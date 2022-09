Se hizo un tatuaje polémico pero no se arrepiente: “No glorifico sus acciones despreciables”

El pasado 21 de septiembre Netflix estrenó una serie sobre la historia de Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee, que no solo asesinó a 17 hombres y adolescentes entre 1978 y 1991, sino que también cometió distintas atrocidades con sus cuerpos, como canibalismo y necrofilia.

Muchos quedaron aterrorizados por la serie, pero una australiana decidió tatuarse en la pantorrilla la cara del asesino junto con las palabras que él solía decir: “Si no puedes vencerlos, cómetelos”. Britnee Chamberlain, de 28 años, de Sydney, compartió en redes sociales imágenes del dibujo hecho en su pierna y, como era de esperar, fue duramente criticada.

Además de Jeffrey Dahmer, también tiene tatuado al asesino en serie Ted Bundy

En diálogo con The Sun, la joven dijo estar obsesionada con los asesinos en serie aunque “eso no signifique que esté glorificando sus acciones despreciables”, que incluyen la necrofilia y el canibalismo.

“No apruebo los crímenes hostiles de los asesinos en serie de ninguna manera. Simplemente me intriga saber por qué lo hacen. Hay tantos factores que contribuyen, como los aspectos socioambientales, biológicos y psicológicos, que alientan o dan como resultado que un criminal actúe de la manera en que lo hace”, aseguró. Y agregó: “Es justo decir que no todos están lo suficientemente cuerdos como para darse cuenta de que lo que hacen no es normal en la sociedad”.

El enorme tatuaje de 1500 libras es un retrato de Dahmer, con sus anteojos característicos, sosteniendo un corazón en sus manos. Detrás de él hay una copia de un artículo de un diario junto con la cita en tinta negra como si fuera el titular.

Además del protagonista de la serie de Netflix, la joven tiene tatuados a Ted Bundy, que secuestró, violó y asesinó a muchas mujeres jóvenes, y al asesino en serie ficticio Freddy Kruger.

La joven australiana estudió psicología forense y asegura que le intriga saber por qué alguien mata

Según contó al diario británico, su familia se sorprendió al ver el tatuaje pero “no la juzgó en absoluto”. Los usuarios de las redes, en cambio, no fueron tan benignos con ella y hubo varios disgustados: “¿Te das cuenta de lo repugnante que es esto? Te pueden interesar los asesinos en serie. Mirá un documental, conviértete en psicólogo o criminólogo. Los familiares de las víctimas de estos asesinos siguen vivas”, escribió una mujer.

“Imagina a uno de los miembros de su familia o a las víctimas viendo esto en ti. Estás adorando a asesinos de la vida real y me disgusta absolutamente. Disfrutar del horror y amar a los personajes ficticios es 10.000% diferente a esto”.

Britnee, que estudió psicología forense, respondió a los comentarios: “Si me preocupara lo que piensan los demás, no me mantendría fiel a mí misma ni viviría una vida auténtica. La gente siempre va a tener sus propias opiniones, pero ¿quién puede decir que esas opiniones o elecciones son correctas o incorrectas?”.

Luego aseguró que para ella sus tatuajes eran tan normales como los del resto de las personas: “Tener estos en mi cuerpo es únicamente para mi propio significado personal, como lo es para alguien que tiene una mascota querida, las iniciales de un ser querido o tal vez una broma tonta tatuada en el suyo”.

La joven agregó que su obsesión no es superficial, sino que por eso se formó en psicología forense, porque le interesa aprender y entender cómo funciona la mente de estos asesinos seriales.

Dahmer fue arrestado en 1991 y al año siguiente fue sentenciado a quince cadenas perpetuas consecutivas, más de 900 años, por los asesinatos cometidos en Wisconsin. Luego recibió otra cadena perpetua por otro homicidio cometido en Ohio.

Después de un estudio psiquiátrico, se descubrió que el asesino entendía la realidad y estaba legalmente en sus cabales, aunque se le diagnosticó un trastorno límite de la personalidad. Sin embargo, Dahmer no llegó a cumplir sus sentencias debido a que en 1994 fue asesinado a golpes por un compañero de cárcel.