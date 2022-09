Drew Barrymore causó polémica por su llamativa forma de comer pizza

escuchar

Es verdad que gustos son gustos y que en materia gastronómica todo está permitido, pero resulta casi imposible permanecer indiferente al observar la manera en que la actriz estadounidense Drew Barrymore consume sus porciones de pizza. O más bien, las deconstruye. Es que la protagonista de Los ángeles de Charlie subió a las redes un video en el que muestra cómo le gusta comer el tradicional producto de origen italiano y su singular costumbre se viralizó y encendió la polémica entre los usuarios.

Barrymore compartió en TikTok para sus casi siete millones de seguidores una grabación en la que está a punto de comer una de esas características pizzas estadounidenses de tamaño extragrande. Pero lo que llama la atención del video no es simplemente que ella coma ese producto, sino la manera peculiar en que lo hace.

La extraña manera de comer la pizza de Drew Barrymor generó polémica en las redes.- TikTok

Con una actitud simpática, la actriz que cautivó al público de pequeña en ET, toma una porción de pizza y, sin el menor remordimiento, le quita todos los ingredientes que tiene arriba -queso, salsa, aceitunas- y los pone sobre un plato. Posteriormente, la estrella de Hollywood descarta en un costado la masa de la pizza.

“Estoy segura de que la gente va a decir: ‘¿cómo te atreves a hacerle esto a una pizza?’, y yo lo entiendo. Me siento muy culpable por eso”, explica la actriz en el video. A continuación, la artista pone sobre el mismo plato otra serie de alimentos y dice: “Solo tomo la parte de arriba de la pizza y un poco de ensalada, que básicamente tiene los mismos ingredientes que la pizza, y luego preparo una ensalada de pizza”.

“Ensalada de pizza”, repite luego, con una sonrisa, que hace reir a los que comparten con ella la sala, que no aparecen en cámara. Luego de mezclar un poco los ingredientes que sumó al plato con los de la pizza, Barrymore se lleva a la boca el primer bocado de su creación y dice: “Es realmente crujiente y delicioso” para luego agregar: “Así se siente la satisfacción de comer una pizza incluso para los intolerantes al gluten”.

Drew Barrymore se mostró satisfecha y contenta con su invento al que llamó "ensalada de pizza" TikTok / @drew

Luego, la actriz de Como si fuera la primera vez repite, con la boca llena y una aparente satisfacción: “Ensalada de pizza”, pero segundos más tarde aparece dando un mordisco a una porción de pizza, para darle fin al pequeño video.

Al final de su video, Drew Barrymore comió la pizza de la manera tradicional TikTok / @drew

La imagen de la singular manera en que Barrymore come su pizza se volvió viral de inmediato, al ser vista por más de tres millones de personas, y recibió una catarata de comentarios críticos o de disgusto con su indescriptible receta. “No, no, no”, publicó simplemente uno de sus seguidores en los comentarios; “La vida es demasiado corta, amor. Comete la pizza”, escribió otro; “No lo puedo mirar. Me lastima”, comentó una tercera.

Entre todos los comentarios que recibió, fue difícil encontrar alguno que avalara su accionar respecto a su forma de consumir la pizza. Sin embargo, la mayoría expresó el amor incondicional que sentían por la actriz y que eran, en virtud de esa devoción, capaces de perdonarle todo lo que hiciera, incluso el hecho de cometer, como escribió un usuario, un verdadero “crimen contra la pizza”.