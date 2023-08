escuchar

Mariana Brey y Diego Brancatelli protagonizaron otra discusión al aire y dejaron expuestas sus rispideces una vez más. A poco de dos meses del enfrentamiento que se viralizó en las redes sociales en la que ambos se confrontaron en medio de una entrevista a Pablo Moyano, este martes los periodistas analizaron en Argenzuela (C5N) la repercusión económica tras el resultado de las PASO 2023, pero sus diferencias en cuanto a otras cuestiones políticas, se transformó en otro tenso momento. “Me estás subestimando”, recriminó la panelista de Socios del Espectáculo (eltrece).

Mariana Brey y Diego Brancatelli protagonizaron otro fuerte cruce al aire

Los reproches entre ambos periodistas pasaron a ser habituales en las tardes de C5N, en donde sus visiones políticas distantes los llevaron en diferentes ocasiones a un duro enfrentamiento en directo. El origen de esta enemistad inició con las protestas en Jujuy el pasado 21 de junio y duran hasta la actualidad.

Con el correr de las semanas, las peleas mermaron, hasta que los efectos devaluatorios y el shock que causó el resultado de las elecciones primarias del domingo 13 de agosto, recalentaron el ambiente de Argenzuela.

Todo inició cuando Brancatelli, conductor del programa, presentó los datos de la inflación de julio y cómo eso incidiría en la posterior suba de precios en los alimentos como respuesta a las PASO. En una recorrida por los locales de Balvanera, el periodista señaló: “¿Saben la vergüenza que pasa la gente cuando llega a la caja y le dicen: ‘$5700′? Y entonces responden: ‘No, está bien, dejame esto’”. En ese instante, Brey interrumpió a su colega de manera tajante: “Sí, pero no es lo único”.

“No es lo único porque también la gente se indigna ante la muerte que se da con tanta naturalidad y con tanta sencillez. Es más fácil matar a alguien para sacarle lo que tiene. Cada vez es más sencillo”, recriminó Brey con enojo. “Estamos hablando de algo económico”, contestó el conductor.

“Vos decís que es lo único, que con esto (Sergio) Massa gana las elecciones si te baja la inflación. Hace un año que es ministro de Economía… no creo que lo logre en tres meses. Ya lo hubiese hecho”, insistió Mariana y continuó: “No es lo único porque la gente también está harta de salir a la calle y sufrir la inseguridad de una manera que de verdad, ya digamos… impresiona la forma en la que estamos anestesiados ante la muerte”.

Si bien Brancatelli reiteró que se trataba de una discusión económica, remarcó: “Si vos acomodás esto, la gente va a estar bien”. Con una expresión de hartazgo, aplaudió fuerte sus manos y Brey concluyó tajante: “Pero no es lo único, porque vos usaste la palabra único y disculpame, pero te lo tengo que decir. No me subestimes, porque así como subestimás a la gente, me subestimás a mí”.

Luego de la confrontación de ambos, cambiaron de tema y prosiguieron con el programa. Sin intenciones de alimentar la escalada, los periodistas abandonaron el ida y vuelta y coincidieron en seguir adelante.

El fuerte cruce de Diego Brancatelli y Mariana Brey que definió su vínculo al aire

En medio de las protestas por la reforma constitucional en Jujuy durante el mes de junio, desde Argenzuela entrevistaron a Pablo Moyano por la violencia que se vivió en las calles en aquel período de días. Tanto Diego Brancatelli como Mariana Brey zanjaron sus diferencias y discutieron frente al entrevistado, por lo que el sindicalista abandonó el estudio.

“Yo veo que aparece la seguridad cuando aparece gente que tira piedras, si no pareciera que cuando de un lado tiran piedras es un atentado, pero cuando lo hacen del lado de la oposición tienen que reprimir. Ó sea, ¿Cómo es?”, cuestionó la periodista en referencia a que -según su postura- todo dependía del “de qué lado estás”. Sin embargo, Brancatelli la interrumpió y fue tajante: “No entiendo, ¿Vos de qué lado estás? Contame así entiendo tu mirada. Vos estás planteando dos lados”.

Mariana Brey se cruzó en vivo con Brancatelli y Pablo Moyano abandonó el móvil - clipped version

La también panelista de Socios del Espectáculos (eltrece) le dijo a su colega que estaba “del lado de la gente”: “De que hoy no pase que te corten la 9 de julio ni lo de Jujuy”. No obstante, tanto el periodista como el dirigente gremial la contradijeron. “Están reclamando otra cosa, que termine la represión en Jujuy”, le dijo Brancatelli.

Ese fue el inicio de la discusión que desató un fuerte y controversial debate, que posicionó a Brey contra Moyano y Brancatelli. Luego de una serie de dichos y disparidades políticas sobre la visión del conflicto en Jujuy, el sindicalista se retiró de la entrevista, ya que los periodistas priorizaron la discusión antes que el diálogo con él.