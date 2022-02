Separaciones: qué actitud debemos adoptar para superarlas sin lastimar a nuestros hijos

¿Cómo se logra, cuando se atraviesa una separación, que los hijos no terminen quedando en el medio? Muchas veces, son quienes más sufren y se los suele utilizar como un instrumento para lastimar o castigar a la otra parte.

A esto último se lo conoce como el hecho de “triangular”. En una alianza, hay dos con un objetivo en común. Es decir, que ambos se unen para cumplir un programa. En cambio, en una triangulación, hay dos enfrentados, que están mal, y buscan aliados. En la pareja, el aliado puede ser un hijo o una hija que se convierte en una pelotita de ping pong (uno entre dos): “¿Y tu mamá qué dice?”; “Averiguá lo que hace tu papá”.

Ahora bien, ¿cómo se puede superar una separación después de pasar muchos años junto a una persona con quien uno convivía y compartía los mejores y los peores momentos? Mucha gente siente que nunca será capaz de comenzar otra relación tan profunda y fuerte. Donald Winnicott, un famoso psiquiatra y psicoanalista inglés, decía que “el tiempo cura todo”. Es fundamental darse tiempo para estar sin compañía. ¿Cuánto tiempo? El que sea necesario hasta que uno esté bien.

Donald Winnicott, un famoso psiquiatra y psicoanalista inglés, decía que “el tiempo cura todo”; es fundamental darse tiempo para estar sin compañía. Pexels

No es lo mismo compartir con una persona un año que diez años o más. En esa relación, utilizando una metáfora, “ambos bailaron un tango”. Es decir, que compartieron muchas cosas, algunas buenas y otras, no tan buenas. ¿Qué armaron entre los dos durante ese tiempo? Un “yo de pareja”. Entonces, cuando sobreviene el quiebre, el nuevo yo de cada uno es un “yo sin pareja”. Por ende, hay que descubrir quién soy yo sin mi pareja.

Es fundamental contar con tiempo para rearmar el nuevo yo, antes de volver a formar pareja, puesto que la persona que se separa conserva en su memoria vivencias, historias y recuerdos compartidos. ¿Qué le sucede a la mayoría de la gente que atraviesa una separación? Experimenta retrocesos emocionales hacia el pasado, ya sea que lo añore o no, lo cual es perfectamente normal.

Entonces, a veces se desea volver a estar con el ex, pero no por amor, sino porque se extraña la cotidianeidad, la rutina. Y, mucho más, si uno no logra ver nada positivo hacia adelante. En estos casos, se suele volver hacia atrás. Aunque la persona exprese: “Lo/a sigo amando”, en realidad lo que ocurre es que echa de menos el armado de la pareja que ambos llevaron a cabo durante años. De ahí, la importancia de amarse a uno mismo y darse tiempo.

Tras una separación, es importante saldar todos los vínculos para atrás sin estancarse en el resentimiento, que muchas veces conducen a usar a los hijos para lastimar al otro Unsplash

Para poder ir hacia adelante y abrir una nueva puerta, después de una separación, es necesario primero cerrar bien la anterior. ¿Qué significa esto? Saldar todos los vínculos para atrás sin estancarse en el resentimiento, en el deseo de venganza, en la bronca, que muchas veces conducen a usar a los hijos para lastimar al otro. Eso solo le hace daño a uno mismo y, por supuesto, a los hijos cuando son aliados de los padres.

Muchos tienen la sensación de que se van a quedar solos para toda la vida porque hace mucho tiempo que no tienen pareja. Algunos, incluso, son muy exigentes a la hora de conocer a alguien y dar con una persona que realmente les guste. Se demoran porque, en el fondo, buscan la perfección y, sobre todo, temen que les vuelva a ir mal y sufrir nuevamente.

Esta actitud genera mucha ansiedad y no es otra cosa que una actitud defensiva para evitar volver a ser lastimado, lastimada. Por eso, cuando uno viene de una mala relación, siempre la sugerencia es armar una lista de “señales de alarma”. Es decir, qué cosas de la pareja anterior me hicieron sufrir. Por supuesto, es solo una guía, y uno no debería incluir todo en esa lista, sino tener presente lo que no quiere, mientras procura ir hacia adelante.