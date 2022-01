Impacto emocional trascendente: por qué hay personas o situaciones que dejan una huella en nuestra vida y otras no

Cuentan que una mujer fue a dar una conferencia a otro país y, cuando llegó allí, la asaltaron y le robaron todo. Entonces, llamó a su país de origen y les dijo a los organizadores: “Por favor, quiero regresar; me asaltaron y me golpearon; me siento muy mal”. Inmediatamente le enviaron el pasaje de regreso a casa. Cuando se sentó en el avión, comenzó a llorar. Entonces, vino la azafata y le preguntó: “¿Qué le sucede?”. “Me acaban de robar. Yo vine a dar una conferencia acá y estoy muy mal”, le respondió. “Déjeme ver qué puedo hacer”. La azafata volvió a los pocos minutos y le dijo: “Hablé con mi superior y la vamos a ubicar en clase business”. Ella no esperaba un gesto así, por lo que fue un impacto emocional positivo.

Todos nosotros recordamos la mano de un amigo, el cuento de un abuelo, el abrazo de papá o de mamá, el maestro que nos dijo una frase que nos impactó a nivel emocional para siempre.

Viktor Frankl, el padre de la logoterapia, estuvo en el campo de concentración de Auschwitz y contaba que, en una oportunidad, allí, se le acercó otro prisionero quien le dio un trozo de pan y le dijo: “Esto es para usted”. Y Frankl, este terapeuta admirable, expresó algo extraordinario al respecto: “El pan alimentó mi cuerpo unos minutos, pero su mirada y sus palabras alimentaron mi alma hasta el día de hoy”.

Revisando mis apuntes, hace poco di con un viejo test de inteligencia emocional que todos deberíamos hacer cada tanto. ¿Querés hacerlo?

1- Nombre a las tres personas más ricas del mundo.

2- Nombre a las tres últimas vencedoras del concurso de Miss Universo.

3- Nombre a los tres últimos ganadores del premio Nóbel.

4- Nombre a los tres últimos ganadores del Oscar al mejor actor o actriz principal.

¿Cómo te fue? Probablemente, no muy bien, ya que es difícil recordar todos esos datos. Supongamos que la segunda parte del test continuara de la siguiente manera:

5- Nombre a tres amigos que lo hayan ayudado en momentos difíciles.

6- Nombre a tres profesores que influenciaron positivamente en su formación académica.

7- Piense en tres personas que lo/a hicieron sentirse alguien especial.

8- Nombre a tres personas con quienes actualmente comparte su tiempo y disfruta mucho su compañía.

¿Cómo te fue ahora? Seguramente, mucho mejor que en la primera parte, ¿verdad? Esto sucede porque las personas que suelen marcar nuestra vida, es decir que dejan un impacto emocional que transciende el tiempo, no son las que tienen las mejores credenciales, ni más dinero, ni han obtenido los mejores premios. Son aquellas que se preocupan por nosotros, que nos cuidan de alguna manera, que están a nuestro lado cuando más lo necesitamos.

Seguramente, al leer estas líneas, estés recordando a aquellas personas que impactaron positivamente tu vida. ¡Te animo a dar las gracias por ellos! Pero todos, sin excepción, si así nos lo proponemos, podemos convertirnos en generadores de impactos emocionales positivos que dejen una huella imborrable en la vida de los demás.