Se le rompieron cinco platos que eran de su abuela y ahora viaja por el mundo haciendo homenajes

A veces es necesario que algo se rompa: que se caiga, que se parta en pedazos, que no se pueda rearmar, que queden, para siempre, las huellas de ese estruendo. A veces, cuando algo se quiebra, devela otra cosa, permite que algo m谩s suceda, cobra otro sentido. Eso fue lo que le sucedi贸 a Dan Lande, argentino, el 21 de febrero de 2019.

脡l, que es licenciado en Administraci贸n por la Universidad de Buenos Aires, que en 2011 renunci贸 a su trabajo en consultor铆a para hacer un viaje, que recorri贸 el mundo desde Europa hacia Rusia y despu茅s hacia Mongolia y hacia China y as铆 hasta atravesar todo el Sudeste Asi谩tico, que cuando regres贸 a Buenos Aires, su ciudad, decidi贸 que quer铆a vivir de viajar y escribi贸 un libro y fund贸 un club de viajeros, esa noche hab铆a organizado all铆 鈥揺n ese espacio que cre贸 para reunirse con viajeros de todas partes e intercambiar experiencias鈥 una cena. Y hab铆a decidido utilizar la vajilla de su abuela: unos platos blancos con un borde dorado que estuvieron en su familia durante 70 a帽os.

Dan Lande en el pueblo de sus abuelos Dan Lande

A veces es necesario que algo se rompa y esa noche, de pronto, cinco de esos platos se cayeron y se hicieron pedazos. Fue, para Dan, una tragedia: era lo 煤nico que todav铆a conservaba de sus abuelos, Jana y Joel. Esa misma noche cuando se acost贸 pens贸 en que ten铆a que hacer algo con esos platos rotos, que esos pedazos ten铆an que servir para algo m谩s. Decidi贸, entonces, ir al pueblo de Polonia del que sus abuelos hab铆an escapado de la guerra y del Holocausto, llevar un trozo de plato, elegir un lugar y dejarlo como una placa conmemorativa para hacerles un homenaje.

Despu茅s pens贸 en que, quiz谩s, pod铆a extenderlo a otras familias: pedirle a la gente que le contaran la historia de sus abuelos, que le dijeran de d贸nde hab铆an llegado y 茅l ir铆a a cada pueblo que le indicaran y dejar铆a un plato roto para homenajearlos. As铆 naci贸 La Ruta de las bobes, un proyecto sobre la identidad y la memoria que el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires declar贸 de inter茅s cultural.

El primer viaje sucedi贸 en 2019. Recolect贸 historias de personas que hab铆an llegado a Sudam茅rica dejando todo atr谩s y recorri贸 cada uno de los pueblos que le indicaron. Viaj贸 por siete pa铆ses de Europa del Este y en cada sitio dej贸 un plato roto. Tambi茅n sac贸 fotos, hizo videos y llam贸 a cada nieto y a cada familia que le hab铆a encargado el homenaje. Les dijo: as铆 es el pueblo de tus abuelos, de este lugar viene tu familia.

鈥淧ara mucha gente es muy fuerte ver el lugar del que llegaron sus abuelos o bisabuelos. Muchas veces son pueblitos tan lejanos que son casi mitol贸gicos y les generaba una emoci贸n muy grande poder conocerlos. Despu茅s esas historias de estos abuelos estaban atravesadas por mi viaje y por la gente que iba conociendo en estos pueblos que me hospedaban, que me ayudaban, todo eso creaba una historia y una aventura que yo fui contando en mis redes sociales. Y todo eso era como un acto de memorias. El viaje qued贸 en segundo plano y yo tambi茅n: yo puse el viaje a disposici贸n de las personas que me dec铆an a d贸nde ir鈥, dice Dan.

Su historia

Sus cuatro abuelos llegaron a Argentina desde Polonia y nunca regresaron. No hablaban de su vida all铆, no mencionaban la guerra ni el Holocausto, pero su abuelo paterno escribi贸 un libro 鈥揺n yiddish, el idioma de los jud铆os de Europa del Este鈥 con la historia de la familia. Contaba, all铆, c贸mo era la vida en Stoczek, el pueblo polaco en el que viv铆an.

鈥淓se libro es, para nosotros, una especie de herencia familiar鈥, dice Dan. Contaba, tambi茅n, que hab铆a una familia, los Postek, que durante la guerra hab铆an escondido a sus bisabuelos de la persecuci贸n nazi. A eso lo descubri贸 su hermana que, trabajando en un documental sobre su familia, tradujo el libro.

Un plato roto en homenaje a un inmigrante Dan Lande

鈥淢is abuelos se salvaron porque cuando empez贸 la guerra se fueron del pueblo hacia el Este, donde los sovi茅ticos los mandan a un campo de trabajo forzado en Siberia y pasaron la guerra all铆, pero el resto de su familia se qued贸 en Polonia鈥, cuenta. Cuando 茅l y su hermana llegaron a Stoczek para llevar un plato roto y rendirle un homenaje a sus abuelos, lo que sab铆an era esto: que los Postek hab铆an ayudado a esconder a sus bisabuelos y a otros jud铆os, pero que alguien los hab铆a delatado, los nazis los encontraron, los llevaron a un bosque al costado de la casa y los asesinaron a todos, a su familia y a los Postek. La 煤nica que se salv贸 fue la hija porque, cuando todo sucedi贸, estaba en la escuela.

Estando en el pueblo se enteraron de que esa ni帽a era una mujer de 90 a帽os: la se帽ora Postek. Fueron a visitarla. Tomaron el t茅 con ella. Sigue viviendo en la casa que era de sus padres, al lado del bosque en el que fueron fusilados. 鈥淪u familia muri贸 por salvar a mi familia鈥. El pueblo tiene 2.000 habitantes. Los recibieron como si los conocieran desde siempre.

El sentido

En 2019 Dan recorri贸 siete pa铆ses 鈥擝ulgaria, Rumania, Moldavia, Ucrania, Polonia, Bielorrusia y Lituania鈥 durante 122 d铆as e hizo cerca de 25 homenajes. En 2021 fueron 20 m谩s, esta vez centrados en Polonia y Lituania.

Platos rotos en un homenaje de Dan Lande Dan Lande

En enero de este a帽o hizo otro viaje y ahora, dice, procesa el material que tiene, escribe un libro y organiza actividades relacionadas a los viajes y, sobre todo, al proyecto La Ruta de las bobes (que se puede conocer mejor en su cuenta de Instagram @rulodeviaje).

Ante la pregunta de por qu茅 lo hace, de por qu茅 insiste, sobre todo, en seguir haciendo homenajes a personas que ni siquiera conoce, Dan dice esto: 鈥淢e gusta viajar y creo que encontr茅, con este proyecto, una forma de hacerlo que genera otro valor. Viajo con un prop贸sito, el de homenajear a alguien, tiene que ver con la memoria, con la identidad, y ese prop贸sito de alguna forma me atraviesa a m铆, porque tambi茅n se trata de mi historia鈥.