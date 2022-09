El insólito tatuaje que se hizo una fan de Justin Bieber y la repercusión viral en Twitter: “Al menos tibia no soy”

Para darle prioridad a su salud luego del concierto en Rock in Rio, Justin Bieber decidió cancelar los shows programados para el sábado 10 y el domingo 11 de septiembre en el Estadio Único de La Plata. La noticia generó cantidad de mensajes de rechazo, memes y fanáticos indignados por la decisión a pocos días de la fecha. Una de las historias que se viralizó fue la de una joven, quien se tatuó una de las dos fechas del concierto en el cuello.

Miles de fanáticos y sus padres hicieron lo imposible para conseguir una entrada para ver al cantante canadiense: varios de ellos, incluso, hasta acamparon. Pero a menos de una semana, el artista decidió descansar producto de la extraña enfermedad que padece.

Justin Bieber en el concierto de Rock in Rio, Brasil, antes de la cancelación de sus shows programados en Argentina Instagram: @justinbieber

En este sentido, Ludmila, una usuaria de Twitter, compartió su lamentable historia. Antes de conocer la suspensión de los shows, la fanática se tatuó la fecha de del 10 de septiembre junto al lema “Justice”, en referencia al último disco de Justin Bieber.

Una usuaria de Twitter compartió el tatuaje que se hizo antes de la cancelación del show de Justin Bieber en Argentina Twitter

“Con un meme en el cuello y el corazón roto... Gracias Justin”, escribió la usuaria junto a la imagen en blanco y negro en la que se ve su pelo recogido para mostrar el tatuaje con la tipografía característica del artista.

La imagen se viralizó en la red social y se llenó de memes; sin embargo, la joven redobló la apuesta en otro tweet: “Por lo menos tibia no soy”. La repercusión del mensaje fue tal, que, finalmente, Ludmila decidió cerrar su cuenta de Twitter.

Cabe mencionar que el canadiense había suspendido recitales en el marco del Justice World Tour para enfocarse en su lucha contra el síndrome de Ramsay-Hunt, que dio a conocer públicamente este año. No obstante, lo curioso fue que hace pocos días dio un espectacular presentación en Brasil, por lo que, entre sus seguidores, jamás se sospechó de una posible cancelación hasta que comenzaron los rumores.

Finalmente, Move Concerts, la productora encargada del espectáculo, emitió el comunicado con la peor de las noticias; sin embargo, según pudo averiguar LA NACIÓN, el cantante pop tenía abierta las tres posibilidades hasta última hora: reprogramar las fechas pendientes, presentarse en tiempo y forma o cancelarlas.

Las palabras de Justin Bieber ante la cancelación de sus shows en Argentina

Por su parte, el cantante emitió un comunicado a través de su cuenta personal de Instagram: “A principios de este año hice pública mi lucha contra el síndrome de Ramsay-Hunt, que me paralizó parcialmente la cara. Como resultado de esta enfermedad, no pude completar la etapa norteamericana del Justice World Tour”.

“Después de descansar y consultar con mis médicos, mi familia y mi equipo, me fui a Europa para intentar continuar con la gira. Realicé seis conciertos, pero me pasó factura. Este pasado fin de semana actué en Rock in Rio y di todo lo que tenía a la gente de Brasil”, precisó.

Comunicado que compartió Justin Bieber en su cuenta personal de Instagram. Instagram: @justinbieber

“Después de bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta de que tengo que dar prioridad a mi salud en este momento. Así que me voy a tomar un descanso de las giras por ahora. Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar”, escribió Justin Bieber a sus más de 250 millones de seguidores en Instagram.