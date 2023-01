Se fue a vivir a Europa, hizo un comentario despectivo sobre la Argentina y en las redes no lo perdonaron

escuchar

Muchos argentinos deciden probar suerte en otros pa铆ses, ya sea por tener la experiencia de vivir en el exterior y rodeado de una cultura diferente o por buscar una estabilidad econ贸mica que no encuentran en la Argentina. Pero, sea por un motivo u otro, todos llevan consigo un pedacito del lugar que los vio nacer, donde se criaron, donde residen sus costumbres y en el que dejan muchas experiencias y personas importantes. Pero, no todos se comportan de la misma manera. Un hombre que se mud贸 a Europa, hizo un comentario despectivo desde el aeropuerto de Ezeiza y en las redes no lo perdonaron.

El usuario de Twitter @Gundisalv comparti贸 una imagen de su pasaporte de la Rep煤blica Argentina, mientras esper贸 en el aeropuerto de Ezeiza para embarcar hacia un nuevo futuro en Irlanda. 鈥Bueno, all谩 vamos. Hasta nunca, pozo de dengue鈥, escribi贸.

Gonzalo comparti贸 un posteo durante la espera en el aeropuerto Twitter: @Gundisalv

Los usuarios de la red social no se tomaron nada bien la frase con la que se refiri贸 a la Argentina y lo liquidaron. 鈥淚mposible desearle suerte a la gente que se va con tanto odio hacia su pa铆s. No vuelvas nunca鈥, se帽al贸 uno. 鈥淭odo bien con emigrar, de hecho yo estoy en proceso de hacerlo, pero hablar as铆 del pa铆s que te dio lo mucho o poco que tengas es un mont贸n. No es un poco de dengue, est谩 lleno de gente como vos o como yo que queremos lo mejor para todos. En todo caso, son los pol铆ticos鈥, remarc贸 otra. 鈥淣unca digas a este pozo de dengue no volver茅鈥, sentenci贸 un tercero, muy molesto.

Los usuarios apuntaron contra el autor de la publicaci贸n Twitter: @Maro2058

Adem谩s, otros usuarios compartieron sus experiencias de migraci贸n. 鈥淓stoy fuera de la Argentina hace 12 a帽os. Un humilde consejo para estar bien con vos mismo: nunca reniegues de tu lugar, tu barrio, tu pa铆s. Creo que es algo que vas a necesitar cuando est茅s afuera鈥, asever贸 una mujer. Por su parte, un segundo opin贸: 鈥淓l pozo de dengue es donde est谩n tu familia y amigos. Soy ciudadano australiano gracias a la formaci贸n que me dieron las personas e instituciones argentinas. Comprendo que es un pa铆s dif铆cil, pero siempre vas a ser argentino, los papers solo facilitan la vida鈥.

A ra铆z de las repercusiones que tuvo el mensaje, el hombre cerr贸 su cuenta de Twitter.

Cont贸 en las redes el lado negativo de emigrar y se volvi贸 viral

Emigrar tiene muchos aspectos positivos, pero tambi茅n cuenta con los negativos. As铆 lo relat贸 la argentina Victoria Hartridge, quien se mud贸 al Reino Unido hace cinco a帽os. La joven, que vive con su pareja y su perro en Wimbledon, proyecta muchas oportunidades a futuro y disfruta de su presente. Pero, tambi茅n destac贸 los contras de abandonar su pa铆s natal.

Victoria se recibi贸 de Licenciada en Ciencias de la Comunicaci贸n en la Universidad de Buenos Aires (UBA). 鈥淢e frustraba mucho lo dif铆cil que era todo en la Argentina, en lo profesional y en poder tener un buen sueldo. Me encontraba con muchas cosas negativas y eso tambi茅n hizo que quisiera ver c贸mo era afuera鈥, asegur贸. Esto implic贸 enfrentarse a lo desconocido y tener lejos a su familia.

Victoria Hartridge tiene 34 a帽os y lleva cinco en el Reino Unido Instagram @boluda.in.uk

As铆, la usuaria relat贸 en sus perfiles de TikTok y Twitter su experiencia al vivir en el exterior. 鈥Es un error pensar que ac谩 todo es perfecto. Las cosas funcionan muy bien, pero hay cosas buenas y malas. Un alquiler de un dos ambientes en zona dos de Londres, bastante c茅ntrica, puede estar entre 1500 y 1700 libras鈥, advirti贸. Asimismo, hizo hincapi茅 en las dificultades de adaptaci贸n en una cultura distinta: 鈥淎c谩 a la gente le cuesta conectar con el otro. Son muy reservados y no se muestran vulnerables. Te van a ayudar en la calle si ten茅s un problema, pero es dif铆cil tener un v铆nculo m谩s personal鈥.

