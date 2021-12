Cuatro actitudes o comportamientos que se confunden con el amor, pero no lo son

Mucha gente cree que ciertos comportamientos o ciertas actitudes son sinónimos de amor, pero en realidad no lo son. Veamos algunas variables:

1. Los celos no son amor

Celar es considerar al otro una posesión y, por ende, cosificarlo. Quien sufre de celos está expresando lo siguiente: “Vos me pertenecés y tengo miedo de perderte o de que me abandones”. Los celos no son amor, sino control y manipulación.

2. El enamoramiento no es amor

Todos, alguna vez, experimentamos el hecho de enamorarnos de alguien. Se lo contamos a todo el mundo y creemos que eso es amor; sin embargo, enamoramiento no es amor, sino idealización. Cuando uno se enamora, exagera las virtudes y minimiza los defectos del otro. Cree que este es especial, único, maravilloso. Entonces, debemos tener en cuenta que el enamoramiento es ciego, mientras que el amor ve. ¿Qué ve el amor? ¡Todo lo que el enamoramiento no percibió! Este último es un estado psicobiológico que surge de repente. Nadie dice: “Me voy a enamorar pasado mañana”. Ahora bien, cuando se termina el enamoramiento y nace el amor, aparece la negociación.

El enamoramiento tiende a exagerar las virtudes del otro y minimizar sus defectos Shutterstock

3. El deseo del cuerpo no es amor

Una persona que solamente exhibe su cuerpo y esconde su verdadera personalidad está buscando ser mirada, deseada, anhelada. En ocasiones, es uno mismo el que se cosifica. ¿Qué significa esto? Que adopta la posición de un objeto de deseo sexual y erótico. Esta actitud tampoco es amor, sino puro deseo.

4. La carencia no es amor

“Yo tengo una carencia emocional y necesito que vos me des autoestima, que vos me valores, que vos me valides”. Cuando uno parte de esta creencia y busca a otro ser humano con quien compartir su vida, muy probablemente no va a encontrar amor. Dicha actitud es una “necesidad amorosa” que, con frecuencia, conduce a la persona a atraer a alguien con rasgos negativos que puede llegar a manipularla y maltratarla en pos de llenar ese “agujero negro” o vacío en el corazón del necesitado o carente.

Entonces, ¿qué es el amor?

El amor es un ida y vuelta. Es un vínculo mutuo. Es dar y darse. Esta es la mejor definición del amor que encontré: amar es cuidar cuidadosamente. Como resultado, aquel que ama a alguien, lo “cuida cuidadosamente”, valga la redundancia. Se preocupa por el bienestar del otro a través de actos de servicio, palabras amables, caricias físicas, tiempo de calidad y regalos. Estos últimos son los lenguajes del amor como los describe Gary Chapman en su libro Los cinco lenguajes del amor.

Todos somos merecedores de amar y ser amados, pero recordemos que no es un sentimiento sino una actitud recíproca que nos alcanza, nos envuelve, nos hace uno y nos conduce a cuidarnos y respetarnos. Los humanos somos seres amorosos, por eso el amor siempre resulta terapéutico.