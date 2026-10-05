Séneca, filósofo romano: “No es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho”

Lucio Anneo Séneca fue un filósofo estoico de origen romano, que vivió entre el 4 a. C. y el 64 d. C., cuando el emperador Nerón ordenó su muerte por haber sido falsamente acusado de conspirar contra Pisón. Durante su etapa de escritor, desarrolló su pensamiento crítico y plasmó diferentes ideas sobre la vida y los comportamientos humanos. Entre ellos, una frase que destacó por sobre el resto es: “No es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho”.

Según los archivos históricos, la frase pertenece al primer capítulo del tratado filosófico De brevitate vitae (Sobre la brevedad de la vida), escrito en prosa y estructurado en forma de diálogo o carta filosófica.

Para Séneca, la naturaleza fue generosa en la asignación de vida, pero la conducta personal la acorta (Fuente: Pexels)

Ese texto se redactó en el año 55 d. C., poco después del regreso de Séneca de su exilio en Córcega. Se cree que el destinatario era Paulino, un alto funcionario romano que ocupaba el cargo de praefectus annonae (prefecto de la anona), responsable del abastecimiento de grano de la ciudad de Roma.

Séneca le escribió para persuadirlo de abandonar los afanes de la vida pública y dedicarse al cultivo del alma. En este pasaje dijo: “No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. La vida es lo suficientemente larga y se nos dio con abundancia para la realización de las más altas empresas, si toda ella se empleara bien”.

Séneca arremete en su texto contra las personas permanentemente atareadas pero en asuntos triviales o ajenos a su desarrollo personal (Fuente: Pexels)

De acuerdo al análisis filosófico de sus colegas contemporáneos, Séneca articuló esta idea en torno a la postura estoica sobre la percepción del tiempo, la virtud y la atención plena.

El filósofo estoico planteó el tiempo como recurso finito y no renovable. Observó la contradicción humana de cuidar celosamente el patrimonio económico mientras se despilfarra sin reparos el bien más valioso: el tiempo personal. Sostuvo que la naturaleza fue generosa en la asignación de vida, pero que la conducta personal la acorta.

Además, aparece una crítica a la “ocupación vacía”. En De brevitate vitae, el filósofo arremetió contra los occupati, personas permanentemente atareadas pero en asuntos triviales o ajenos a su desarrollo personal.

En su tesis, Séneca analisó la gestión del tiempo y la finitud de la existencia (Fuente: Pexels)

Séneca clasificó las distracciones en varias categorías:

La ambición política y social.

La acumulación desenfrenada de riquezas.

Los placeres hedonistas o la vanidad estética.

La procrastinación y la dependencia de planes a largo plazo.

Desde la óptica contemporánea, la tesis de Séneca adquiere más cercanía, en particular en la era digital, según un artículo de Prueba T al respecto.