Los tatuajes se volvieron una frecuente elección de las personas para llevar en el cuerpo algún tipo de dibujo o frase que puede - o no- tener un importante significado. Este fue el caso de una mujer que quiso homenajear a su hijo, pero algo falló y se convirtió con su historia en tendencia en TikTok.

Las redes sociales se convirtieron en el lugar virtual donde se comparten diversas experiencias, muchas de ellas se viralizan por la particularidad del caso o, también, por la risa que causa la situación. Esta última opción corresponde a lo sucedido con el video que compartió la usuaria de TikTok @deborahlacaz30, en el que revela la graciosa charla que mantuvo con su sobrina.

La mujer se tomó con humor lo ocurrido (Captura video)

La protagonista de esta historia viral fue causa de muchas risas porque decidió realizarse un tatuaje para representar el amor que siente por su pequeño hijo. Para ello, eligió una imagen popular en la que se plasma la mano de un adulto con la de un pequeño, o al menos eso visualizó ella en primera instancia.

Conforme a lo que transmitía ese dibujo, se tatuó la imagen junto al nombre de su hijo, Lian Gabriel. Pero, tiempo después descubrió una desopilante verdad.

“Me di cuenta de que no era la mano de un niño, es de un perro”, se escuchó a la mujer decirle a su sobrina mediante un audio de WhatsApp. Fue justamente la joven la encargada de compartir la conversación en la que también se conoce su reacción, ya que ella tampoco había se había percatado de ese detalle.

Quiso hacerse un tatuaje en honor a su hijo pero cometió un error terrible: “No puedo más”

Lejos de ser tomado como un drama, las dos mujeres se tentaron y no pararon de reírse. “¡Qué rata! Abajo le tenés que poner Zeus. No puedo más”, le dijo a su tía. “Te juro que me dio gracia porque me di cuenta de que mi hijo es un perro”, le contestó la protagonista del viral del momento.

El video, que ya cuenta con más de 80 mil reproducciones, se viralizó en TikTok y por supuesto los usuarios no dudaron en dejar su opinión sobre la situación. “Estoy tentada”; “Decime que no pagó por el tatuaje”; “Cuando sacó el diseño de Internet estaba distraída”; “Puede ser un bebé con el puño cerrado” y “No puedo más de la risa”, fueron algunos de los comentarios.

Se hizo un tatuaje y no se dio cuenta en un detalle del diseño (Captura video)

Otros usuarios encontraron otro error, ya que opinaron que en realidad la patita del perro pertenece en realidad a un gato. Sea cual sea el animal, la mujer tendrá que pensar ahora en otra forma de homenajear a su hijo.

