidad, Martina trabaja en un viñedo de lujo Gentileza

Según subrayó, y tiempo después de pasar varios obstáculos, hoy piensa con tranquilidad todo lo que le otorga el lugar donde se encuentra: “Las personas viven con tantas preocupaciones que disfrutan de las pequeñas cosas de la vida. Es volver a los lindos y básicos placeres de la vida en un país que funciona bien, por lo que te saca la parte básica de uno”.

La otra cara del mundo “color de rosa”

Hace pocas semanas, un clip que la joven de 26 años compartió en su cuenta de TikTok se volvió viral y abrió un diálogo entre cientos de usuarios que opinaron respecto de emigrar. Allí, habló de su experiencia y los motivos por los cuales se asustó cuando llegó a Australia.

“Mentira universal: Instagram, Twitter, Facebook y tus amigos te dirán que llegás a Australia y conseguís trabajo en tres segundos. Yo llegué, crucé el charco esperando conseguir algo rápido y fácil, pero no es así. Llegué y tardé un mes, además de 850 CVS enviados y aplicados en todas las plataformas de trabajo sin ninguna respuesta”, expresó en el video.

La opinión de la joven sobre emigrar

En relación con sus dichos, y en conversación con en este medio, aseguró: “Los videos en TikTok empezaron como una bitácora de viaje personal, para acordarme a futuro, pero cuando empecé a recibir preguntas no quería que hagan lo que hicieron conmigo. Yo pensaba que Australia era maravilloso, que conseguía trabajo enseguida, y la mayoría te cuenta eso, que no dudo que muchos tuvieron esa experiencia, pero eso no fue en mi caso personal”.

En línea con esto, expresó que hay un trasfondo en el tema. “Para la persona que piensa en venir le digo que puede llegar y conseguir trabajo en la primera semana, pero también puede llegar y, sobre todo si sus calificaciones no son acordes al puesto, tardará más. Tuve que hacer un montón de esfuerzo para lo que conseguí ahora y es espectacular”, detalló.

Extrañar a la Argentina y a sus seres queridos

Por más que en la actualidad se encuentra cómoda en el lugar que eligió, remarcó que en ocasiones la distancia pesa de sobremanera: “Lo que más extraño de la Argentina es a mi familia y amigos. Con mis seres queridos nos juntábamos todos los domingos y a mis amigas las veía todos los días. Pasar de eso a estar sola con mi pareja -con quien tengo un hermoso vínculo- en un pueblo en el medio de la nada y con otra cultura hace extrañar el hogar. En este lugar estoy hace un mes y medio. No estoy pensando en volver, pero sé que si pasa algo tengo la oportunidad de hacerlo”.

Con todo este recorrido que realizó, reflexionó acerca de lo que vivió y les dejó un mensaje para aquellas personas que buscan nuevas experiencias: “Les diría que se animen, se animen y se animen. Si la pasás mal te tomás un avión de vuelta y regresás a tu vida normal. Es mejor que quedarse con la sensación de ‘qué hubiera sido si’ o ‘si me hubiera animado’. No es soltar las cosas de un día para el otro, ya que requiere preparación, planeamiento y cabeza, pero en mi caso estuve atenta a las cosas que no me gustaban de mi presente, veía de qué manera podía mejorar y por eso fueron nueve meses de armado para que esta experiencia sea la mejor posible. Banco mil los cambios de vida, aunque no son fáciles”.

En la actualidad, además del empleo que ocupa el mayor tiempo de su rutina, invierte su tiempo en mantenerse en contacto con sus más de 20 mil seguidores en las redes sociales, donde aprovecha para abrir debates, intercambios de ideas y consejos sobre viajar. De esta manera, Martina dejó en claro que, con esfuerzo y dedicación, los sueños que nos proponemos se cumplen.