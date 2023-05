Se fue a comprar el vestido de novia y cuando dijo su edad dejó a todos sin palabras: “Arriesgate”

escuchar

Una mujer llamada Janet Merryman se volvió en viral en redes sociales luego que se difundiera un video de ella comprando un vestido de novia para su boda. Pero eso no fue todo: los usuarios no salieron de su asombro -ni ocultaron su emoción- al saber que la compradora tenía 80 años.

El material fue grabado y compartido en la cuenta de TikTok de Danielle Jefferson, la nieta de Janet, y actualmente ya tiene casi un millón y medio de visitas.

El video que emocionó a todos en TikTok

Se volvió a enamorar

Janet pensó que no se volvería a casar luego del terrible suicidio de su esposo en 2017. Según contó, no creyó que se volvería a cruzar con alguien que le hiciera sentir algo especial, pero luego de conocer a quien sería su nuevo esposo, la invitó a almorzar y encontró una buena compañía.

“Empecé a invitarlo a almorzar y tenía a alguien con quien almorzar, a tener de compañía. Todo creció a partir de ahí. Empezamos a pasar más tiempo juntos”, contó a Good Morning America.

Emocionada por su abuela

En el video compartido en redes sociales se puede ver el rostro de felicidad de Janet Merryman y la ilusión que tiene por su boda.

En el video compartido en redes sociales se puede ver el rostro de felicidad de Janet Merryman

“Fue conmovedor… estoy tan feliz por ella. Me encanta lo feliz que es y que haya encontrado el amor, sobre todo a su edad. Sé que inspiró a tantas mujeres que son mucho más jóvenes que ella y piensan que han perdido la esperanza de encontrar el amor”, aseguró la nieta de Janet.

Asimismo, Danielle Jefferson se animó a dar algunos consejos a las personas sobre el amor. “Si hay alguna mujer de 80 años por ahí, arriésgate… eso es lo que estoy haciendo, no me quedan muchos años más y ahora estoy feliz. Antes muchos me decían: ‘¿Por qué no sonreís más?’. Ahora sonrío mucho porque él me hace reír mucho”, afirmó.

El Comercio (Perú)