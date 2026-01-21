Por qué recomiendan poner romero en la ventana del baño

Una simple maceta o unas ramas de romero en la ventana del baño pueden marcar la diferencia: esta planta aromática ayuda a combatir malos olores, aportar bienestar emocional y, según algunas tradiciones, proteger la energía del hogar.

La planta de romero se ha convertido en protagonista de numerosos trucos caseros gracias a la variedad de beneficios que se le atribuyen. Además de usarse en la cocina, en infusiones y en rutinas de cuidado personal, muchas personas han comenzado a colocarla en distintos puntos de la casa para aprovechar sus propiedades, y el baño es uno de los lugares favoritos.

El baño se posiciona como uno de los ambientes más recomendados para ubicar el romero, en especial en las ventanas. La razón es doble: por un lado, aporta ventajas prácticas relacionadas con el olor y la sensación de limpieza; por otro, se apoya en creencias de orden espiritual que ven en esta planta un aliado para armonizar el espacio.

Desde el punto de vista más funcional, cuando se colocan ramas o una maceta de romero cerca de una ventana, las corrientes de aire distribuyen de manera constante sus aceites esenciales. Ese ligero perfume herbal ayuda a neutralizar los olores característicos del baño y a mantener una fragancia fresca sin recurrir en exceso a aromatizantes químicos.

El aroma del romero es muy valorado en aromaterapia por su capacidad para reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo. Tener la planta en la ventana convierte el momento del baño o la ducha en una experiencia más relajante, ya que el vapor y el aire en movimiento contribuyen a difundir el olor por todo el ambiente.

Además, se mencionan las creencias ligadas a la tradición espiritual y al Feng Shui. De acuerdo con estas corrientes, el romero colocado en entradas de aire favorece el flujo de energía positiva, la claridad mental y la abundancia. Se considera que actúa como una especie de filtro que deja pasar lo bueno y retiene influencias negativas.

El romero ubicado sobre la ventana podría prevenir el ingreso de malas energías a tu hogar (Fuente: Canva IA)

En esa misma línea, el artículo indica que, según el Feng Shui, el romero puede funcionar como barrera natural que absorbe “energías densas” y bloquea las malas vibras procedentes del exterior. Así, la planta colaboraría en “limpiar” energéticamente el baño, un lugar donde suele concentrarse humedad, poco aire y, simbólicamente, desechos que conviene transformar y dejar ir.

Para potenciar estos efectos, se recomienda ubicar la planta en un punto donde reciba buena luz solar, algo que también favorece su crecimiento. En caso de no usar una maceta, se sugiere recurrir a ramas frescas de romero, que mantienen mejor su perfume natural y liberan más aceites esenciales cuando el aire circula a través de la ventana.

Existe un abanico de opciones para la ventilación y frescura del baño: además del romero, hay plantas como helechos, poto, lengua de suegra, lirio de la paz, calateas y anturios, todas adaptadas a la humedad y capaces de purificar el aire. En conjunto, estas especies permiten transformar un ambiente funcional en un espacio más saludable, agradable y armonizado.

*Por Jaider Felipe Vargas Morales