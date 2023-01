Pensó que nunca más se iba a enamorar, pero un alemán le cambió la vida y se casó a los 65 años

escuchar

Mediante las redes sociales, se dio a conocer el caso de la usuaria Emita Lapetite, una mujer de origen peruano que logró encontrar al amor de su vida a sus 65 años.

Por medio de un video publicado en su cuenta de TikTok, la mujer contó que, debido a su edad, ya había perdido toda esperanza de estar con alguien con quien pudiera compartir el resto de su vida.

La mujer se casó a sus 60 años con un alemán

Sin embargo, todo cambió cuando conoció a un hombre alemán que logró enamorarla, pese a que ella no veía posible la idea de tener una pareja debido a su edad. “Yo resignándome a quedarme solita a mis 60 y a que ya no me casaría como siempre soñé”, escribió la tiktoker.

En el clip, se la puede ver sola, pero luego posa junto al hombre que llegó para alegrar sus días. “Hasta que apareció mi gigante alemán”, agregó, y mostró el pastel de bodas, la ceremonia y la vestimenta que eligieron para aquel día tan importante en la vida de ambos.

“Los tiempos de Dios son maravillosos”, aseguró la mujer en el video que superó las 3 millones de reproducciones en cuestión de horas. La historia, como era de esperarse, generó una gran cantidad de reacciones entre los usuarios, quienes en su mayoría felicitaron a la usuaria por haber logrado un romance feliz y también comentaron otras experiencias similares.

Había perdido la esperanza de encontrar el amor debido a su edad, pero conoció a un hombre que le cambió la vida (Foto: @emita.lapetite / TikTok)

“Ay señora casi me hace llorar, sea muy feliz”; “¿Por qué al ver las fotos siento que el amor te hace sentir joven? “; “Es lo más romántico que he visto en mi vida”; “Quisiera que mi mami encuentre a alguien también”; “Me encantó, nos enseña que el amor es bueno para el alma”, fueron algunos de esos comentarios. “Me pasó con el amor de mi vida, a quien conocí por Internet”, agregó otra.

En otro video, la usuaria compartió el feliz derrotero de la relación: “La vida es muy corta para aprender alemán. Pero si tú a tus 69 empezaste a aprender español por mí, yo a mis 65 no me daré por vencida con tu idioma”.

El Comercio (Perú)

