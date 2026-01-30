Por qué los expertos en Feng Shui aseguran que pintar la cocina de verde es algo beneficioso

Para el Feng Shui, la cocina no es solo un lugar donde se prepara comida: es un espacio simbólico de intercambio energético. Y elegir el color verde (relacionado con crecimiento, equilibrio y armonía) puede potenciar la energía positiva del corazón del hogar.

En la filosofía del Feng Shui aplicada al diseño interior, cada color tiene un significado y una función energética. El verde ocupa un lugar privilegiado porque se asocia con el elemento madera, que alimenta el fuego (representado por la estufa y el calor) de forma progresiva y equilibrada. Esa relación simbólica ayuda a que la energía del fuego no se vuelva excesiva ni caótica en el espacio.

Una cocina pintada o decorada en tonos verdes tiende a transmitir armonía y vitalidad, favoreciendo un ambiente donde el movimiento y el flujo energético son constantes pero no agresivos. En términos de Feng Shui, eso se interpreta como una manera de “nutrir” la energía de la casa con calma y equilibrio antes incluso de que se prepare o consuma alimento.

Una arcada comunica el comedor con la cocina, donde una alzada de vidrio pintado de verde se destaca sobre el blanco puro de las paredes. Se eligieron muebles de melamina termoformada blanca (Ortega H Daniel Karp

Este tono, además de su relación con la madera, simboliza crecimiento, renovación y abundancia estable. A diferencia de colores más intensos o saturados que pueden acelerar o perturbar la energía del espacio, el verde representa procesos sostenidos y saludables, una energía amable que se presta bien a un espacio de cuidado y nutrición familiar.

Aunque no se trata solo de estética, el uso consciente del verde puede influir en cómo se percibe el ambiente. Una cocina de este color puede sentirse más abierta, fresca y conectada con la naturaleza, lo que redunda en una sensación de bienestar emocional y menor estrés durante las rutinas culinarias.

En la práctica, el color puede introducirse de diversas maneras: pintura en muros, gabinetes o muebles de cocina en tonos suaves de verde, conjugarlo con materiales naturales como la madera o incorporar elementos decorativos de ese color. El objetivo es generar un flujo energético armonioso sin saturar visualmente el espacio.

Desde la perspectiva del Feng Shui, la cocina es un punto de intercambio entre materia y energía: lo que se hace allí se transforma y luego se integra al cuerpo Magalí Saberian

Desde la perspectiva del Feng Shui, la cocina es un punto de intercambio entre materia y energía: lo que se hace allí se transforma y luego se integra al cuerpo. Por eso, un espacio que favorezca la calma y la fluidez también se interpreta como un estímulo positivo para la salud física y emocional de quienes viven en la casa.

Este color no promete milagros, pero en un mundo acelerado se valora por su capacidad de suavizar tensiones y crear un ambiente más amable. No solo regula la energía vinculada al fuego, sino que aporta serenidad durante las actividades cotidianas, desde la preparación de alimentos hasta las conversaciones familiares alrededor de la mesa.

Finalmente, el uso del verde en la cocina no debe entenderse como una fórmula mágica, sino como una herramienta dentro de un diseño integral que busca equilibrio en uno de los espacios mas especiales de la casa.

Combinado con limpieza, buena iluminación y disposición armónica del espacio, la decoración puede ayudar a que la cocina mejore tanto a nivel funcional como energético, haciendo del corazón del hogar un lugar más próspero y acogedor.

*Por Jaider Felipe Vargas Morales