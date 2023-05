Reveló cuánto dinero gana por ser una “novia de alquiler” para eventos y se volvió viral

escuchar

Las parejas que se conforman pueden funcionar muy bien o no y eso depende de muchos factores. Y hay personas que no están dispuestas a embarcarse en una relación si es que no están seguras. El problema que surge a veces es el de asistir a eventos cuando son en pareja y a veces no hay una amiga ideal que cumpla ese papel.

Pero una joven en TikTok está dispuesta a brindar esa solución de hacerse pasar por “novia” cuando no lo es. Aunque claro, no hace caridad, sino que cobra una interesante suma de dinero por hacerlo por acompañar a algunos a citas o a salidas.

Reveló cómo es su peculiar trabajo como novia “de alquiler”

Según se observa en TikTok, la joven no tiene un perfil de cliente ni de salida exclusiva, ya que acompaña al supermercado, reuniones o simplemente tomarse selfies en algún lugar público. No tiene inconvenientes en presentarse como novia de alquiler y cobra por su tiempo, además de ser muy atractiva.

Ella muestra esas salidas, con quiénes se muestra, cómo son sus citas y qué lugares son los que conoce cuando alquila su tiempo. Se la ve paseando de la mano como si fuera una pareja normal de quien contrató sus servicios. El precio no es para todo tipo de bolsillos, ya que cobra 560 euros.

La misma joven compartió en la plataforma virtual las repercusiones que generó la viralización del negocio que montó. Claramente sus videos despiertan reacciones de todo tipo. Algunos la felicitan por la creatividad y otros le dejan crueles críticas por el modelo de negocio.

La joven dio más detalles en otros clips

Lo cierto es que se habla de ella, y le sigue sumando seguidores. Es muy llamativo que las personas que la contratan se dejen ver, porque muchas veces lo que se pide es privacidad y discreción, pero al parecer a varios de sus clientes no les importa la opinión del resto.

