Se mudó a México y recurrió a una tradición cultural para un cambio personal

Espacio de bienestar, pero también recurso para revertir el concepto que había aprendido sobre la muerte. En un rincón del living de su departamento en Colonia del Valle, en la Ciudad de México, la productora de moda argentina Natalia Zubeldia supo dar forma a su propio altar de Día de Muertos y homenajear a sus seres queridos. "Es una cuestión cultural. En Argentina estos altares causan impresión. Es algo que a mí en su momento me pasaba. Pero si uno entiende que aquí se celebra el paso a otro mundo de manera más natural, ya no genera esa sensación. Se trata de una forma de homenajear a un difunto con sus comidas, bebidas o una canción. Y en ese sentido me pareció clave la la importancia de no olvidar".

Lejos de ser un tabú, para los mexicanos el Día de Muertos es un motivo de celebración que se repite, cada año, el 1 y 2 de noviembre. Es una tradición que mantiene vivo el homenaje a la muerte para recordar, traer de vuelta al corazón etimológicamente, la vida y las acciones de aquellos que fallecieron.

Un mantel blanco y sal - que simbolizan la pureza y la alegría-; agua para calmar la sed en el viaje de los difuntos hacia el otro mundo; velas para la fe y la esperanza y a modo de guía para que los muertos encuentren el regreso a su antiguo hogar; incienso para limpiar el espacio de malas energías; pequeñas calaveras; papel picado en representación del aire y para añadir un toque festivo a la celebración; una imagen de un izcuintle o perro hispánico (no pueden faltar en los altares dedicados a los niños, ya que son un juguete para que las almas de los más pequeños estén felices de llegar); flor de Cempasúchil cuyo color representa al sol que guía el alma del difunto; comida, bebida y pan de muerto y un retrato del ser querido.

Pirámides de Teotihuacán.

Desprenderse de lo material

Hace tres años que, junto a su familia, Natalia dio el salto y se mudó a la Ciudad de México para comenzar desde cero. El departamento donde actualmente vive junto a sus dos hijos, sus perros y su marido lo decoró y ambientó por sus propios medios. "Todos mis muebles y objetos son de este país. Ese es otro proceso que le toca vivir a un expatriado: aprender a desprenderse de lo material y entender que lo importante son afectos. Con la excepción de algunos álbumes de fotos, algún libro u objeto pequeño preciado, todo se puede reemplazar. Tu vida entra en unas pocas valijas y lo importante es llenar esos espacios con vivencias nuevas, objetos nuevos y amigos nuevos".

Colonia Juárez.

Devenida, quizás sin buscarlo conscientemente, en una de las blogueras de moda y lifestyle más reconocidas, Natalia supo crear un estilo propio, diferenciado y genuino para crear y comunicar contenido desde su cuenta de Instagram. Comenzó como productora de moda en medios gráficos argentinos. Las revistas Hola, Luz, Planeta Urbano, TKM, son algunas de las que figuran en su haber laboral. También hizo asesoramiento de vestuario a distintas personalidades para programas de televisión. "Al comienzo mostraba en mis redes mucho backstage con las famosas y a la gente le gustaba. De golpe me empezaron a buscar las marcas y me preguntaban cuál era mi blog. Yo les explicaba que no tenía blog, sino que usaba Instagram (@natizubeldia)". Luego fue convocada para hacer acciones con marcas. En ese lapso, comenzó la crisis en los medios gráficos y Natalia pudo volcar su creatividad en las redes.

Instalada en México, también se propuso mostrar el proceso de mudanza y compartir consejos con sus seguidoras. También encontró un nicho en el público interesado en conocer aquel maravilloso país a través de sus ojos. "Una mudanza internacional con dos hijos es muy difícil. Decidí compartirlo y tuve la sorpresa de que muchos me escribieron dándome consejos, ayudándome, contándome su propia experiencia porque habían pasado por lo mismo. Mudarse de país no es fácil. La gente ve el lado lindo de estar en otro país. Pero la tierra de uno se extraña y mucho. Hay días en los que una agradece no estar en Argentina (sobre todo cuando ves las noticias) y días que lo único que quiere es tomar un mate en la vereda de tu barrio con algún familiar. Como todo tiene sus pro y sus contras. Pero es una experiencia que no cambio por nada en el mundo. Descubrir otra cultura es alucinante".

Mi rincón de bienestar

Natalia confiesa que aunque México era un país por el que ya sentía una atracción especial, la adaptación a su nueva vida la hizo como pudo y también a "los golpes". Había viajado allí en diferentes oportunidades por el trabajo de su marido y se sintió siempre fascinada por la cultura local. Hoy ese amor le permitió crear su propio emprendimiento de bolsas reutilizables y para diferentes usos (@tiendachida_) que ya cuenta con proyección internacional.

"México te absorbe. Es difícil que visites este país y no te enamores, sorprendas. Jamás pasa desapercibido. Sus pueblos mágicos, sus comidas, sus tradiciones, sus vestimentas.... todo es colorido. Todos es alegre, las artesanías, las pirámides, las playas. ¡Es un gran país!".

En el espacio destinado a la chimenea, Natalia armó su altar de Día de Muertos. "Siento que, de alguna forma, a través de este pequeño homenaje pude sanar la partida de mi papá. Todos los elementos así dispuestos me permiten imaginarlo cantando y comiendo. Como muestran en la película Coco, de Disney, que recomiendo ver para entender un poco más en qué consiste esta tradición".

Así, cada vez que llega la fecha de celebración, Natalia se descubre en esa sintonía y conecta con otra forma de entender la vida, pero también la muerte. "Pienso que mi papá está bien, contento, que no desapareció sino que está con sus padres y a todos ellos honro con mi altar alegre".