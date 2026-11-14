Según la psicología, quienes le agradecen al chofer del colectivo tienen mucho más que buenos modales

Subir al colectivo con los auriculares puestos, mirar el celular durante todo el viaje y bajar en silencio forma parte de la imagen habitual de cualquier ciudad. Frente a esa dinámica automática, quienes frenan un instante para decir “gracias” al chofer rompen con la inercia general. Lejos de ser una mera formalidad, la psicología interpreta este hábito como una señal clara de inteligencia emocional y registro del otro.

A diferencia de las relaciones familiares o de amistad, el vínculo entre un pasajero y un conductor dura apenas unos segundos. Justamente por esa brevedad, el agradecimiento cobra un sentido particular: demuestra que la persona reconoce a un ser humano detrás del volante y no solo un engranaje del servicio urbano.

Subir al colectivo con los auriculares puestos, mirar el celular durante todo el viaje y bajar en silencio forma parte de la imagen habitual de cualquier ciudad(Foto: Unsplash)

Según investigaciones del psicólogo Robert Emmons, referente mundial en el estudio de la gratitud de la Universidad de California en Davis, agradecer exige dos pasos mentales: advertir un beneficio recibido y aceptar que su origen proviene de otra persona. En el transporte público, ese mecanismo ocurre en tiempo real. Quien agradece admite que alguien más asumió la responsabilidad de llevarlo sano y salvo a destino.

Tres claves detrás de este hábito

Freno al piloto automático : En entornos urbanos saturados de estímulos y apuro, saludar o agradecer obliga a salir del ensimismamiento. Implica levantar la vista, conectar con el entorno y validar la existencia del otro.

: En entornos urbanos saturados de estímulos y apuro, saludar o agradecer obliga a salir del ensimismamiento. Implica levantar la vista, conectar con el entorno y validar la existencia del otro. Empatía sin expectativas : A diferencia de otros intercambios sociales donde existe un interés de por medio, este gesto resulta totalmente desinteresado. Pasajero y conductor probablemente jamás vuelvan a cruzarse, lo cual vuelve aún más genuina la muestra de respeto.

: A diferencia de otros intercambios sociales donde existe un interés de por medio, este gesto resulta totalmente desinteresado. Pasajero y conductor probablemente jamás vuelvan a cruzarse, lo cual vuelve aún más genuina la muestra de respeto. Contagio emocional positivo: Un trabajo difundido en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) demostró que las conductas amables y las expresiones de reconocimiento generan un efecto dominó en grupos sociales. Un trato cordial reduce la hostilidad propia de las horas pico y mejora la disposición de quien recibe el mensaje.

En un momento donde todos están enfocados en sí mismos, el saludar y dar las gracias en la vía pública tiene un gran significado Shutterstock

Mucho más que educación

Una palabra amable al descender del transporte no funciona como un análisis completo de la personalidad ni garantiza que alguien sea solidario en todos los ámbitos de su vida. Sin embargo, los expertos coinciden en que las microinteracciones cotidianas reflejan nuestros valores más arraigados.

En definitiva, agradecerle al colectivero representa un acto mínimo con un peso simbólico enorme: recuerda que la convivencia ciudadana empieza en los detalles más simples y que reconocer el esfuerzo ajeno transforma un viaje rutinario en un encuentro verdaderamente humano.