Según la psicología, crecer con padres de humor cambiante puede dejar una huella emocional en la adultez

Una puerta que se cierra con más fuerza, un silencio inhabitual o un cambio mínimo en el tono de voz pueden convertirse en señales decisivas para un niño que vive en un hogar imprevisible. Con el tiempo, esa atención puede parecer una capacidad extraordinaria para leer a los demás, pero también puede funcionar como una respuesta de alerta difícil de apagar.

¿Qué es la hipervigilancia emocional?

La hipervigilancia es un estado de atención elevada ante posibles amenazas. En un contexto familiar con discusiones frecuentes o cambios bruscos de humor, un niño puede aprender a observar rostros, voces y movimientos para anticipar qué ocurrirá. Esa estrategia ayuda a reducir incertidumbre en el momento, aunque puede mantenerse cuando el peligro ya no está presente.

El escritor Daniel Moran relató esa experiencia en un ensayo personal. “Puedo tomarle la temperatura a una habitación en unos cuatro segundos”, escribió al describir cómo rastrea expresiones y posturas apenas entra a un lugar. Su testimonio ilustra una vivencia, pero no constituye por sí solo evidencia científica ni permite afirmar que todas las personas con una infancia semejante desarrollan la misma habilidad.

Las personas que crecieron en familias conflictivas suelen prestar mayor atención a las emociones de los demás (Foto: FreeP¡CK)

La Asociación Americana de Psicología define la hipervigilancia como una vigilancia excesiva del entorno para detectar amenazas. Puede aparecer en distintos cuadros y también como respuesta aprendida a ambientes inestables. No es sinónimo de empatía ni de inteligencia emocional.

Una adaptación que puede confundirse con empatía

Quien capta rápidamente el enojo de otra persona puede evitar un conflicto, ofrecer ayuda o modificar su conducta. Desde afuera, esa rapidez puede interpretarse como sensibilidad. Sin embargo, la motivación importa: la empatía busca comprender la experiencia ajena; la hipervigilancia intenta protegerse de una consecuencia posible.

Moran reconoce otro límite: “Una lectura es solo una conjetura”. La frase señala que observar señales no garantiza interpretarlas correctamente. Una persona cansada puede parecer enojada; un silencio puede responder a concentración y no a rechazo. Cuando el sistema de alerta completa la información con experiencias anteriores, aumenta el riesgo de malentendidos.

Las personas que logran leer las emociones de los otros suelen intentar ayudarlas a atravesar de mejor manera sus enojos o frustraciones (Foto: Pexels)

También puede aparecer una responsabilidad excesiva por el clima emocional. Algunos niños asumen tareas propias de adultos, median entre familiares o intentan mantener la calma del hogar. La investigación sobre parentificación estudia ese cambio de roles y sus posibles efectos posteriores, entre ellos dificultad para poner límites y tendencia a priorizar necesidades ajenas.

¿Qué efectos puede tener en la adultez?

En la vida adulta, la capacidad de observar matices puede ser útil en trabajos y vínculos. El problema aparece cuando exige monitoreo constante, genera ansiedad o lleva a evitar desacuerdos necesarios. La persona puede revisar cada mensaje, interpretar una demora como rechazo o sentirse responsable de reparar el ánimo de todos.

Esa conducta puede coexistir con una buena comprensión emocional. No hay una división absoluta entre habilidad y síntoma. La pregunta práctica es si la atención ofrece información flexible o si obliga a actuar como si cualquier cambio anunciara peligro.

¿Qué es la hipervigilancia emocional?

Los patrones tampoco son inevitables. Las experiencias posteriores, los vínculos seguros y el aprendizaje de límites pueden modificar respuestas. La psicoterapia puede ayudar cuando la alerta interfiere con el descanso, las relaciones o la capacidad de tolerar la incertidumbre.

¿Cómo bajar la alerta sin perder sensibilidad?

Un primer paso consiste en separar observación de interpretación. Notar que alguien habla más bajo es un dato; concluir que está enojado con uno es una hipótesis. Preguntar de manera directa, cuando el vínculo lo permite, reduce la necesidad de adivinar.

También ayuda registrar las señales del propio cuerpo. Tensión muscular, respiración corta o urgencia por complacer pueden indicar que se activó una respuesta aprendida. Pausar antes de intervenir permite evaluar si existe un riesgo real o si la situación recuerda a un conflicto anterior.

Poner límites no elimina la empatía. Una persona puede reconocer el malestar ajeno sin asumir la tarea de resolverlo. Esta distinción es especialmente importante cuando la infancia enseñó que la seguridad dependía de mantener estable el humor de otra persona.

La idea de una conciencia superior sobre las emociones simplifica una experiencia compleja. Algunas personas desarrollan observación fina, otras evitan el conflicto y otras alternan ambas respuestas. La psicología ofrece conceptos para comprender esos patrones, pero no una regla universal basada únicamente en haber vivido discusiones familiares.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA